دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كوليرز، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار، عن تأسيس وحدة جديدة لخدمات الوساطة في دبي لتوسيع محفظة العروض التي تقدمها للعملاء في المنطقة. وتأسست الشركة في المنطقة عام 1994، حيث تُركز أعمالها بشكل رئيسي على الخدمات التجارية والتعليمية وغيرها من خدمات التقييم والضيافة والرعاية الصحية. وتقطع كوليرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شوطاً كبيراً نحو توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، مع افتتاح أول مكاتب المبيعات الخاصة بها في دبي.

وعيّنت الشركة الخبير المخضرم كريس جاردنر في منصب المدير التنفيذي للوحدة الجديدة ليكون مسؤولاً عن قيادة جميع أنشطتها. ويتمتع جاردنر بخبرة تصل إلى 17 عاماً في سوق العقارات بدبي، حيث يعتزم استثمار هذه الخبرات لتطوير وحدة خدمات الوساطة في الإمارات وتعزيز مكانتها الريادية على مستوى المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد رجا علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني أن أرحب بكريس ضمن الفريق، وكلي ثقة بقدرته على تعزيز مكانة كوليرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كواحدة من أهم الجهات الفاعلة في مجال خدمات الوساطة في المنطقة. وستلعب خبراته ومعارفه المعمقة بلا شك دوراً محورياً في دفع الشركة نحو مزيد من النجاحات. ونترقب رؤية الأثر الذي سيتركه كريس على القطاع العقاري ونتطلع قدماً لمتابعة تفاصيل رحلته معنا. كما يُمثل هذا التطور الجديد خطوةً هامةً بالنسبة لنا حيث يعكس التزامنا بتوسيع حضورنا على مستوى العالم. إضافة وحدة خدمات الوساطة إلى الشركة سيكون عاملاً محفزاً لتحقيق المزيد من النمو، فضلاً عن مساعدتنا على تحسين الخدمات التي نقدمها للعملاء في المنطقة".

ومن جانبه، قال كريس جاردنر: "تتميز دبي بسوق عقارية مزدهرة ومجتمع أعمال نابض بالحياة، كما تزودنا بقدر كبير من الفرص للتواصل مع العملاء الجدد ومواصلة رحلة النمو. وأشعر بالحماس للانضمام إلى كوليرز من أجل بناء فريق مجهزبالكامل لرسم ملامح توسع الشركة في هذه السوق الحيوية. وكلي ثقة بقدرة فريقنا على تعزيز القيمة التي نقدمها للمحفظات العقارية لعملائنا، في ضوء الرصيد الهائل من الفرص المتاحة أمامنا".

وتشتهر كوليرز بمنهجيتها المبتكرة في تقديم الخدمات العقارية وبالتزامها بتقديم النتائج الاستثنائية للعملاء، وستترك الشركة بصمتها المتفردة في المنطقة من خلال تحقيق النتائج الاستثنائية لصالح عملائها، بالتزامن مع استلام كريس جاردنر وفريقه للوحدة الجديدة.

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للتواصل الإعلامي:

نيرو جيسواني

المديرة المساعدة لقسم العلاقات العامة والاتصالات neeru.jeswani@colliers.com

هاتف: +971 54 206 2887

نبذة عن كوليرز

كوليرز شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار وتقديم الخدمات العقارية التجارية والاستشارية، ويعمل فيها أكثر من 18 ألف مهني متخصص في 65 دولة. وتمتلك كوليرز فريقاً إدارياً مختصاً وخبرة واسعة تزيد عن 28 عاماً، وتضمن للمساهمين عوائد سنوية مركبة بنسبة 20% على استثماراتهم. وتصل إيرادات كوليرز إلى 4.5 مليار دولار سنوياً، مع محفظة أصول مُدارة تبلغ قيمتها 98 مليار دولار، ما يتيح للشركة الاستفادة من أصولها العقارية لتسريع نجاح العملاء والمستثمرين وأفراد المجتمع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: corporate.colliers.com ومتابعة حساباتنا على منصات تويتر: Colliers@ ولينكد إن.