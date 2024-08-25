كونتكت للوساطة التأمينية تطلق تطبيقًا جديدًا مع ميزات متقدمة لدعم عملائها

القاهرة، أعلنت شركة كونتكت للوساطة التأمينية، إحدى شركات كونتكت المالية القابضة، عن إطلاق تطبيقها الجديد الذي يهدف إلى تحسين تجربة العملاء عبر مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية. يأتي هذا التطبيق لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل إدارة وثائق التأمين وتقديم المطالبات، بالإضافة إلى تسهيل التواصل المباشر مع الشركة.

يتيح التطبيق الجديد للعملاء عرض وثائق التأمين السارية والمنتهية باستخدام الرقم القومي، مع إمكانية تحميل نسخة من الوثيقة مباشرة عبر التطبيق. كما يقدم التطبيق ميزة تتبع حالة مطالبات السيارات وتقديم مطالبات جديدة بسهولة، ويتيح الاطلاع على سجل شامل للمطالبات السابقة، مما يعزز قدرة العملاء على إدارة جميع تفاصيل تأميناتهم من مكان واحد. كما يمكن للعملاء تقديم وتتبع المطالبات الطبية بسلاسة، ويقدم التطبيق خدمة تقديم طلبات تجديد الوثائق لضمان استمرار التغطية التأمينية.

يتميز التطبيق أيضًا بخدمة استشارة طبية مباشرة أو التواصل مع موظف وساطة تأمينية عبر تطبيق واتساب خلال مواعيد العمل الرسمية، مما يوفر دعماً فورياً وفعالاً للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التقديم على وثائق تأمينية جديدة من خلال ملء نموذج بسيط داخل التطبيق، مما يسهل الحصول على التأمين المناسب لاحتياجاتهم.

ويأتي التطبيق مزودًا بنظام تنبيهات مخصص للصحة والعافية(wellness)، يساعد العملاء على تذكر مواعيد جرعات الأدوية، فضلاً عن تنبيهات مخصصة لصحة المرأة. وبالنسبة لتعزيز الوعي الصحي، يحتوي التطبيق على قسم خاص بالمقالات والنصائح الصحية التي تساعد العملاء على تحسين عاداتهم اليومية.

صرّحت السيدة نهال بريك، رئيسة مجلس إدارة شركة كونتكت للوساطة التأمينية: "إن إطلاق هذا التطبيق هو تعبير حقيقي عن التزامنا العميق بتقديم خدمات تأمينية تلبي تطلعات عملائنا وتواكب أحدث التوجهات في مجال التكنولوجيا الرقمية. نحن ندرك أن العصر الرقمي قد غيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع خدماتهم، ولهذا فإننا نحرص على أن تكون خدماتنا متطورة وسهلة الاستخدام. يتيح لنا هذا التطبيق توفير تجربة متكاملة تسهم في تحسين إدارة الوثائق والمطالبات، وتعزيز التواصل مع عملائنا بشكل أسرع وأكثر فعالية."

ومن جانبه، أكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "يأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار استراتيجيتنا الطموحة لتحقيق التحول الرقمي الشامل في مجال التأمين والخدمات المالية. نحن في كونتكت المالية القابضة نلتزم دائماً بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتوفر لهم تجربة متميزة في إدارة التأمينات والمطالبات. هذا التطبيق يعكس التزامنا العميق بالابتكار ويعزز مكانتنا كجهة رائدة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية في السوق المصري. يعد هذا الإطلاق خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدراتنا لتقديم خدمات تأمينية متميزة، متكاملة مع منتجاتنا التمويلية الرائدة، مما يساهم في تقديم قيمة حقيقية لعملائنا ودعم نموهم وتطورهم المالي."

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