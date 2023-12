ضمن ’مبادَرة هدية طفلي في اليوم الوطني‘ وبهدف تعزيز السلامة على الطرق

احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ’هيئة الطرق والمواصَلات‘ و’كونتيننتال‘ قدّمتا للأهل الجدد 500 مقعد طفل للسيارة بجودة عالية، وذلك بين 1 و5 ديسمبر الجاري

تم تصميم الشراكة بين ’كونتيننتال‘ و’هيئة الطرق والمواصَلات‘ للترويج لموضوع سلامة الأطفال في الإمارات

’مبادَرة طفلي في اليوم الوطني‘ أبرزَت إحدى قِيَم ’كونتيننتال‘ الهامّة والتي تحمل عنوان ’بعضنا لبعض‘

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة للإطارات وتقنيات السيارات، مع ’هيئة الطرق والمواصَلات‘ (RTA) في دبي و’منظَّمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف‘ (UNICEF)، في إطلاق برنامج ريادي هدفه تعزيز سلامة الأطفال على الطرقات، وذلك عبر تقديم 500 مقعد طفل للسيارة بجودة عالية كي يتم استخدامها للأطفال الذين يولدون حديثاً في ’مستشفى لطيفة‘ في دبي.

وتوافُقاً مع مبادَرة ’الرؤية صفر‘ لدى ’كونتيننتال‘، تتميّز ’مبادَرة هدية طفلي في اليوم الوطني‘ (My Child’s National Day Gift Initiative) بكونها تسلّط الضوء على التزام ’كونتيننتال‘ بالتخلّص من مشكلة وقوع ضحايا وإصابات على الطرقات، إضافة لكونها تتناغم بقوّة مع إحدى قِيَم ’كونتيننتال‘ الأساسية بعنوان ’بعضنا لبعض‘ (For One Another).

هذه الشراكة التي امتدّت من 1 لغاية 5 ديسمبر شكّلت دليلاً واضحاً على روح التعاون والدعم المشترَك، وهو ما ظهر من خلال الجهود المتظافرة للمجموعات المختلفة المنخرطة بهذا الموضوع. وعكست هذه المبادَرة تصميم ’كونتيننتال‘ على بناء ثقافة تركّز على السلامة والرعاية، ولقد تمثّل هذا بالشراكة مع الجهات المعنية المتعدِّدة، حيث تم تفعيل مفهوم ’بعضنا لبعض‘ بشكل مشترَك لمنح الأولوية لموضوع سلامة وعافية الأطفال وتعزيز السلامة على الطرقات في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق على أهمية الإسهامات التوعوية والمجتمعية لمؤسسة المرور والطرق في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تستثمر المناسبات السنوية والفصلية لتقديم وتوجيه رسائل توعوية للفئات العمرية والمجتمعية المختلفة، ضمن مسؤولياتها والتزاماتها بتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بهدف الحد من الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية.

وأضاف: "تُعرَف ’يونيسف‘ بالتزامها القوي بسلامة وعافية الأطفال حول العالم، ولقد لعبت دوراً رئيسياً لضمان نجاح هذه المبادَرة. فخبراتها بمجال حماية ودعم الأطفال ساهمت بتعزيز التوجُّه الشمولي للبرنامج ليصل إلى موضوع سلامة الأطفال على الطرقات. أما الإرشاد والدعم الذي قدّمته ’يونيسف‘ في اختيار وتوزيع مقاعد الأطفال للسيارات فقد أضاف مستواً آخراً من المصداقية والخبرة إلى المشروع."

رحّب ساجي توماس، مدير حماية الطفل في مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية، بمبادرة هدية طفلي في اليوم الوطني مؤكدًا على أهمية الجهود المتواصلة لرفع وعي المجتمع حول السلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام مقعد الطفل في المركبة. كما شكر توماس هيئة الطرق والمواصلات على التركيز المتواصل على حماية وسلامة الأطفال مجددا التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دبي وجميع الشركاء في نشر ثقافة حقوق الطفل ودور المجتمع في حماية الطفل ونمائه في بيئة آمنة.

وأعلنت ام عن سعادتها بهذه المفاجأة، بالقول: "إن استلام هذا المقعد الخاص للأطفال في السيارة وذو الجودة العالية عبر ’مبادَرة طفلي في اليوم الوطني‘ يشكّل بالنسبة لنا كأهل بادرة رائعة تزيل الكثير من القلق عن كاهلنا وتمنحنا الطمأنينة فيما يتعلّق بسلامة العائلة على الطرقات. وهذا ليس مجرّد مقعد، بل هو مصدر لراحة بال تامّة كوننا نعرف أن طفلنا آمن أثناء تنقُّلنا."

تتناغم ’الرؤية صفر‘ لدى ’كونتيننتال‘ بالكامل مع الهدف الأساسي الذي تتميّز به ’مبادَرة طفلي في اليوم الوطني‘ بدبي، وهي تركّز على الأهمية القصوى للسلامة على الطرقات، خصوصاً للركّاب مثل الأطفال. وتجسّد ’الرؤية صفر‘ التزام ’كونتيننتال‘ المتين بالتخلّص من مشكلة وقوع ضحايا وإصابات وحوادث مرورية.

وقالت يسرى الحرادي، رئيسة قسم الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ لكونتيننتال: "نؤمن في ’إطارات كونتيننتال‘ بتنمية وتطوير ثقافة تتمحور حول السلامة والرعاية، ليس فقط من خلال منتَجاتنا، بل أيضاً مع المجتمَعات التي نخدمها. وشراكتنا مع ’هيئة الطرق والمواصَلات‘ و’يونيسف‘ تمثّل خطوة هامّة في ضمان سلامة الأولاد الصغار على الطرقات. ونحن فخورون للمساهَمة في هذه المبادَرة المميّزة والضرورية وإحداث أثر إيجابي في حياة العائلات."

تتابع ’إطارات كونتيننتال‘، المعروفة بتوجُّهها الابتكاري تجاه موضوع سلامة السيارات، مسيرتها الريادية في مجال المبادَرات التي تتوافق مع قِيَم السلامة والاستدامة وعافية المجتمَع. ومن هذه القِيَم هناك ’بعضنا لبعض‘ التي تعبّر عن التزام العلامة التجارية بتطوير منتَجات فائقة والمساهَمة إيجاباً تجاه المجتمَع. ولقد شملت المبادَرة مجموعة من الشركاء الذين يتشاركون الرؤية ذاتها مثل ’كونتيننتال‘، بمن فيهم ’هيئة الصحة بدبي‘، ’شرطة دبي‘، ’شركة تاكسي دبي‘ وغيرهم الكثير.

