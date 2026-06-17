دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت كوين مينا ش.م.ح، المرخّصة من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات تداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط، عن توقيع إتفاقية استراتيجية مع بنك ستاندرد تشارترد، في خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة المدفوعات النقدية لقاعدة عملائها المتنامية.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد كوين مينا ش.م.ح من الحلول المصرفية التي يوفرها ستاندرد تشارترد لتقديم خدمات الإيداع والسحب بسلاسة لعملاء المنصة. ويشمل ذلك حسابات مخصّصة لحماية أموال العملاء، وتوفير قنوات متقدمة للتسويات المالية، وإدارة المعاملات عبر الحسابات الافتراضية، بما يساهم في تسريع عمليات التمويل، وتعزيز كفاءة التسويات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات المالية.

وفي هذا السياق، قالت رولا أبو منّه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: "رسخّت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أبرز الجهات التنظيمية للعملات الرقمية على مستوى العالم، مما أوجد بيئة مناسبة لكي تعمل الشركات الخاضعة للتنظيم والمؤسسات المالية معاً. ومع استمرار نضوج هذا القطاع، ستظل المنظومة المصرفية الموثوقة عنصراً أساسياً لدعم نموه على المدى الطويل. ونتطلع إلى دعم مسيرة توسع كوين مينا في دولة الإمارات."

في تصريح مشترك لهما، صرّح مؤسسّا كوين مينا، دينا سمعان وطلال الطبّاع: "مع استمرار نضوج قطاع العملات الرقمية عالمياً، أصبحت المؤسسات التي تشكّل مستقبل التمويل مطالبة بالجمع بين الابتكار والثقة. وتعكس هذه الشراكة تحولاً إقليمياً مهماً؛ حيث أصبحت المنصات الخاضعة للتنظيم جزءاً من المنظومة المالية الرئيسية، وليس مجرد قطاع يعمل إلى جانبها. ونؤمن بأن مستقبل العملات الرقمية يعتمد على أُسس مصرفية وتنظيمية وتشغيلية قوية، وليس على التكنولوجيا وحدها. وتمثل شراكتنا مع ستاندرد تشارترد خطوة مهمة نحو تعزيز هذه الرؤية ومواصلة الاستثمار في منظومة مؤسسية متقدمة تخدم عملاءنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

نبذة عن كوين مينا

تسعى كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تمكّين كل من المستثمرين الجدد وذوي الخبرة من خلال توفير خيارات استثمارية في العملات الرقمية بطريقة سهلة، وتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. كما أن شركة كوين مينا ش.م.ح، التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرخّصة من قبل سُلطة دبي لتنظيم العملات الافتراضية كوسيط/تاجر لخدمات تداول العملات الرقمية. في مملكة البحرين، تخضع شركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة) لترخيص مصرف البحرين المركزي كمزود لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coinmena.com. تابعوا كوين مينا على LinkedIn, Instagram, X.

نبذة عن ستاندرد تشارترد

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، ولدينا حضور في 54 من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. هدفنا هو دفع عجلة التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، وتجسد إرثنا وقيمنا في وعد علامتنا التجارية ذات النظرة المستقبلية. شركة ستاندرد تشارترد بي إل سي مدرجة في بورصتي لندن وهونغ كونغ. لمزيد من الأخبار وآراء الخبراء، يرجى زيارة قسم Insights على الموقع sc.com. تابع ستاندرد تشارترد على X ، LinkedIn Instagram و Facebook.

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال:

Sajini Jacob

Marketing Director

sajini@coinmena.com