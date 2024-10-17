دبي، 17 أكتوبر 2024: أعلنت شركة "كوليرز بروجكت ليدرز – الشرق الأوسط"، ومقرها دبي، الرائدة في إدارة المشاريع المتنوعة، عن فوزها بعقد لإدارة مشروع مركز التجارة العالمي الجديد في يريفان بجمهوربة أرمينيا، بقيمة تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي. ويأتي المشروع ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، تجمع بين الحكومة الأرمينية وشركة "رينشين" المحدودة. ويهدف المشروع إلى تطوير منشأة حديثة متعددة الاستخدامات، تشمل مساحات تجارية، مكاتب، محلات تجارية، فنادق، وقاعات للمعارض.

تتمتع شركة كوليرز بخبرة واسعة في إدارة المشاريع العقارية الكبرى، حيث سبق لها إدارة مشاريع ضخمة مثل مركز التجارة العالمي في بنغالور، الهند. وتواصل الشركة توسيع حضورها في الشرق الأوسط، حيث نالت تقديرًا واسعًا لقدرتها على تنفيذ مشاريع متميزة في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، الإسكان، التعليم، الرعاية الصحية، والمكاتب. بفضل رؤية قيادتها السباقة واعتمادها على أدوات وتقنيات متقدمة، تقوم الشركة بإعادة تعريف إدارة المشاريع في الشرق الأوسط.

وعن المشروع، صرح سانكي براساد، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشرق الأوسط والهند في كوليرز: "لطالما أولينا اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدراتنا بشكل مستمر لمواكبة احتياجات السوق. سواء كان ذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية أو تطوير تقنيات رائدة، فإن هدفنا النهائي هو تقديم نتائج متفوقة. مشروع بهذا الحجم يتطلب خبرات استراتيجية وتقنية رائدة في الصناعة، وهو ما نتمتع به بفضل قدراتنا المثبتة. نحن ممتنون لشركة رينشين المحدودة وحكومة أرمينيا لمنحنا هذه المهمة المميزة ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين في الشرق الأوسط والهند وجورجيا لتحقيق هذا المشروع."

من جهته، أعرب أرتاشيس تونويان، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز التجارة العالمي في يريفان، عن سعادته بالشراكة مع كوليرز قائلاً: "يعد مشروع مركز التجارة العالمي يريفان نقطة تحول في تطوير المدينة. وبعد عملية مناقصة صارمة، وقع اختيارنا على كوليرز بروجكت ليدرز كشركائنا الموثوقين. ونحن فخورون بأن هذا المشروع قد جذب كوليرز إنترناشونال جروب إلى السوق الأرمينية، بما يتماشى مع رؤيتنا لتعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع مشاركة أرمينيا في التجارة العالمية.

نبذة عن شركة كوليرز:

كوليرز (ناسداك، تورنتو: CIGI) هي شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمارات. تعمل في 68 دولة وتضم فريقًا يتألف من 22,000 محترف طموح يعملون معًا لتقديم استشارات متخصصة في مجالي العقارات والاستثمار.

على مدى أكثر من 29 عامًا، حققت الشركة حقق عوائد استثمارية سنوية مركبة للمساهمين بنسبة تقارب 20%. مع إيرادات سنوية تصل إلى 4.3 مليار دولار وإدارة أصول بقيمة 96 مليار دولار، و تسعى كوليرز إلى تعظيم إمكانيات العقارات والأصول لتعزيز نجاح عملائها ومستثمريها وموظفيها.

لمعرفة المزيد، يمكن زيارة موقع الشركة corporate.colliers.com، أو متابعة حساباتها على تويتر @Colliers أو على لينكدإن.

-انتهى-

#بياناتشركات