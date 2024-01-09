الرياض: أعلنت "كويست"، الشركة الرائدة عالمياً بتقديم أحدث الابتكارات والخدمات في مجال الإعلام، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتفاق لتأسيس مشروع مشترك، بهدف تعزيز الخدمات الإعلامية والإنتاجية والتقنية في المملكة العربية السعودية، والذي يشمل الابتكار الإعلامي والتكنولوجي وخدمات إدارة التغيير والتخزين السحابي وتحليل البيانات وتقنيات سلاسل الإمداد الإعلامية وتوزيع المحتوى.

ومن خلال الجمع بين خبرات كويست الشاملة في مجال التكنولوجيا والمشاريع، ونشاط (SRMG) الإعلامي القوي وموقعها الاستراتيجي في المنطقة، سيقدّم هذا المشروع المشترك دعماً استثنائياً للشركات داخل السوق السعودي الحيوي وخارجه. ويتّخذ المشروع المشترك من الرياض مقرّاً له وقد بدأ بالفعل العمل على المشاريع الأولى، حيث يسعى للعمل بكامل طاقته بحلول النصف الأول من عام 2024م. كما حدّد الشركاء مشاريع أخرى محتملة في مجالات الإعلام، والترفيه، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والقطاع العام، والرياضة.

كما سيضمن المشروع المشترك توافق أنشطته التجارية ونموّه مع متطلّبات المشاريع العملاقة البارزة في المملكة. لا سيما وأن التوقعات ترجّح نمو قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 9٪ بما يزيد على 20 مليار دولار بحلول عام 2026م، متجاوزاً النمو العالمي. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتلّ المركز الأول في القطاع الإعلامي الإقليمي، حيث تبلغ حصّتها ما يقرب من 30٪ من حجم السوق. ويعدّ تطوير صناعة الإعلام وتنميتها أحد ركائز خطة التحوّل الاستراتيجي في رؤية المملكة "2030". وكنتيجة مباشرة لهذا التطوّر وغيره من التطوّرات الكبرى، من المتوقع أن تنمو صناعة الإعلام في المملكة العربية السعودية بأكثر من 10٪ سنوياً بحلول عام 2030م.

وقال محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: "يمثّل تأسيس المشروع المشترك الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة متقدّمة ومهمّة للارتقاء بصناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإعلام والترفيه المحلي والإقليمي نمواً ملحوظاً بقيادة المملكة العربية السعودية على مدى السنوات السبع المقبلة. وتسخّر هذه الشراكة خبرات كويست العالمية وقدراتSRMG الإقليمية المتينة للوصول إلى أحدث الحلول المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية في المملكة العربية السعودية، لضمان دعم الصناعات الرئيسية مثل الإعلام والترفيه والاتصالات والطاقة والسياحة والرياضة وغيرها".

تركّز هذه الشراكة على المشاريع القائمة في المملكة العربية السعودية وفرص التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة فيها. حيث ستقدّم كويست خدماتها المتميزة في مجالات الابتكار، وإدارة التغيير، والتخزين السحابي، وتحليل البيانات، وتكنولوجيا سلاسل الإمداد، وتوزيع المحتوى في قطاع الإعلام. وسيتمّ دعم هذه الخدمات بخبرات SRMG الاستثنائية وقدراتها الواسعة في القطاع الإعلامي والترفيهي بالمملكة العربية السعودية. وبذلك، سيساهم المشروع المشترك في دعم صناعة الإنتاج الإعلامي المتنامية في المملكة.

وقال بيتر نوثن، الرئيس التنفيذي لمجموعة كويست: "نجحنا في تنفيذ مشاريع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فإننا قادرون على المساهمة في مشاريع الابتكار والتقدّم في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا المشروع المشترك سوف يستفيد العملاء، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وكويست بشكل متساوٍ ومستدام من الخبرات والرؤى المشتركة، وسنساهم في تعزيز الأعمال المستقبلية في المملكة ودعم إمكانات نموّها الهائلة ".

تتمتّع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وكويست بعلاقة عمل قوية بالفعل، حيث كان فريق كويست مسؤولاً عن تطوير وتركيب أنظمة الشرق للأخبار، القناة متعددة المنصّات القائمة على تقنية IP الكاملة في الرياض ودبي، والتي توفّر أحدث وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات لتغطيات الأخبار المباشرة من قناة الشرق.

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نبذة عن كويست:

تقدم كويست المشورة والدعم للمؤسسات والشركات الراغبة في تنفيذ استراتيجيات وتطبيقات متعلقة بالتحوّل الرقمي، عبر توفير أنظمة هندسية رائدة عالمياً من أجل تحقيق التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وتطوير المنتجات والبرمجيات القادرة على صناعة إعلام مبتكر.

تتناسب مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة مع الفرص الناشئة والمتزايدة في مجال الإعلام الرقمي، مثل تقديم المحتوى على منصّات متعددة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات والتحليلات، وإدارة التخزين السحابي، والبنى التحتية للملكية الفكرية. تتضمن قائمة عملاء كويست العديد من الشبكات الإعلامية الرائدة، ومقدمي خدمات الاتصالات والبث، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كولون بألمانيا، ولدى مجموعة كويست مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

نبذة عن SRMG:

SRMG أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحظى بإرث يعود إلى 50 عامًا من النجاحات أُطلقت خلالها أكثر من 30 مؤسسة ومنصّة إعلامية رائدة، أبرزها: الشرق الأوسط، وشبكة الشرق التي تشمل الشرق للأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وعرب نيوز، واندبندنت عربية، وسيدتي، وهيَ، وغيرها.

تُقدّم SRMG، من خلال المنصات المتنوعة محتوىً إخباريًا ومعرفياً مُثرٍ لملايين المتلقين في أربع قارات وبسبع لغات. كما تطرح أبرز القضايا والأحداث، وتتنوع في تغطياتها بين السبق الصحفي والعمق في التحليل والابتكار، لتُسهم في نقل آخر أحداث المنطقة والعالم بصورةٍ شاملة. وبريادتها الإبداعية، تمكنّت SRMG أيضاً من توسيع نطاق عملها ليشمل: نشر الكتب، وإقامة الفعاليات، وتقديم الأبحاث المستقلة والاستشارات الاستراتيجية، وإنتاج المحتوى الإبداعي، وغير ذلك.

وبما تتمتّع به من خبرة ومعرفة بالمنطقة العربية، وما لديها من مواهب وشراكات عالمية؛ تُواصل SRMG دعمها وتطويرها لإمكانات المستقبل وفرصه.

