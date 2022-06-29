دبي: أعلن كوميكيف، أول متجر كبير من نوعه في الشرق الأوسط للمقتنيات المتعلقة بفن البوب من أفلام ومسلسلات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "إسعاد".

حيث يمكن لموظفي شرطة دبي والجهات الحكومية الأخرى الذين يحملون بطاقة الامتياز "إسعاد" الحصول على خصم يتراوح بين ٪10 و ٪15 على مشترياتهم من متجر "كوميكيف" في دبي آوتليت مول.

وفي حديثها عن الشراكة، قالت ياسمين النجار، المدير العام لمتجر كوميكيف: "على مر السنين، قمنا ببناء قاعدة عملاء كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي سعينا لتوفير جميع القطع الفنية والمقتنيات لعملائنا، ستعمل شراكتنا مع "إسعاد" على تحقيق هذا الهدف. من خلال هذه الشراكة، نريد أن نوفر خصومات خاصة لحاملي البطاقات لاقتنائهم قطع حصرية بأسعار مميزة ".

يغطي متجر كوميكيف في دبي آوتليت مول مساحة 15000 قدم مربع ويضم المقتنيات المرخصة ومجسمات للأبطال الأفلام والمسلسلات وسلع رموز ثقافة البوب والملابس وتذكارات من الاستوديوهات الأكثر شهرة حول العالم. تبيع الشركة قطع أصلية بشهادات المنشئة وتلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة وهواة تجميع المجسمات الفريدة، مما يوفر عالمًا جديدًا بالكامل من المقتنيات في المنطقة.

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نبذة عن كوميكيف:

COMICAVE ™ هو أكبر متجر لرموز ثقافة البوب في الشرق الأوسط ويقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة،. يتخصص كوميكيف في بيع المقتنيات المرخصة ومجسمات للأبطال وسلع رموز ثقافة البوب والملابس . كوميكيف هو أيضًا الموزع الرسمي في الشرق الأوسط للعديد من أفضل العلامات التجارية في القطاع من مثل Iron Studios و Sideshow و Bandai . كما يمتلك COMICAVE ™ شركة كوميكيف ستوديوز، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير شخصيات مرخصة ومقتنيات عالية الجودة