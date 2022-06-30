على منصة أوراكل للبنية الأساسية السحابية

أعلنت شركة كومفولت العالمية الرائدة في خدمات البيانات الذكية عبر البيئات المحلية والسحابية والبرمجية، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع شركة أوراكل، من خلال إدراج حلول ميتاليك لإدارة البيانات في منصة أوراكل كلاود.

وكجزء من استراتيجية كومفولت متعددة منصات الحوسبة السحابية، ستتوفر حلول ميتاليك الرائدة على مستوى القطاع عبر منصة أوراكل OCI للبنية الأساسية السحابية والتي ستكون متاحة في جميع المناطق التجارية لهذه المنصة على مستوى العالم.

وسيوفر هذا الجمع بين حلول ميتاليك لإدارة البيانات ومنصة أوراكل OCI للبنية الأساسية السحابية أداءً عالياً وأكثر كفاءة من ناحية التكلفة، ومستوى عال من الأمان المحسن المدمج، إضافة إلى المرونة والسهولة في عملية استرداد وإدارة البيانات للعملاء من المؤسسات والشركات الذين يتطلعون إلى تسريع عملية تحولهم إلى منصة أوراكل OCI.

وبالاستفادة من حلول التخزين التي توفرها منصة أوراكل OCI والتي توفر مستوى عال من الحماية المتقدمة من برامج الفدية عبر عزل المنصة عن شبكة الإنترنت، يمكن الآن لعملاء أوراكل حماية أصولهم من البيانات الهامة على السحابة أو في أماكن العمل من خلال الحفاظ على مستويات المرونة عبر إدارة التخزين من قبل العميل أو عبر خدمة حماية البيانات التي توفرها حلول SaaS (البرنامج كخدمة) من كومفولت، وذلك يشمل التخزين السحابي المُدار.

وللوقاية من مخاطر برامج الفدية والهجمات السبرانية، تحمي حلول ميتاليك لإدارة البيانات بيانات العملاء من التلف والوصول غير المصرح به وغيرها من المخاطر الأخرى عبر القطاعات الحيوية لمختلف الأعمال والشركات، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتصنيع والدفاع، إذ تعزز من مستويات الحماية ضد برامج الفدية والهجمات السبرانية. ومن خلال استخدام هذه الخدمة، يمكن للعملاء نسخ بصمتهم الرقمية بكل سهولة في أي نمط استهلاكي، بما في ذلك قواعد البيانات والأجهزة الافتراضية وكوبرنيتيس Kubernetes، وتخزين الملفات والعناصر.

وللإشارة إلى مدى أهمية الشراكة الاستراتيجية، قال فيني تشوينسكي، كبير المحللين في شركة "إنتربرايز ستراتيجي جروب": "يوفر هذا الدمج بين حلول ميتاليك لإدارة البيانات ومنصة أوراكل OCI للبنية الأساسية السحابية قيمة كبيرة للعملاء الذين يبحثون عن حلول تسهل من نقل البيانات وتعزز من مستويات أمانها، إذ بات بإمكانهم الآن ربط حلول أوراكل المستخدمة في أماكن العمل مع منصتها OCI للبنية الأساسية السحابية وتطوير قدراتهم في إدارة بياناتهم".

ومن خلال تعزيز الدعم والاستفادة من إمكانات منصة أوراكل OCI، ستشمل خدمة ميتاليك لإدارة البيانات العديد من حلول منصة أوراكل OCI للبنية الأساسية السحابية، مثل قواعد بيانات أوراكل، وحاويات أوراكل Container Engine، وأوراكل لينكس وغيرها، لتشمل بذلك أكثر من 400 ألف عميل من عملاء الشركات لدى أوراكل وأكثر من 100 ألف عميل من عملاء كومفولت، للاستفادة من إمكانات منصة أوراكل OCI للبنية الأساسية السحابية لحماية بياناتهم الهامة. ونظراً لكونها عضواً في شبكة شركاء أوراكل، ستتعاون كومفولت مع أوراكل في تسويق وبيع حلول ميتاليك لإدارة البيانات ضمن تحالف من شأنه أن يعزز من انتشار حلول ميتاليك على المستوى العالمي، إذ أصبحت هذه الخدمة متوافرة حالياً على منصة Oracle Cloud Marketplace.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال كلاي ماجويرك، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة أوراكل OCI للبنية الأساسية السحابية: "نحن سعداء بهذه الشراكة الهامة مع شركة كومفولت، والتي سنتمكن من خلالها بتعزيز قدرة عملائنا على استعادة بيانتهم السحابية الهامة والضرورية لإنجاز أعمالهم، وخاصة أن تلبية متطلبات حماية البيانات والامتثال أصبح من الضروريات في ضوء هذا التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأعمال وما يرافق هذا التطور من مخاطر وتهديدات، ولهذا السبب نحن واثقون من أن مزايا الأمان الإضافية والمعززة التي ستنشأ عن هذا الجمع بين إمكانات منصة أوراكل OCI وحلول ميتاليك لإدارة البيانات سيعزز من راحة بال العملاء لدى كلا الشركتين".

وبدوره، قال سانجاي ميرشانداني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كومفولت: "تحظى خاصية المرونة في إدارة البيانات بأهمية كبيرة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وفي ضوء ذلك، ستوفر شراكتنا الاستراتيجية مع أوراكل للعملاء الحول الموثوقة والرائدة على مستوى القطاع والتي من شانها أن تعزز من قدراتهم في حماية بياناتهم في وقت نشهد فيه تنامياً كبيراً للمخاطر التي تهدد أمن البيانات، بالإضافة إلى تحسين تجربتهم في استخدام الحلول السحابية لإدارة وتخزين البيانات".

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- انتهى -