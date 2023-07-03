الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كومفولت، الشركة العالمية الرائدة في حماية أصول البيانات للشركات والمؤسسات وأول مزود لحلول حماية البيانات يقدم مفهوم الخداع السيبراني، عن إبرامها شراكة مع شركة الجماز للتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، تكون الأخيرة بموجبها الموزع المعتمد لكومفولت في المملكة، والتي ستساعد في دفع عجلة التحول الرقمي وتحسين مستوى حماية البيانات والأمن السيبراني لمجموعة كبيرة من الشركات.

وكانت الشركات في المملكة العربية السعودية عرضة لأكبر عدد من هجمات برامج الفدية بين منتصف عام 2021 ومنتصف عام 2022، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.1 لذا تواصل العديد من الشركات في المملكة الاستثمار بشكل كبير في التحول الرقمي، مع التركيز على البنية التحتية لمنظومات الحوسبة السحابية باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز حماية بياناتها. وقامت كومفولت مؤخراً بتطوير مفهوم حماية البيانات ليشمل تقنيات الإنذار المبكر التي تساعد على حماية البيانات من التهديدات والمخاطر قبل حدوثها، وتحصين بيانات الشركات في حال اختراق منظومتها الرقمية، مع ضمان إمكانية استعادة البيانات بشكل آمن وعلى نحو يعزز من مرونة الشركات في مواجهة التهديدات السيبرانية دائمة التطور.

ومن خلال استخدام حلول البيانات المدعومة بتقنيات الإنذار المبكر ومراقبة المخاطر الشاملة والخداع السيبراني في المنظومات الرقمية الخاصة بالإنتاج والنسخ الاحتياطي للبيانات – التي لا يوجد لها مثيل في السوق، يمكن لكومفولت رصد التهديدات في أقل من خمس دقائق مقارنة بمتوسط إمكانات الشركات الأخرى في القطاع والبالغ 24 ساعة. وبالإضافة إلى الكشف عن ثغرات يوم الصفر (Zero Day) وغيرها من الثغرات والمخاطر الداخلية، تساعد تقنيات كومفولت في حماية البيانات من مخاطر الاختراق والهجمات السيبرانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سامح حسن، مدير كومفولت في المملكة العربية السعودية: "توفر كومفولت مجموعة جديدة من الإمكانات التي تمنح الشركات رؤية أوضح وأشمل للثغرات في منظومتها الرقمية، وتعزز من مستوى حماية بياناتها عبر مختلف منظومات العمل النشطة لديها والمنظومات الأخرى الخاصة بالنسخ الاحتياطي، سواء تلك التي تستخدم الحوسبة السحابية أو الموجودة في مكان العمل، وبالتالي تعزيز قدراتهم في المواجهة الاستباقية للتهديدات السيبرانية دائمة التطور. ومن خلال التعاون مع شركاء رائدين مثل الجماز للتكنولوجيا، سنكون قادرين على تقديم دعم أكبر للشركات عبر مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى تعزيز الشراكة على المدى الطويل والمساعدة في حماية الأصول الرقمية للشركات من التهديدات المتنامية لبرامج الفدية، ودعمهم في مسيرتهم نحو التحول الرقمي".

ومن جانبه، قال عادل قوش، مدير عام شركة الجماز للتكنولوجيا: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة كومفولوت الرائدة على مستوى القطاع في حماية البيانات والأمن السيبراني، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية إلى حلول فعالة ومتطورة في إدارة وحماية البيانات، وكومفولت هي الشريك الأمثل لتعزيز الأمان والكفاءة والاستدامة لهذه الشركات".

وبدوره، قال عمرو القيسي، مدير القناة الإقليمية (الموزعين والشركاء) في كومفولت في الشرق الأوسط: "تلتزم كومفولت بالعمل مع الشركاء في المملكة العربية السعودية لدعم الاستراتيجية طويلة الأمد للمملكة ورؤيتها لعام 2030. لذا نحرص بأن تساعد حلول وتقنيات كومفولت في تسريع وتيرة الابتكار في المملكة، مع حماية أصول البيانات باعتبارها واحدة من أهم الأصول القيمة للشركات".

وتمتلك كومفولت سجلاً كبيراً من الخبرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل مع مجموعة كبيرة من أبرز الشركات والمؤسسات في المنطقة، مثل شركة ميزة، و beIN SPORTS، والجزيرة، وحديد الإمارات، وشرطة دبي وبلدية دبي، كما تعمل كومفولت مع نخبة من أكبر الجهات الرائدة في المنطقة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والقطاعات الحكومية والتعليم، مثل بنك جرانتي ودنيز بنك في تركيا، وشركة بلو ليبل تيليكومز في جنوب أفريقيا وغيرها.

ستتوفر أحدث ابتكارات كومفولت الأمنية في الربع الثاني من العام الجاري من خلال أنظمة كومفولت ومجتمع أعمالها العالمية وشركائها.

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