في إطار خطتهم التوسعية لتوفير خدمات تقسيط عضويات النوادي

القاهرة : أعلنت كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية الغير مصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة استادات للاستثمار الرياضي، لتمويل عضويات نادي سيتي كلوب وكذلك منح أعضاء نادى سيتى كلوب مزايا وخدمات مجموعة شركات كونتكت بسعر فائدة تنافسي ومميز.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت، والسيد سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة استادات، وذلك في حضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة كونتكت ومجلس إدارة استادات.

وفي هذا السياق، قال السيد سعيد زعتر: "أن النوادي من أهم الأماكن في مصر التي يسعى إليها الأفراد سواء للرياضة واللقاءات الاجتماعية، وتوقيع هذه الاتفاقية ما هو إلا مجرد بداية لدعم رواد النوادي وفتح مجالات جديدة للخدمات التمويلية المختلفة، وذلك في إطار ما تستهدفه الشركة ضمن خطتها لتوفير وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية للأفراد.

وأَضاف زعتر: "أن خدمات كونتكت ستمكن رواد النوادي من إدارة مواردهم المالية بكل سهولة ويسر من خلال تقسيط قيمة عضويات النوادي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للتمتع بالمزايا التمويلية المتنوعة التي تقدمها كونتكت لجميع عملائها الحاليين والمرتقبين في كافة المجالات."

ومعرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، أكد السيد سيف الوزيري: "أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى المواطنين على كافة الأصعدة ومن بينها الجانب الرياضي من خلال المشروعات الرياضية التي تم إنشاؤها في أغلب محافظات الجمهورية، وهذا التعاون من شأنه أن يساهم بشكل فعال في تلبية رغبات المواطنين في الانضمام إلى عائلة أعضاء سيتي كلوب بالمحافظات وبتسهيلات تتيح لهم الاستفادة من الأنشطة والخدمات المقدمة بالأندية بتسهيلات في طرق الدفع، وبما لا يضيف أعباء إضافية ضخمة على ميزانية راغبي الاشتراك، حيث تحرص الشركة على زيادة حصتها الاستثمارية وتعزيز تواجدها في المجال الرياضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وتتمتع شركة استادات للاستثمار الرياضي بإدارة 19 فرع، تم تشغيل 6 أفرع و8 أفرع منها في إطار التشغيل.

جدير بالذكر أن شركة كونتكت تقوم بتوفير العديد من الخدمات في مجالات التمويل من بينها، تمويل السيارات والشاحنات، والتمويل الاستهلاكي وتمويل التشطيب والتمويل العقاري والوساطة التأمينية إضافة إلى التأجير التمويلي والتخصيم.

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عن شركة كونتكت المالية:

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.