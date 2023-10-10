القاهرة: أعلنت شركة كونتكت كريدي تك، ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابعة لمجموعة كونتكت المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية"، التابعة لشركة نقود القابضة، لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال تطبيق "KashNow". هذه الاتفاقية تتيح لمستخدمي تطبيق "KashNow" إمكانية إنشاء حساب جديد على تطبيق "ContactNow" بسهولة وسرعة، والحصول على الموافقة النهائية والفورية، ثم التوجه إلى أحد فروع "كونتكت" لتفعيل الحساب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الذين لديهم حساب بالفعل على تطبيق "ContactNow" ربط حساباتهم بتطبيق "KashNow" بسهولة.

هذا التعاون يتيح لعملاء "Kash Now" تقسيط الفواتير التي دفعوها عبر تطبيق "ContactNow" وذلك وفقًا لخطط تقسيط مناسبة تتراوح بين ستة أشهر وستين شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء تقسيط السلع والمنتجات الاستهلاكية من أشهر المنافذ التجارية عبر خدمة "Kash Now". يهدف هذا التعاون إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي وتوفير خدمات التمويل لشرائح واسعة من العملاء، وتقديم مجموعة مبتكرة من الحلول المالية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات والمنتجات التمويلية في السوق.

وعبر "عمر الفقي"، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، عن سعادته بالاتفاقية قائلاً "إن أُبرز أهمية هذه الشراكة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق توفير الخدمات المالية لعدد أكبر من العملاء. كما أكد أن هذا التعاون يقدم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق والطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات والمنتجات التمويلية".

وعبر عمرو سالم المدير التنفيذي لـ "كاش ناو"عن فخره بالتعاون مع "كونتكت" كشريك استراتيجي، حيث يدعم هذا التعاون خطة "كاش ناو" في التركيز في الفترة الأخيرة على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية، وإتاحة خدمة التمويل الاستهلاكي ضمن باقة من الخدمات المتميزة التي تنفرد بها " كاش ناو" في السوق المصرية.

وأضاف عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لشركة نقود القابضة "ملتزمون بتوفير أقصى سبل الراحة المالية لعملائنا. لذلك نعمل بشكل متواصل داخل الشركة على متابعة السوق ومستجداته لتقديم حلول مالية سلسلة وفريدة، كما أشار علي، ان التعاون مع كونتكت سيوفر منتجات استهلاكية لعملاء كاش ناو من خلال برامج تمويلية مختلفة تخدم قطاع كبير من الشعب المصري وتلبي تطلعاتهم خاصة وأن قطاع التمويل الاستهلاكي قادر على التكيف مع الظروف الأقتصادية الحالية ولديه معدلات نمو مستمرة"

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية صرح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة "هذه الشراكة تمثل لنا فرصة استراتيجية حاسمة لتطوير قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر وتحسين تجربة عملائنا بشكل كبير. بفضل توفير خدمات التمويل عبر تطبيق "KashNow"، نسعى إلى تحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع. تعكس هذه الخطوة التزامنا بالتحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي، وتأتي استجابةً للتغيرات السريعة في العالم المالي والتكنولوجي. نحن واثقون من أن هذا التعاون سيعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي متقدم وسيسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد. نحن ملتزمون بتقديم خدمات تمويلية مبتكرة ومرنة تلبي تطلعات السوق وتساهم في دعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال في مصر."

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