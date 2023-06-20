[الدمام] - انطلقت شركة كونتيننتال، الشركة الرائدة في صناعة الإطارات، في حملة سلامة الإطارات بالتعاون مع إدارة الأمن الصناعي والسلامة بأرامكو السعودية في المجمع السكني بمنطقة (تناجيب) التابع لها بالمنطقة الشرقية. تعد هذه الحملة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من المتطوعين المهتمين بالسلامة المرورية، وتهدف إلى تعزيز التوعية والتثقيف بشأن أهمية فحص الإطارات والحفاظ على سلامتها.

تمثل السلامة والحفاظ على أرواح البشر أحد أهم ركائز شركة كونتيننتال، وتتعاون الشركة مع شركات رائدة في جميع أنحاء العالم لتطوير وتوفير أمن الإطارات. تؤكد كونتيننتال التزامها بتوفير أعلى مستويات السلامة والأمان للمجتمع.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مفهوم القيادة الامنة لمستخدمي المركبات للحد من وقوع الحوادث، تأتي هذه المبادرة امتداد لجهود شركة كونتيننتال في المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالسلامة المرورية وحرصها المستمر على التوعية بإجراءات السلامة بين أفراد المجتمع.

كما اعربت كونتيننتال عن شكرها لأرامكو السعودية على اتاحة فرصة المشاركة في حملة السلامة المرورية وتقديم محاضرة تعريفية عن اساسيات سلامة الإطارات, بالإضافة قيام كونتيننتتال بفحص اطارات سيارات المشاركين في الحملة وتقديم نصائح السلامة لهم.

وتندرج هذه الحملة ضمن حملة كونتيننتال العالمية المتعلّقة بالسلامة والتي تحمل عنوان ’الرؤية صفر‘ (Vison Zero)، حيث تهدف إلى التخلّص كلّياً من مشكلة حوادث الطرق والوصول إلى مستوى صفر وفيات، صفر إصابات وصفر حوادث على الطرقات. وكانت الشركة الألمانية قد أطلقت عدة حملات توعية حول سلامة الطرق خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع أبرز المدارس والجامعات والشركات في الإمارات العربية المتحّدة. والمملكة العربية السعودية.

تعتزم كونتيننتال أن تستمر في هذا التعاون المثمر مع جميع الجهات بالمملكة العربية السعودية في المستقبل، حيث تسعى لتعزيز السلامة المرورية وحماية ارواح البشر من خلال توفير حلول احترافية وابتكارات في مجال الإطارات. مثل هذه الحملات تساهم في خلق بيئة سالمة ومستدامة على الطرق، وتعزز رفاهية المجتمع ككل.

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شركة ’كونتيننتال‘

تقوم ’كونتيننتال‘ بتطوير تقنيات وخدمات رائدة لتمكين عمليات النقل المستدامة والمتصلة للناس وبضائعهم. تم تأسيس هذه الشركة المتخصّصة بالتقنيات في العام 1871 وهي توفر حلولاً آمنة، فعّالة، ذكية ومعقولة السعر لقطاعات المركبات، الآليات، الحركة المرورية والنقل. وفي العام 2022، حقّقت الشركة مبيعات أوّلية بلغت حوالي 39.4 مليار يورو ويعمل لديها حالياً ما يزيد عن 200,000 شخص في 57 دولة وسوق حول العالم. وفي 8 أكتوبر 2022، احتفلت الشركة بمرور 151 سنة على تأسيسها.

لدى قسم أعمال الإطارات 24 موقع إنتاج وتطوير حول العالم. وتُعدّ ’كونتيننتال‘ أحد الروّاد في مجال تصنيع الإطارات مع وجود حوالي 57,000 موظّف لديها، وقد أعلنت عن مبيعات قدرها 14 مليار يورو في العام 2022 ضمن هذا القطاع من الأعمال. وتحتل ’كونتيننتال‘ موقعاً بين روّاد التقنية في إنتاج الإطارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات لسيارات الركّاب، المركبات التجارية والخاصّة، بالإضافة إلى أدوات النقل من عجلتين. ومن خلال الاستثمار المستمر في الأبحاث والتطوير، تسهم ’كونتيننتال‘ بشكل رئيسي في تعزيز السلامة والكلفة والاهتمام بالبيئة في قطاع النقل الفعّال. وتشمل أعمال قسم الإطارات الخدمات في مجال تجارة الإطارات وتطبيقات الأساطيل، إلى جانب أنظمة الإدارة الرقمية للإطارات.

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