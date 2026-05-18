دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كوهيزيتي، الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع هيوليت باكارد إنتربرايز

(إتش بي إي) الممتدة منذ سبع سنوات لتشمل إبرام اتفاقيات جديدة لإعادة البيع، وتعزيز التكاملات التقنية بين الطرفين، وتوسيع نطاق التعاون المشترك في طرح الحلول والخدمات في الأسواق، وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز مرونتها السيبرانية، وتبسيط عمليات السحابة الهجينة، وتسريع التعافي من الاضطرابات والأعطال، وتشمل هذه الشراكة الموسّعة.

ومن خلال هذا التعاون، تعمل كوهيزيتي وإتش بي إي على توحيد البنية التحتية وحماية البيانات وعمليات التعافي ضمن منظومة أكثر تكاملاً، تمنح المؤسسات قدرة أكبر على العمل بثقة وكفاءة عبر البيئات المحلية والسحابية، وبيئات الحافة الرقمية.

الحلول المشتركة والإندماجيات التقنية

كوهيزيتي تضيف إتش بي إي زيرتو إلى محفظة حلولها لتعزيز الحماية المستمرة والتعافي السريع من الهجمات:

بموجب هذه الشراكة الموسّعة ستبدأ كوهيزيتي بإعادة بيع إتش بي إي زيرتو لتمكين المؤسسات من حماية تطبيقاتها بشكل متواصل وتسريع التعافي من هجمات برامج الفدية والانقطاعات، وذلك من خلال الجمع بين قدرات إتش بي إي زيرتو في تقليل زمن فقدان البيانات RPO وزمن استعادتها RTO إلى أدنى مستويات ممكنة، ومنصة كوهيزيتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأمن البيانات والتعافي السيبراني. إتش بي إي توسّع تعاونها مع كوهيزيتي عبر إعادة بيع حلول حماية البيانات

ستواصل إتش بي إي إعادة بيع "كوهيزيتي داتا بروتكت" كمنصة حديثة لحماية البيانات، مدعومة بحلول التخزين والخوادم المصممة خصيصاً من الشركة، كما ستبدأ أيضاً بإعادة بيع "كوهيزيتي نت باك أب"، المصمم للعمل بكفاءة ضمن بيئات النسخ الاحتياطي والتخزين الحديثة والمفصولة، بما يشمل "إتش بي إي أليترا ستوريج إم بي إكس 10000" وأنظمة "إتش بي إي ستور وانس". تعزيز التكامل مع حلول "إتش بي إي مورفيوس" لإدارة البيئات الافتراضية والسحابة الموحّدة

ستعمل كوهيزيتي على تعميق التكامل وتعزيز الدعم لكل من "إتش بي إي مورفيوس في إم إيسينشالز" و"إتش بي إي مورفيوس إنتربرايز"، بما يضمن جاهزية المؤسسات لاعتماد حلول كوهيزيتي ضمن بيئات إدارة السحابة الموحّدة والبنية الافتراضية من إتش بي إي، ومن المتوقع إتاحة هذه القدرات بحلول منتصف عام 2026.

وتعقيبا على هذه الشراكة الموسّعة قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الدولية الناشئة في كوهيزيتي: "تشهد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تحولاً متسارعاً في الطريقة التي تتبعها لحماية البيانات وإدارتها واستعادتها، لا سيما مع توسّع البيئات السحابية الهجينة وتوزّعها بشكل متزايد، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في أسواق مثل دولة الإمارات، لم تعد المرونة تقتصر على النسخ الاحتياطي للبيانات فحسب، بل أصبحت مرتبطة بقدرة المؤسسات على ضمان استمرارية أعمالها، وتقليل الاضطرابات، والتعافي بثقة وسرعة، ومن خلال توسيع تعاوننا مع إتش بي إي، نجمع بين البنية التحتية الموثوقة للسحابة الهجينة وحلول أمن البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملياتها، وتعزيز مرونتها، وحماية البيانات الحيوية التي ترتكز عليها أعمالها."

ومن جانبها، قالت فيديلما روسو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للسحابة الهجينة والرئيس التنفيذي للتقنية في إتش بي إي: "تسهم كوهيزيتي وإتش بي إي معاً في دعم المؤسسات لتحديث استراتيجيات حماية البيانات، مع تعزيز المرونة والكفاءة التشغيلية عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات، ويؤدي هذا التعاون إلى توفير نموذجٍ أبسط وأكفأ لإدارة السحابة الهجينة، ما يضمن حماية البيانات وإدارتها أينما وُجدت، مع توفير مستويات أعلى من الأداء والمرونة

وفي إطار هذه الشراكة، حصلت إتش بي إي مؤخراً على أحد أكبر مشاريع تحديث السحابة الهجينة للجهات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية (DISA)، وقد اختيرت إتش بي إي من أجل إنشاء بنية سحابية سيادية وآمنة تجمع بين "إتش بي إي جرين ليك" وإمكانات مدمجة لحماية البيانات، ويعمل هذا الحل على توحيد البيئات التقنية التقليدية المتفرقة ضمن بنية سحابية هجينة حديثة تتمتع بمرونة سيبرانية عالية، تدعم نطاقات أمنية متعددة، فيما توفّر كوهيزيتي قدرات حماية البيانات والمرونة السيبرانية عبر مختلف مكونات المنصة.

ويمثل هذا المشروع اتفاقية طويلة الأمد وواسعة النطاق لصالح إتش بي إي، بينما تقدّم كوهيزيتي إمكانات حماية البيانات من خلال نموذج مرن قائم على الاستهلاك ومتوافق مع "إتش بي إي جرين ليك"، كما يعزز هذا الاختيار مكانة كوهيزيتي كمزوّد رئيسي لحلول حماية البيانات ضمن هذا المشروع الاستراتيجي.

ومن جهة أخرى، منحت كوهيزيتي إتش بي إي مؤخراً جائزة "الشريك المصنّع الأصلي للمعدات" للعام المالي 2025 في أوروبا، بعد تحقيق نمو سنوي بنسبة 177% في مبيعات البرمجيات، إلى جانب إبرام عدد من النجاحات المشتركة مع مؤسسات أوروبية رائدة، ويأتي التوسّع الجديد في التعاون بين الطرفين امتداداً لهذا الزخم المتنامي، ويعكس الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة من كوهيزيتي وإتش بي إي على المستويين الإقليمي والعالمي.

التوافر

أصبحت هذه الحلول متاحة الآن عبر الشركاء المعتمدين لكل من إتش بي إي وكوهيزيتي، بما في ذلك إعادة بيع كوهيزيتي لحلول "إتش بي إي زيرتو"، وإعادة بيع إتش بي إي لحلول "كوهيزيتي نت باك أب".

نبذة عن كوهيزيتي

يتمثل دور كوهيزيتي وبصفتها شركة رائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في حماية بيانات العالم وتأمينها واستخلاص المعلومات منها، كما أنها تساعد المؤسسات على تعزيز مرونتها الرقمية، وتسريع عمليات استعادة الأنظمة والبيانات، وخفض تكاليف تقنية المعلومات.

ومن خلال نموذج الأمان القائم على مبدأ "انعدام الثقة" وتقنيات متقدمة أخرى في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تحظى منصة كوهيزيتي داتا كلاود بثقة عملاء في أكثر من 140 دولة، من بينهم 70% من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن جلوبال500، كما تحظى كوهيزيتي بدعم عدد من أبرز الشركات العالمية، من بينها إنفيديا وأمازون وغوغل وآي بي إم وسيسكو وإتش بي إي.

وحصلت كوهيزيتي على شهادة "أفضل بيئة عمل" في عدة دول.

