مصنِّع الإطارات سيشارك في مجموعة مبادرات هامّة تماشياً مع ’أجندة التنمية المستدامة 2030‘ لدولة الإمارات

كونتيننتال‘ تساعد في إبقاء طرقات الإمارات آمنة توافقاً مع مبادرتها ’الرؤية صفر‘

دبي: وقّعت ’كونتيننتال‘، الشركة الألمانية العريقة للإطارات الراقية، مذكّرة تفاهم مع ’أي في ليفينغ لاب‘ (AV Living Lab)، شركة التقنيات السلوفينية الرائدة، وشريكها المحلّي الرسمي المتمثّل بشركة ’حلول الأماكن‘ (Location Solutions)، وذلك لأجل التعاون في عدد من المبادرات المرتبطة بأهداف ’الرؤية صفر‘ لدى ’كونتيننتال‘ والتي تسعى من خلالها الشركة لتوفير المزيد من السلامة على الطرق والوصول إلى مستقبل بصفر ضحايا، صفر حوادث وصفر إصابات توافقاً مع ’أجندة التنمية المستدامة 2030‘ لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تتعاون الشركات الثلاث معاً في الأبحاث المركِّزة على تحسين مستويات سلامة الطرق وذلك عبر تقييم سلوك السائقين من خلال AI Driving Hub، الابتكار الريادي من ’أي في ليفينغ لاب‘ و’حلول الأماكن‘. وستستخدم المنصّة الذكاء الاصطناعي لتحليل الأحداث المرتبطة بأعطال الإطارات لأجل إبقاء مستخدمي الطرق متمتّعين بالسلامة وضمان تفادي وقوع الحوادث على الطرقات.

حول هذا الموضوع، أكّد كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘، قائلاً: "تُعدّ السلامة أولوية قصوى بالنسبة إلى ’كونتيننتال‘، ونحن لدينا مسؤولية كبرى في توفير الدعم والمساعَدة بأي شكل ممكن للناس الذين يعتبرون الإمارات العربية المتحدة موطناً لهم. ويسرّنا ضمن هذا السياق العمل مع ’أي في ليفينغ لاب‘ و’حلول الأماكن‘ لإيجاد أساليب تُبقي السائقين متمتّعين بالسلامة بفضل تقنيات فريدة مثل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دعم الشركتين واعتماد أنظمتهما المتطوّرة جداً، فإننا نتطلّع لتقليل عدد الحوادث والضحايا على طرقات دولة الإمارات بينما في الوقت ذاته تحسين تجربة القيادة الإجمالية."

تعتمد منصّة AI Driving Hub التي أطلقتها ’أي في ليفينغ لاب‘ و’حلول الأماكن‘ على الذكاء الاصطناعي لتقييم الشخصيات النفسية-الوظائفية للسائقين عبر استخدام بيانات القياس الحيوية والاستشعارية، وتوأم رقمي، ومنصّة حركة حاصلة على براءة اختراع ومجموعة من سيناريوهات الطرق المصمَّمة خصّيصاً وفق الرغبة. ونتيجة لهذا، يمكن لمشغّلي الأساطيل الحصول على كشف مفصَّل عن خلفية وسلوك السائق ضمن 19 فئة.

من جهته، قال دانييل أفداغيتش، الرئيس التنفيذي لدى ’أي في ليفينغ لاب‘: "هناك الكثير من الأمور التي تحدث لتحسين المركبات والبنية التحتية، لكن ما نرغب بإضافته ضمن هذا المجال هو الاستثمار في البشر عبر توفير الذكاء الاصطناعي لتمكين تقييم السائقين، إضافة إلى التدريبات. ونحن ندعو الشركات للتعاون معنا في هذا المجال، حيث تبرز الكثير من الفرص والإمكانيات بفضل تعاوننا مع ’كونتيننتال‘. فكلانا نتشارك الأهداف ذاتها حول ’الرؤية صفر‘ وأجرينا الأبحاث التي تسعى لتعزيز سلامة الطرق هنا في الإمارات."

أما زعيم أزرق، الرئيس التنفيذي لشركة ’حلول الأماكن‘، فقال: "يسعدنا أن نكون قد اخترنا ’أي في ليفينغ لاب‘ كموفر لخدمات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة التي يمكن استخدامها للارتقاء بسبل التنقّل في الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى أعلى. ومن شأن العمل مع ’كونتيننتال‘ في مجال الأبحاث أن يجعل التقنية مقبولة أكثر بين أوساط مشغِّلي الأساطيل."

يُشار إلى أن التوقيع على مذكّرة التفاهم قد تم في الجناح السلوفيني من معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ بحضور كبار الشخصيات التي مثّلت شركات ’كونتيننتال‘، ’أي في ليفينغ لاب‘ و’حلول الأماكن‘، ومن بين هؤلاء كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘، دانييل أفداغيتش، الرئيس التنفيذي لدى ’أي في ليفينغ لاب‘، وزعيم أزرق، الرئيس التنفيذي لشركة ’حلول الأماكن‘.

لمعرفة المزيد حول مبادرة ’الرؤية صفر‘ من ’كونتيننتال‘ والبقاء على اطلاع حول أحدث الحملات التي تقوم بها ’كونتيننتال‘، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني https://ae.continental-me.com/ar/home.

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معلومات للمحرّرين

تقوم ’كونتيننتال‘ بتطوير تقنيات وخدمات رائدة لتمكين عمليات النقل المستدامة والمتصلة للناس وبضائعهم. تم تأسيس هذه الشركة المتخصّصة بالتقنيات في العام 1871 وهي توفر حلولاً آمنة، فعّالة، ذكية ومعقولة السعر لقطاعات المركبات، الآليات، الحركة المرورية والنقل. وفي العام 2021، حقّقت الشركة مبيعات أوّلية بلغت حوالي 33.8 مليار يورو ويعمل لديها حالياً ما يزيد عن 190,000 شخص في 58 دولة وسوق حول العالم. وفي 8 أكتوبر2021، احتفلت الشركة بمرور 150 سنة على تأسيسها.

لدى قسم أعمال الإطارات 24 موقع إنتاج وتطوير حول العالم. وتُعدّ ’كونتيننتال‘ أحد الروّاد في مجال تصنيع الإطارات مع وجود حوالي 57,000 موظّف لديها، وقد أعلنت عن مبيعات أوّلية قدرها 11,8 مليار يورو في العام 2021 ضمن هذا القطاع من الأعمال. وتحتل ’كونتيننتال‘ موقعاً بين روّاد التقنية في إنتاج الإطارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات لسيارات الركّاب، المركبات التجارية والخاصّة، بالإضافة إلى أدوات النقل من عجلتين. ومن خلال الاستثمار المستمر في الأبحاث والتطوير، تسهم ’كونتيننتال‘ بشكل رئيسي في تعزيز السلامة والكلفة والاهتمام بالبيئة في قطاع النقل الفعّال. وتشمل أعمال قسم الإطارات الخدمات في مجال تجارة الإطارات وتطبيقات الأساطيل، إلى جانب أنظمة الإدارة الرقمية للإطارات.

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