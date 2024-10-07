الشراكة الجديدة مع مركز دبي للسلع المتعددة ستزيد فرص التغطية الإعلامية والتسويق لشركات الويب 3 والبلوك تشين العاملة في المنطقة

ستعزز هذه الشراكة منظومة الويب 3 الشاملة في مركز دبي للسلع المتعددة، فضلاً عن توفير خصومات حصرية من المنصة الإخبارية للشركات المسجلة في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إبرام شراكة مع "كوين تيليغراف"، الموقع الإخباري الرائد المختص في تغطية أخبار العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، لإنشاء المكتب الإقليمي في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مما سيعزز التغطية الإعلامية وإعداد التقارير الإخبارية حول أهم المستجدات والتطورات في قطاع تقنيات الويب 3 بمنطقة الشرق الأوسط.

وبهذه الشراكة، ستنضم "كوين تيليغراف" إلى أكثر من 600 شركة عاملة في مجال الويب 3 في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي أصبح يشكل أكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين في المنطقة. وبانضمامها إلى هذا المجتمع المزدهر، ستستفيد "كوين تيليغراف" من الكثير من فرص التعاون مع منظومة تقنيات الويب 3 الشاملة. سيعزز إفتتاح مكتب "كوين تيليغراف" في دبي الفرص المتاحة للتغطية الإعلامية والتسويق للشركات العاملة في المنطقة، وبموجب الشراكة الجديدة، ستوفر "كوين تيليغراف" خصومات خاصة لمجتمع منظومة الويب 3 المزدهر في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبهذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "تمضي دبي بخطوات سريعة نحو ترسيخ مكانتها الريادية مركزاً عالمياً للابتكار في تقنيات الويب 3، مستفيدةً من المنظومات الحيوية المتخصصة، مثل مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تحفز التبني الواسع لهذه التقنيات وتدعم النمو عبر مختلف القطاعات. ومن خلال شراكتنا مع ‘كوين تيليغراف’ التي تعد من أهم المنصات الإخبارية الموثوقة والمختصة في تقنيات التشفير والبلوك تشين، سنوفر الكثير من الفرص الواعدة لأعضاء مجتمع الويب 3 في دبي لمشاركة أخبارهم على الساحة العالمية وتسريع تبني هذه التقنيات في جميع أنحاء العالم".

أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "كوين تيليغراف" جلوبال، يانا بريخودشينكو، أهمية تأسيس المقر الجديد في مركز كريبتو والانضمام رسمياً إلى المنظومة المزدهرة في مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره إنجازاً مهماً، مرحّباً بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة والتعاون مع المجتمع النابض من الشركات لتبادل الدعم ومواصلة النمو وصياغة مستقبل الويب 3 في المنطقة.

يقع مركز كريبتو في برج أبتاون تاور الرائد في مركز دبي للسلع المتعددة، ويوفر منصة لشركات الويب 3 للاستفادة من المجتمع الحيوي في مركز دبي للسلع المتعددة والذي يضم قرابة 25 ألف شركة تعمل في كافة الصناعات والقطاعات. ويقع مركز كريبتو بجوار مركز الألعاب ومركز الذكاء الاصطناعي الذي افتُتح مؤخراً في مركز دبي للسلع المتعددة، ما يعكس مكانة برج أبتاون تاور كوجهة متكاملة للابتكار التكنولوجي.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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