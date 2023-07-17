الدوحة- أعلنت شركة كونوكوفيليبس عن تعيين بيل أرنولد كرئيس جديد لكونوكوفيليبس قطر اعتبارًا من شهر أبريل 2023 خلفًا لـتود كريجر، الذي تقاعد بعد أن أمضى 37 عامًا من الخدمة في كونوكوفيليبس.

اكتسب بيل أرنولد خبرة واسعة في كونوكوفيليبس، حيث أنه شغل العديد من المناصب القيادية العليا منذ انضمامه إلى الشركة عام 1986، وهو حامل لدرجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تولسا أوكلاهوما، بالولايات المتحدة الأمريكية. وعُيّن في هذا المنصب بعد أن أدّى عدة أدوار حيوية في أقسام وعمليات مختلفة عبر الشركة، كان آخرها كرئيس لوحدة الأعمال في الصين. وفي منصبه الجديد، يشرف بيل على قيادة عمليات كونوكوفيليبس في دولة قطر، فضلًا عن تعزيز اسهام الشركة في العديد من المشاريع المشتركة.

وفي تعليقه على استلام المنصب الجديد، نوّه بيل أرنولد قائلًا:" إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى كونوكوفيليبس قطر، خلفًا لتود كريجر الذي تميز في قيادة هذه الشركة طيلة السنوات الماضية. وفي هذا السياق أريد الإشادة بإسهاماته القيّمة من أجل دفع المؤسسة نحو الأفضل، وأتطلّع الى الحفاظ على العلاقات المبنية مع عملائنا بما في ذلك شراكتنا طويلة الأمد مع شركة قطرغاز والتي من خلالها نسعى الى الاستفادة من القدرات العالمية لشركة كونوكوفيليبس ومن خبراتنا عبر شبكاتنا الدولية، وذلك من أجل دعم تصميم وتطوير وتنفيذ المشاريع في قطر.

هذا بالإضافة الى العمل على تكثيف جهودنا من أجل الالتزام بالإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، والتي بدورها حدّدت أهدافًا طموحة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد. فنحن نسعى من خلال مهامنا الى دعم التقدّم الملحوظ الذي حقّقته دولة قطر في قطاع الطاقة، وبناءً على ذلك أنا أتطلّع الى المزيد من تضافر الجهود مع فريق العمل المتميّز، بغية إضافة قيمة إلى مؤسّستنا، والحرص على تعزيز عملية التنمية. "

قبل التحاقه بالشركة في قطر، شغل بيل أرنولد في السابق منصب رئيس كونوكوفيليبس الصين، وقبلها تقلّد منصب المدير العام لشركة إيكوفيسك الكبرى في دولة النرويج، هذا بالإضافة الى منصب مدير عمليات المنحدرات الشمالية والمشاريع الرأسمالية بألاسكا لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس شركة دبي للبترول، وأشرف على أكثر من 70 منصة خارجية، و1600 عاملٍ، فضلًا عن قاعدة إمداد برية.

هذا وبالإضافة الى ضرورة التنويه بما حققه تود كريجر طيلة السنوات السبع الماضية من نجاجات لصالح كونوكوفيليبس قطر. وفي هذا الصدد قال تود: «انه لشرف كبير بالنسبة لي أنني شغلت منصب رئيس كونوكوفيليبس قطر، خاصة لما حققناه مع شركائنا من تعاون مشترك خلال فترة تواجدي هنا، وبهذه المناسبة يسعدني أن أرحّب بالسيد بـيل أرنولد كخلفٍ لي في هذا المنصب، وأنا على يقين تام بأنه سيواصل المسيرة، ويقود كونوكوفيليبس قطر نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

بعد فترة طويلة من الشراكة مع دولة قطر، تتعهّد شركة كونوكوفيليبس بالتزامها بمواصلة العمل مع شركائها المحليين، وذلك من أجل احداث التغيير الإيجابي، ودعم الاستدامة في مجالات الطاقة، وذلك عبر تبادل ومشاركة أحدث التكنولوجيا والخبرات ذات المستوى العالمي، بغية الاسهام في تنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، هذا بالإضافة الى العمل على دعم القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من خلال تسليط الضوء على التعاون المشترك مع قطر للطاقة في مشروعي حقل الشمال الجنوبي، وحقل الشمال الشرقي."

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نبذة عن كونوكوفيليبس قطر

كونوكوفيليبس هي شركة عالمية رائدة في مجال التنقيب والإنتاج تنتشر عملياتها وأنشطتها عبر 13 دولة، مع إجمالي أصول يبلغ 93 مليار دولار، وما يزيد عن 9,400 موظف حول العالم. تتواجد الشركة في قطر منذ انضمامها إلى مشروع قطرغاز 3 عام 2003، الذي يعد جزءا من أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وخلال العام 2022، اختارت "قطر للطاقة" الشركة لتكون شريكًا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين يعززان من حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، ويعتبران من ضمن أقل مشاريع الغاز الطبيعي المسال إصدارًا لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، حيث يساهمان في تلبية الطلب العالمي على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على مستوى العالم.

نحن حريصون على الالتزام بمبادئ المواطنة السليمة للمؤسسات وترك أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل ضمنها، ونركز على الاستثمار بقوة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتنمية المجتمع، وكذلك حماية البيئية والإرث الثقافي لدولة قطر. ويُعد مركز كونوكوفيليبس لاستدامة المياه مركزًا عالميًا للتميز في مجال إيجاد الحلول وابتكار التقنيات الخاصة بترشيد استهلاك المياه.

كما نفخر ببناء ثقافة عمل شاملة ومتنوعة بين موظفينا من أصحاب الخبرة والمهارة العالية، ونحرص على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة تسمح لكل منهم بالمساهمة البناءة في تحقيق أهدافنا المشتركة وترك أثر إيجابي على عالمنا.