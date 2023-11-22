كونتكت ومنجم يطلقان منتجات استثمارية جديدة حصرية لعملاء كونتكت

القاهرة: أعلنت شركتا "كونتكت كريدي تك"، التابعة لمجموعة" كونتكت المالية القابضة "، و"منجم- MNGM"، المنصة الرقمية للمعادن الثمينة التابعة لشركة Evolve Investment Group، عن إطلاق منتج مشترك باسم جنيه كونتكت الذهب في وزنين هما 8 جرام و2 جرام ذهب عيار 24 بنقاء 999.9، وقد ثبتت الشركتان السعر خلال أيام العرض بمبلغ 2500 جنيه شهريا لجنيه كونتكت الذهب و 620 جنيه شهريا لربع جنيه كونتكت الذهب، للفترة من 17 إلى 19 نوفمبر ، في سابقة تحدث لأول مرة في سوق الاستثمار في الذهب. وليست هذه آخر عروض كونتكت ومنجم للعملاء خلال نوفمبر حيث لازال يتمتع العملاء بخصم 10% على قيمة استثماراتهم في منجم عند التقسيط مع كونتكت على فترة تزيد عن 18 شهر و5% عند التقسيط على فترات اقل من 18شهر.

يأتي هذا التعاون الجديد بعد عدة شهور من بداية تعاقد منجم مع كونتكت لتمويل استثمار العملاء في الذهب بهدف تحويل تفكير المستهلك من مفهوم الاستهلاك إلى مفهوم الاستثمار، وتعزيز فكرة "استثمر الآن وادفع لاحقًا". كما أكدت الشركتان على وجود خطط مستقبلية تشمل إطلاق منتجات وعروض أخرى مميزة حصرياً لعملاء "كونتكت". وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة فريدة تجمع بين عمليات التمويل الاستهلاكي والاستثمار ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية "كونتكت" لتغيير توجه المستهلك وتعزيز ثقافة الاستثمار.

وفي هذا السياق، قال السيد عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك: "يعد إطلاق هذا المنتج المشترك خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات تمويلية متطورة في السوق. نحن ملتزمون بتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، وهذا المنتج يعكس رغبتنا في تحقيق تغيير حقيقي في تفكير المستهلك نحو مفهوم الاستثمار والتمويل الذكي."

ومن جانبه أشار الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Evolve Investment Group على أهمية توفير تمويل وحلول استثمارية ومنتجات مالية بديلة ومبتكرة مدعومة بالذهب والمعادن النفيسة من قبل المؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية لخلق فرص استثمار مباشرةً في الذهب وتوفير حلول متنوعة للاستفادة من خدمات ضمان حيازات الذهب، وتمويل المستهلكين بكافة فئاتهم وبشكل خاص صغار المستثمرين. وقال الدكتور سامح الترجمان، إن إبرام اتفاقية تعاون بين “MNGM” و "كونتكت كريدي تك" ستضمن إتمام عمليات التمويل ضمن شبكة ائتمان آمنة، مما سيؤدي إلى تحسين إمكانات التمويل وبناء تاريخ ائتماني يفتح مجالات أوسع للمستثمرين بالإضافة إلى توسيع حجم أسواق الذهب والإقراض والتمويل الاستهلاكي، وفتح الباب لأدوات تمويل جديدة سيكون له مردود مباشر على زيادة السيولة والأموال المستثمرة في السوق، وبالتالي زيادة حجم العمليات المنفذة عبره والذي سينعكس بحدوث طفرة في إسهام هذا القطاع في نمو الناتج القومي الإجمالي المصري.

وأضاف انه من خلال MNGM يمكن للعملاء شراء ذهب 999.9 (عيار 24) بأمان وشفافية بحد أدنى 0.1 جرام أو شراء ذهب المدى بحد أدنى 10جرام. تقدم MNGM للعملاء ذهبًا من الدرجة الاستثمارية الأعلى يتم الحصول عليه من مصافي معتمدة عالميًا ويتم تأمينه من قبل مزودي التأمين الأكثر ثقة.

وأوضح السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة ، "أن توقيع عقد التعاون مع منجم يعتبر واطلاق جنيه كونتكت الذهب خطوة أخرى في تقديم أحدث الخدمات التمويلية في السوق، حيث نركز حاليا على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية وإتاحة خدمة Lending-as-a-Service -التي تتيح كونتكت لعملاء منجم التقديم من خلال منصة منجم التقديم علي حدود ائتمانيه فوريه لتسهيل تمويل عمليات استثمارهم في منجم- ساعدتنا في خلق مفهوم جديد يحقق للعميل أقصى استفادة ويظهر القيمة المضافة من التعاون لكل من العملاء والشركاء في نفس الوقت، ذلك بالإضافة إلى إطلاق الخدمات المعتادة والتي تشمل إتاحة كونتكت كوسيلة دفع على منصة MNGM ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات"

وأكمل السيد سعيد زعتر قائلاُ "تشهد كونتكت في هذه الفترة توسع ملحوظ في مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني ومن أوائل اهتمامات الشركة هي مراعاة الاحتياجات السوقية والاطلاع عليها لتقديم خدمة استثنائية لأكبر قاعدة من العملاء، بالرغم من الظروف الحالية لدينا إيماناً قوياً بقدرتنا على تسخير قوتنا في هذا المجال لتخطى أي عقبات قد تطرأ علينا في السوق. وأعرب عن اعتزازه بالتعاقد مع MNGM حيث ستتيح هذه الشراكة تلبية احتياجات أوسع لقاعدة عملاء جديدة سواء من المتعاملين مع المنظومة البنكية أو مع من ليس له أي تعاملات بنكية ويأتي هذا من خبرتنا الواسعة في مجال التمويل التي بدأت في مصر منذ أكثر من 20 سنة".

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