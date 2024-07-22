يسعى المشروع، الذي يتألف من 31 طابقًا، إلى إعادة تعريف نمط الحياة .

مع جذب دبي لمئات المستثمرين ذوي الثروات العالية والمستخدمين الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى سوق العقارات المزدهر والمربح، تسعى شركة كوندور ديفلوبرز إلى توسيع محفظتها من العروض الأيقونية .

احتفالا بوضع حجر الأساس، تخفيضات تصل إلى 4٪ من رسوم التسجيل العقاري على جميع.

دبي، 22 يوليو، 2024:

أعلنت شركة كوندور للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي، اليوم عن بدء العمل في مشروعها السكني الرابع - سونات ريزيدنسز - في مثلث قرية جميرا كجزء من استراتيجية توسيع محفظتها التي تهدف إلى تعزيز قيمة استثماراتها العقارية في السنوات القادمة بقيمة تزيد عن 2.5 مليارات درهم.

مشروع سونات ريزيدنسز من كوندور، الذي يمتد على مساحة 396,764 قدم مربع، سيضيف 213 شقة فاخرة تضم استوديوهات وشققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم إلى المخزون العقاري السكني الفاخر في دبي.

وقالت الشركة المطورة، التي تتمتع بأكثر من أربعة عقود من الخبرة في الشرق الأوسط وسجل حافل بتسليم المشاريع في الوقت المحدد للعملاء المميزين، إن أحدث معلم سكني بجانب مشاريع أخرى قادمة التي سيتم الكشف عنها قبل نهاية هذا العام، سيساعد في وضعها كخيار مُفضل للمستثمرين ذوي القيمة العالية الذين يبحثون عن مساكن فاخرة. وتقع المشاريع القادمة في أكثر المناطق السكنية طلبًا في دبي، بما في ذلك جزيرة دبي، والمجان، ومدينة دبي الرياضية.

"يأتي مشروع سونات ريزيدنسز من كوندور مع مرافق صحية فريدة الأولى من نوعها، ويُتصور أنه مشروع يُعيد تعريف الحياة حيث الهدوء والراحة في مجتمع مثلث جميرا الذي يجذب المستثمرين بشدة. فالاستثمار في مثلث جميرا، يعد بعائد استثمار مرتفع، حيث من المتوقع أن ترتفع قيم المنازل بدعم من المستثمرين الأجانب والتطورات الرئيسية المرتقبة، بما في ذلك محطة المترو القادمة"، صرح فيدهياداران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور ديفلوبرز.

وأضاف أن مثلث جميرا يتمتع بالفعل بسمعة كموقع استثماري عالي العائد في قطاع العقارات السكنية والتجارية في دبي بفضل موقعها المركزي والاتصال الممتاز بجميع نقاط دبي الرئيسية والبنية التحتية الممتازة ووسائل الراحة المجتمعية.

وسيقوم مشروع سونات ريزيدنسز من كوندور بتوفير 48 استوديو بمتوسط مساحة تبلغ 480 قدم مربع، و134 شقة بغرفة نوم واحدة بمتوسط مساحة تبلغ 866 قدم مربع، و28 شقة بغرفتي نوم بمتوسط مساحة تبلغ 1,333 قدم مربع، و3 شقق بثلاث غرف نوم بمتوسط مساحة تبلغ 2,040 قدم مربع. وستبدأ الأسعار من 710,000 درهم إماراتي.

ويأتي إطلاق سونات ريزيدنسز في وقت استمر فيه مشروعا كوندور السكنيان في مثلث جميرا - كوندور كاسل وكوندور كونسبت 7 – في تلقي استجابة هائلة من المستثمرين. فمشروع كوندور الرائد في مرسى دبي - كوندور مارينا ستار - يكاد يكون قد بُيع بالكامل.

سيحتوي سونات ريزيدنسز من كوندور على 31 طابقًا، باستثناء خمس منصات وسطح. سيكون هناك أيضًا أكثر من 3,220 قدم مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية واستجمام بمساحة 18,500 قدم مربع تضمن كبائن مفتوحة وكراسي استلقاء للتشمس ومسارات خضراء للجري.

وقال سيفابراساد: "بالنسبة للمُلاك والمستثمرين، كانت عقارات كوندور دائمًا فئة أصول ذات قيمة عالية عبر العقارات السكنية والتجارية، مما يضمن عائد استثمار ممتاز وتقييمات عالية في سوق العقارات المزدهر في دبي، واحتفالا بوضع حجر الأساس، اطلاقنا تخفيضات تصل إلى 4٪ من رسوم التسجيل العقاري على جميع."

وأضاف سيفابراساد: "أن سونات ريزيدنسز من كوندور سيعزز جاذبية مثلث جميرا للمستثمرين العالميين والإقليميين الذين يتدفقون إلى دبي، مفتونين بسحرها النابض بالحياة، والبنية التحتية الممتازة، ونظام الاستثمار المزدهر وآفاق النمو".

ستتضمن مرافق الترفيه والاستجمام في سونات ريزيدنسز من كوندور مناطق استراحة، ومسبح شاسع، وسينما خارجية، وغرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والنساء، وملاذ صحي، وسطح ذو مناظر طبيعية، واستوديو للياقة البدنية، وملعب تنس. يمكن للأطفال الاستمتاع بمنطقة لعب، ومسبح مخصص لهم، ودش على شكل فطر.

سونات ريزيدنسز من كوندور يلبي احتياجات جميع المُلاك والمستثمرين نظرًا لطبيعته الصديقة للمستخدم. بالنظر إلى مرافقه الترفيهية المتنوعة، واتصاله الممتاز، وحجم الشقق، سيكون من السهل على المستثمرين تأجير الشقق، والمالك سيستمتع بالمجتمع المحيط به. "الحجم هو الرفاهية"، شعار متجذر في روح سونات ريزيدنسز. تم تصميم كل تخطيط بدقة لضمان أن تكون كل شقة مُضاءة بشكل طبيعي، وجيدة التهوية، ويمكن استخدامها بكفاءة قصوى.

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