أعلنت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية عن توفير حزمة حلول تمويلية مبتكرة، تضمنت تمويل الاحتفال بالمناسبات الخاصة، وتمويل الأفراح، وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد والتخرج وغيرها، وذلك بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويل يساعدهم على تحقيق ما يحلمون به في أي مناسبة خاصة بهم.

وأكدت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " على مد يد العون لمساعدة الشباب خلال هذه المرحلة العمرية لإقامة حفل زفاف مشرف يناسب مظهرهم الاجتماعي ويتم تمويل المنتج لمدة تصل إلى 36 شهر.

والجدير بالذكر أن، مجموعة " كونتكت " تقدم العديد من الخدمات التي تشكل أهمية كبرى بالنسبة لجميع الأسر والأفراد، وتقوم المجموعة بتقديم الحل الأمثل لكل مراحل الحياة بدءا من الزواج، وصولا لتعليم الأبناء والحفاظ على لياقتهم البدنية بإشراكهم في أفضل الأندية، وقد وفرت المجموعة على مر تاريخها طوال 21 عام منتجات متنوعة وخطط تمويلية تناسب جميع العملاء وأصبحت مصدر ثقة للجميع.

وقال بيان " كونتكت " أن تمويل التعليم وتغطية جميع مراحل الحياة يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتطلب توافر فرص تمويلية مناسبة ،مثل التي تقدمها المجموعة لتوفير الفرص التعليمية للجميع وتحقيق التقدم الشخصي والمهني للأفراد بالمجتمع، وذلك من منطلق الاهتمام بتعليم الأبناء لضمان مستقبل ناجح لهم ، على مدار جميع مراحل تعليمهم ، بدءًا من التعليم الأساسي كالمدارس والتعليم العالي لمدة تصل إلى سنة وصولاً إلى الدراسات العليا حتى 5 سنوات في جميع المدارس والجامعات المصرية والأجنبية في مصر وبقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه ، وفي مرحلة لاحقة من الحياة العميل، أتاحت كونتكت حلول تمويلية لاشتراكات الأندية، حيث يمكن الحصول على تمويل لمدة تصل إلى60 شهراً لكي يساعدهم على الاستمتاع بالحياة مع العائلة والأصدقاء ومساعدة الأطفال للمشاركة اجتماعيا مع الآخرين وتطور مهاراتهم البدنية والذهنية من خلال تكوين الصداقات والقيام بالعديد من المهارات.

ومن جانبه أكد تامر سمير، العضو المنتدب لشركة "كونتكت للتمويل"، على الاهتمام بمشاركة العملاء في جميع مراحل حياتهم ويتمثل دور الشركة في مساعدتهم بمختلف جوانب حياتهم، بدءًا من حلم السيارة في بداية المشوار من الزواج ووصولاً للتعليم واشتراكات الأندية لعائلاتهم.

وأوضح سمير أن الزواج هو بداية مرحلة جديدة في الحياة، تحتاج إلى دعم مالي لتغطية تكاليفه والحياة الجديدة التي ستبدأ بعده. مشيراً إلي أن التعليم، من أهم الأمور التي يحتاجها الأفراد لتحسين مستقبلهم وزيادة فرصهم في العمل والازدهار المالي. وإشتراكات وإشتراكات النوادي، تعد استثمار في تطوير الأبناء وتنمية مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم الاجتماعية.

وأشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة كونتكت المالية القابضة " إلي سعى المجموعة لتوفير الخدمات المالية والتمويلية المبتكرة التي يحتاجها العملاء لتحقيق كافة أهدافهم بإجراءات ميسرة ، موضحاً أن شركات المجموعة تعمل على تقديم الاستشارات المالية والإرشادات اللازمة للعملاء لاتخاذ القرارات المالية الصائبة. بالإضافة إلي تقديم الدعم لهم في جميع مراحل حياتهم، حتي نكون دائماً إختيارهم الأول.

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