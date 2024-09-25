دبي: أعلنت كوناريس، ثاني أكبر مُنتج للصلب ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع كل من مؤسسة "إنترستار التعليمية" وشركة "السرايا للاستشارات الهندسية" من أجل تطوير مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية في "سيتي أوف أرابيا" بدبي. ويُسلط هذا المشروع الضوء على التزام كوناريس المتواصل بالتنمية المستدامة ومساهمتها في تعزيز تطوير البنية التحتية بالمنطقة من خلال منتجات الصلب عالية الجودة.

وكجزء من هذا التعاون، ستقوم كوناريس بتوريد قضبان التسليح بطول 18 متراً المصنعة خصيصاً لعمليات الإنشاء إلى شركة "التلاقي لمقاولات البناء"، التي ستتولى تنفيذ أعمال التشييد والبناء، بما يضمن استيفاء المدرسة جميع المعايير التنظيمية وتوفير بيئة تعليمية عصرية ومستدامة للطلاب. وخلال مرحلة الإنشاءات، قامت كوناريس بالفعل بتوريد 994 طناً مترياً من قضبان التسليح إلى المقاول.

وتتولى شركة "السرايا للاستشارات الهندسية" عمليات التصميم المعماري، بالتعاون مع "استوديو آر آند دي"، الذي قام بتصميم مدرستي "ساوث فيو" و"فيكتوري هايتس" في مدينة دبي الرياضية، فيما ستشرف مؤسسة "إنترستار التعليمية" على عملية التطوير الأكاديمي للحرم المدرسي والمرافق.

وفي معرض تعليقه على أهمية هذا التعاون، قال "دينيش كوثاري" رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنترستار التعليمية": "ستلبي مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الابتدائي عالي الجودة في المجتمعات المتنامية في دبي. ونحن متحمسون للشراكة مع كوناريس، الشركة الرائدة في صناعة الصلب، لبناء مدرسة لا توفر فقط تجربة تعليمية متميزة، بل تلتزم أيضاً بأعلى معايير الاستدامة".

وستستوعب مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية، الكائنة في "سيتي أوف أرابيا"، ما يقرب من 850 إلى 900 طالب وطالبة وستقدم المنهاج البريطاني. كما ستضم مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك ملاعب رياضية وحمامات سباحة ومناطق خارجية فسيحة. ويهدف المشروع إلى تلبية أعلى المعايير على صعيد إمكانية الوصول والسلامة ومراعاة البيئة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال "بهارات بهاتيا"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوناريس: "فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع التعليمي البارز. نحن في كوناريس نؤمن دائماً بالمساهمة في تطوير المجتمع من خلال دعم المشاريع التي تعزز حياة الأجيال القادمة. إن استخدام قضبان التسليح لدينا التي يبلغ طولها 18 متراً، والتي تُعد الأطول على مستوى الصناعة، لن يحسّن فقط عمليات الإنشاء، إنما سيضمن أيضاً أعلى مستويات الجودة والكفاءة من حيث التكلفة، مما يقلل من هدر المواد ويساهم في الحفاظ على البيئة".

وبدوره، قال "دينيس فرتادو"، مدير المشاريع في شركة التلاقي لمقاولات البناء: "يسهم استخدام منتجات الفولاذ المصنّعة محلياً من كوناريس في توفير مواد موثوقة وفعالة من حيث التكلفة للمشروع مع تقليل نفقات النقل. ونسير على الطريق الصحيح لاستكمال عمليات البناء بحلول يونيو 2025، لضمان افتتاح المدرسة أبوابها أمام الطلاب في الوقت المحدد".

وبدوره، شارك "سونيل لاو"، العضو المنتدب لشركة "السرايا للاستشارات الهندسية"، رؤيته ورؤية المهندسين المعماريين في "استوديو آر آند دي" حول تصميم المدرسة، قائلاً:"تتمحور خطتنا لمدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية حول إنشاء بيئة عصرية وملهمة وآمنة للطلاب. ومن خلال المرافق المبتكرة مثل الفصول الدراسية الحديثة والمناطق الرياضية والمساحات الخارجية، سترتقي المدرسة بمستويات التعلًم الأكاديمي والنمو البدني، مما يضمن لجميع الطلاب الازدهار في مختلف الجوانب".

وتمثل الشراكة بين كوناريس ومؤسسة "إنترستار التعليمية" و"السرايا للاستشارات الهندسية" علامة فارقة على صعيد تطوير البنية التحتية التعليمية في دبي، مما يعزز مكانة كوناريس كلاعب رئيسي داعم لإلتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالبناء المستدام والابتكار.

حول "كوناريس":

مع ترسيخ موطئ قدم لها في صناعة الصلب، تعتبر كوناريس من أكبر منتجي الحديد إقليمياً والمنتج الوحيد للحديد ضمن القطاع الخاص في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1988، ركزت كوناريس في البداية على تجارة الحديد. وبعد عقد شراكات واسعة لها مع مصانع مرموقة لإنتاج الحديد في مختلف أرجاء العالم، قامت بجلب أفضل الكفاءات في العالم إلى المنطقة، عقب تأسيس منشأتها التصنيعية الحديثة في دولة الإمارات. وباعتبارها شركة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100 %، تتجاوز أصول الشركة 400 مليون دولار من الاستثمارات في دولة الإمارات.

فيما تركز منطقة الشرق الأوسط على عمليات التطوير، تعد كوناريس شريكاً مثالياً لتلبية الطلب المتنامي للصناعة على قضبان التسليح والأنابيب الفولاذية واللفائف المطلية. ومع امتلاكها منشأة إنتاجية متكاملة ومتنوعة في الإمارات، التي تتميز بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، تعتبر كوناريس اليوم المنتج الرئيسي لمنتجات الحديد ذات الجودة العالية لنطاق واسع من الاحتياجات، حيث تتمتع بقدرة تصنيعية إجمالية تبلغ 1500000 طن متري سنوياً. وحازت مختلف منتجات الصلب لدى كوناريس، التي تُستخدم في صناعة الانشاءات في المنطقة وخارجها، على شهادات دولية متنوعة. بينما ساهمت جهودها المتواصلة لتعزيز انسيابية عملياتها الإنتاجية لتصبح آمنة لموظفيها والمجتمع في حصول الشركة على شهادة الاستدامة من منظمة "يو كي كيرز" لبرامج الاستدامة.

من موقعها المركزي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تخدم كوناريس شبكة واسعة من العملاء بما في ذلك الشركات التأهيلية في مجال الهندسة وشركات تجارة الحديد وكبرى شركات الإنشاءات ليس في منقطة الشرق الأوسط فحسب وإنما عبر الأسواق الأوسع نطاقاً أيضاً التي يمكن الوصول إليها بسهولة من مقرها الرئيسي. يعمل لدى كوناريس اليوم، التي يقودها فريق من المهنيين ذوي الخبرة والمهارة العالية، أكثر من 900 موظف. وأرست كوناريس معايير جديدة في صناعة الحديد من خلال التزامها بالجودة، والتميز ومعايير الخدمة الراقية. وتسير كوناريس، الاسم الموثوق في الصناعة، وفق رؤية لدعم تطور البنية التحتية في المنطقة من خلال توفير منتجات حديد بمواصفات عالمية عبر شراكات طويلة الأمد.

إن جميع شراكات كوناريس ومنتجاتها وعملياتها وجوانب خدماتها مبنية على ثلاث قيم جوهرية هي الثقة والجودة والقوة.

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