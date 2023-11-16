في خطوة هي الأولى من نوعها، تهدف كيا إلى إعداد وإرساء نظام تدريب على المركبات الكهربائية في غانا وستعمل على توفير الخبرات الفنية للتقنيين العاملين في قطاع السيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع رنا موتورز Rana Motors، في خطوة استباقية لاطلاق مركز التدريب التقني لفئة فنيي السيارات في غانا. وفي إجراءٍ هو الأول من نوعه، ستوفر الشركة الكورية لصناعة السيارات، تدريبًا نظريًا وعمليًا يشمل، تطوير الكفاءة الفنية لمركباتها الكهربائية والهجينة.

وستقدم أكاديمية غرب إفريقيا للمركبات (WAVA)الدورات التدريبية، وهي مرفق تقني أنشأته شركة رنا موتورز، تحت إشراف و مشاركة وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل ومنظمة تدريب حكومية وقنوات إعلامية محلية رائدة. وتتألف عناصر الدعم التي تساعد في التدريب التقني، المحرك وناقل الحركة والأدوات ذات الصلة بالمركبات الكهربائية ومعدات التشخيص وأجهزة تدريب الواقع المعزز في سيارة كيا EV6 والسيارة الكهربائية الهجينة كيا Sorento.

تكتسب شراكة كيا مع رنا موتورز، أهمية بارزة وتُشكل خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم الفني والتدريب في غانا، وتهدف إلى تزويد فنيي السيارات والمدربين، بالمهارات اللازمة للحفاظ على الميزة التنافسية داخل قطاع خدمات السيارات في البلاد.

وعلق ياسر شابسوغ، نائب رئيس العمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "نخطو في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، خطوات واسعة النطاق، لتحقيق نمو وتطوير المهمات والعمليات المتعلقة بخدمات السيارات في غانا. وسيساهم مركز التدريب الفني الأول من نوعه للسيارات الكهربائية، في تعزيز معرفة وخبرة فنيي السيارات الأكثر طموحاً وحماسة في غانا. ونأمل أن تشكل هذه الخطوة، انطلاقة مسيرة التحول في غانا لتصبح مركز إقليمي للسيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تؤكد هذه الخطوة على هدفنا المتمثل في تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في المنطقة، وأن يصبح الفنيون أكثر دراية ومعرفة بتقنياتها المتقدمة. ونحن واثقون من خطوات غانا المستقبلية، التي تتطلع إلى اعتماد الابتكارات في عالم المركبات والتنقل المستدام داخل قطاع السيارات في البلاد".

تهدف حكومة غانا إلى تحقيق التحول واعتماد السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. وستوفر شركة كيا وشركة رنا موتورز جميع أدوات التدريب اللازمة والمركبات لمركز التدريب، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز المعرفة ومستويات الوعي في قطاع السيارات في البلاد، وإعادة تصور وصياغة مستقبلٍ مشرق وواعد لهذه الصناعة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 75 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.