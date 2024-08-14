عمان أعلن "كوْن" من "البنك الأهلي الأردني"، التطبيق الرائد والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، ونتورك إنترناشيونال الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكة إستراتيجية مع نتورك انترناشيونال تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن.

من خلال استغلال القدرات المتطورة لمنصة "Network One" المبتكرة التابعة لشركة نتورك إنترناشيونال، سيقوم "كوْن" بإصدار بطاقته الرقمية الأولى، مما يوفر للعملاء معاملات مالية أكثر سلاسة وأمانًا، ويمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل خالٍ من النقد. يتميز "كوْن" بقبوله الكبير وانتشاره بين الشباب والمستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا، حيث يقدم مستوىً عاليًا من الراحة والأمان والتقدم التكنولوجي في الخدمات المالية، مما يضمن وصول عملائه إلى أفضل الحلول المالية التكنولوجية.

تعكس هذه الشراكة التزام "كوْن" بقيادة ثورة الدفع الرقمي في الأردن والريادة في القطاع المالي عبر تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتحديد معايير جديدة للتميز في مجال البنوك الرقمية.

وحول ذلك، علّق نضال خليفة، مدير دائرة الإبداع والابتكار في البنك الأهلي الأردني، قائلًا: "نحن سعداء بالإعلان عن شراكتنا مع نتورك إنترناشيونال، التي ستمكن عملاء "كوْن" -أفرادًا وشركات" من الاستفادة من معاملات مالية أسرع وأكثر أمانًا؛ إذ إنّها تمثّل إعادة تعريف التجربة المالية بطريقة مبتكرة، وجعلها أكثر بساطة وسهولة من خلال التركيز على ما يهم عملاءنا. نحن واثقون من أن البطاقة الرقمية الأولى ستلقى قبولاً واسعًا؛ حيث توفر الراحة والأمان من خلال الربط مع أجهزة الهاتف، وهو ما يتطلع إليه عملاؤنا الشباب. نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع نتورك إنترناشيونال تتمحور حول إثراء عروض "كوْن" المالية وتوسيعها".

وبدوره، قال أمجد الصادق، المدير الإقليمي لنتورك إنترناشيونال في الأردن: "تشكل هذه الشراكة علامة فارقة في رؤيتنا المشتركة لإحداث ثورة في التمويل الرقمي في الأردن وتقديم حلول دفع رقمية مريحة للعملاء. نحن متحمسون لدعم خطط نمو "كوْن" من خلال بنيتنا التحتية للمدفوعات وخدماتنا التشغيلية ومنصاتنا التكنولوجية."

يتميز "كوْن" بدمجه الفريد بين التفاعلات الاجتماعية (السوشيال) والمدفوعات الآمنة، وهو ما يجعله يبرز ضمن مشهد التكنولوجيا المالية في الأردن. وتعكس شراكاته الإستراتيجية ومكانته الفريدة التزامه بالابتكار وتعزيز الخدمات المالية الرقمية تلبيةً لاحتياجات الشباب من التكنولوجيا، فضلًا عن أنّه يدفع للتقدّم نحو مسار نمو مستدام في مجال التكنولوجيا المالية.

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