دبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت كوين مينا م.م.ح على رخصة لتقديم خدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وذلك في إطار تعزيز توسعها في الوطن العربي وسعيها لتقديم خدماتها للمستخدمين في الإمارة وانطلاقا منها.

وتأتي هذه الرخصة تتويجاً لجهود كوين مينا المستمرة والتزامها بأعلى معايير الشفافية والتنظيم. كانت كوين مينا ش.م.ب (مقفلة) تقدم خدماتها من مقرها في البحرين؛ أما الآن ستتمكن المنصة من تقديم خدماتها لعملائها في الإمارات من مقرها في دبي، مع الاستفادة من خدمات البنوك المحلية لإجراء عمليات الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي بسلاسة وفورياً.

في تصريح مشترك لهما، قال مؤسسا كوين مينا، دينا سمعان وطلال الطبّاع: "ساهم الوضوح التنظيمي الذي تمتاز به سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في ترسيخ دبي كمركز عالمي لخدمات الأصول الافتراضية والعملات الرقمية."

ومن جهتها أضافت سمعان: "لطالما كان بناء علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية المحلية جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لكوين مينا. يشرفنا بشكل خاص الإعلان عن حصولنا على رخصة سُلطة دبي، ولن يكون هذا مجرد إنجاز جديد، بل ستكون هذه الرخصة قوة محركة تعزز مكانتنا الريادية في قطاع العملات الرقمية وتعزز ثقة مستخدمينا ومستثمرينا."

وفي نفس السياق، علّق الطبّاع: "تعتبر دبي القلب النابض للريادة والابتكار في قطاع الكريبتو، حيث أطلقت عدة مبادرات لدعم تبني العملات الرقمية في الوطن العربي. سيمكننا هذا التعاون مع سُلطة دبي من تقديم الخدمة الأفضل للمستخدمين في القطاعين التجاري والمؤسسي. وفي نفس الوقت، تقليل تكاليف التحويل من العملات النقدية إلى العملات الرقمية."

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نبذة عن كوين مينا

تخضع شركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي كشركة مزودة لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). أمّا شركة كوين مينا م.م.ح، التي تتخذ في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، فهي مرخصة كمزود لخدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي بمثابة الخيار الرئيسي للمقيمين في الإمارات للتمتع بالوصول الكامل إلى كافة الخدمات المقدمة من قبل الشركة. تسعى كوين مينا إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي - الجدد وذوي الخبرة منهم - الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد على نحو آمن. من خلال كوين مينا، يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان وموثوقية. بالإضافة إلى خدمتي الإيداع والسحب بعملتهم النقدية المحلية. من خلال رسومها التنافسية والسيولة العالية ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تداول العملات الرقمية الأبسط والأكثر موثوقية في الوطن العربي.