القاهرة : أعلنت كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية الغير مصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة تريلا الرقمية المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وذلك لمواصلة التوسع في الخدمات الائتمانية وتمكين المجموعة من توسيع خدمات المنصات الرقمية من أجل تحقيق أهدافها.

وتعد تريلا منصة الشحن الرقمية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي منصة رقمية تخدم الشركات وتربط بين السائقين ومقاولي النقل، وقد أحدثت طفرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال إعادة ابتكار خدمات جديدة لسوق الشاحنات توفر الشفافية والمصداقية والكفاءة للأسواق اللوجستية.

وقعت كونتكت هذه الشراكة مع منصة تريلا من خلال أربعة شركات تابعة لها: كونتكت للتمويل، كونتكت للتخصيم، كونتكت للتأجير التمويلي و كونتكت كريدي تك. وتقدم كل شراكة خدمة مصممة خصيصاً لتمويل احتياجات تريلا من رأس المال، وقطع غيار الشاحنات، وخدمات الصيانة، ودعم توسع تريلا محليا واقليميا. وقعت كونتكت للتخصيم على اتفاقية لتمويل احتياجات رأس المال العامل في مصر، وكذلك يخدم هذا التعاون الاستراتيجي منصة تريلا لتمويل قاعدة عملاء تريلا من شركات النقل لشراء الشاحنات سواء للملاك من الافراد أو من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمتلك عدداً من الشاحنات والراغبين في زيادة عدد شاحناتهم عن طريق شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت للتأجير التمويلي.

وكجزء من تعاون كونتكت مع تريلا لدعم وضمان استمرارية سائقي الشاحنات، ستقوم كونتكت كريدي تك ،المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، بتمويل مشتريات عملاء تريلا علي منصة تريلا ستور، وهى منصة للتجارة الإلكترونية مصممة من قبل الشركة لتوفير منتجات الشاحنات مثل الإطارات، والفرامل، والزيوت، وخدمات الصيانة، وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالشاحنات.

وفي هذا السياق، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة معرباً عن سعادته لهذا التعاون: "أن شركة كونتكت دائماً ما كانت حريصة على استكشاف ودعم الشركات الناشئة، ونحن فخورون جداً بشراكتنا مع تريلا وتزويدهم بالحلول المالية والامدادات اللازمة لتوسيع أعمالهم. فإن كونتكت تمزج بين استخدام التكنولوجيا الحديثة والجهود الديناميكية على الأرض لتمكين المنصات الرقمية الناشئة وذلك لدعم مبادرات الشمول المالي وهذا الذي يجعل لمجموعة كونتكت الريادة في مجال الإقراض كخدمة (LaaS) في مصر"

ومن جانبه، علق عمر هجرس، الرئيس التنفيذي لشركة تريلا قائلا: "وجود مجموعة كونتكت كواحدة من شركائنا يساعد على تسهيل التمويلات المختلفة لعملائنا. فقد شهدت سلاسل الامدادات مؤخراً قدراً كبيراً من الإبداع، ولكن لم يكن بنفس قدر التمويل المتاح للأطراف المعنية. ومن خلال شراكتنا مع شركات كونتكت، سوف نستفيد من حلول التمويل الإضافية لشركات النقل، بالإضافة الى توفير تسهيلات تمويلية لأعمال الشحن التي سوف تقربنا نحو تحقيق رؤيتنا في تمكين العاملين في هذا القطاع."

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من التوجه الاستراتيجي لشركة كونتكت وجهودها المتواصلة لدعم الشركات الناشئة، لحرصها الدائم على التعاون مع شركاء جدد لتطوير وتحسين طريقة وصول المستهلكين والشركات إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق تجربة عملاء متميزة. وقد وقعت كونتكت عدة اتفاقيات تعاون مع الكثير من الشركات الناشئة البارزة، مثل: وصلة، كارزامي، وان أوردر، شطبلي، توث بك، ناوي وساكنين وأخيراً تريلا.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

عن شركة تريلا

تريلا هي منصة إلكترونية تربط بين الشاحنين والناقلين. و تعتبر تريلا من أسرع الشركات نموًا في عالم الشحن الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وباكستان . لدى شركة تريلا أكثر من ٣٥٠ عميل ومن أهمهم- Coca Colaو Maersk و Mondi و Henkel و Amazon و DHL . كما أن لديها أكثر من ٣٠،٠٠٠ شريك نقل. تأسست الشركة في عام ٢٠١٩ وتوسعت بنجاح في مصر والسعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.