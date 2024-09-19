كولندي إيه آي، رائدة التكنولوجيا المالية، تكشف عن منصتها المبتكرة ColendiMind التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات اتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة أداء القروض في المؤسسات المالية حول العالم

التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات اتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة أداء القروض في المؤسسات المالية حول العالم بعد النجاح الكبير الذي حققته في إسطنبول، تعتزم كولندي، في إطار خطتها لاستهداف أسواق جديدة، فتح مكتب إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول أوائل عام 2025

إسطنبول - أطلقت كولندي إيه آي، رائدة خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا منصتها المبتكرة ColendiMind، وهي منصة ذكاء اصطناعي تهدف إلى إحداث ثورة في قطاعي التمويل والخدمات المصرفية. تعتمد منصة ColendiMind في أساسها على مزيج من تقنيات التعلم الآلي (ML) ونماذج اللغات الكبيرة (LLM)، مما يوفر للبنوك والمؤسسات المالية أدوات متقدمة لتحسين عمليات اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العملاء، ورفع كفاءة أداء القروض. كل ذلك يأتي في إطار التزام الشركة بتحقيق رؤيتها في جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع في القطاع المالي.

ففي ظل سعي المؤسسات المالية نحو حلول أكثر ذكاءً وكفاءة، تبرز ColendiMind بتقديم مجموعة متكاملة من وحدات الذكاء الاصطناعي، تشمل خدمات التقييم الائتماني المخصص، واكتشاف عمليات الاحتيال، وتقسيم العملاء، وخدمة عملاء آلية، إذ تُتيح هذه التقنيات المتطورة للمؤسسات المالية الحصول على رؤى أعمق، ما يساعدها على تحسين عملياتها، وتقليل المخاطر، وتقديم خدمات مالية مخصصة تلبي احتياجات عملائها بشكل أكثر دقة.

وقد صرح بولنت تكمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كولندي: «مهمتنا في كولندي هي إتاحة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للجميع في قطاعي التمويل والبنوك.» وأضاف: «مع إطلاق ColendiMind، نتيح للمؤسسات المالية، مجموعة من الأدوات الذكية التي تُمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتبسيط عملياتها، وتعزيز تجربة العملاء.» وقد أعرب تكمن، عن فخر كولندي بقيادة هذا التحول وتشوقها لرؤية تأثير ذلك على مستقبل القطاع المالي.

المنصة تدعم لغات متعددة من بينها الإنجليزية والفرنسية والعربية والتركية

تعتمد منصة ColendiMind على نماذج لغوية متطورة مثل Qwen.2 وLlama3.1، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة البيانات بسرعة فائقة وإجراء تحليلات متعمقة في الوقت الفعلي. هذه التقنية المتقدمة تعزز من كفاءة أداء القروض واكتشاف الاحتيال، إلى جانب ميزات توطين قوية تدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية، الفرنسية، العربية، والتركية، مما يجعلها حلًا مثاليًا للمؤسسات المالية العالمية التي تعمل في أسواق متنوعة.

يُذكر أنه قد تم تصميم ColendiMind لتتكامل بسلاسة مع منصات الحوسبة السحابية الرائدة مثل Google Cloud وAWS وAzure، لتلبية متطلبات الأداء العالي وقابلية التوسع التي تحتاجها الخدمات المالية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المنصة بمعايير الأمان SOC 2، مما يضمن حماية البيانات الحساسة وثقة المؤسسات المالية في استخدامها.

الذكاء الاصطناعي... ثورة في تحسين أداء القروض

أكد تكمن «إن تحسين أداء القروض بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يعد نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للمؤسسات المالية.» وأردف «تتيح كولندي، من خلال ColendiMind، للبنوك ومقدمي الخدمات المالية الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة، فعالة، وقابلة للتطوير.»

وتستهدف كولندي إيه آي، في إطار توسعاتها المستمرة، أسواق جديدة، ولا سيما بعد ما حققته من نجاحات في إسطنبول، إذ تخطط كولندي لافتتاح فرع لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول أوائل عام 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، خاصة في الأسواق الناشئة، من خلال خدمات محلية متخصصة.

وقد حققت كولندي، منذ انطلاقها في عام 2018، نموًا سريعًا لتصبح واحدة من أسرع الشركات نموًا في قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا، حيث تخدم أكثر من 18 مليون مستخدم عبر منصاتها المتعددة. ومع إطلاق ColendiMind، تعزز الشركة موقعها الريادي في مجال التكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتواصل بذلك رسالتها في جعل الحلول المالية المتقدمة في متناول الجميع.

نُبذة عن «كولندي إيه آي»

كولندي إيه آي هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، متخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية للبنوك والمؤسسات المالية. ومن خلال الاستفادة من تقنيات التعلم الآلي ونماذج اللغة الكبيرة، تُمكّن كولندي إيه آي المؤسسات من تحسين عملياتها وتعزيز تجربة العملاء، واتخاذ قرارات أكثر دقة في مجالات حيوية مثل التقييم الائتماني واكتشاف الاحتيال.

نُبذة عن «كولندي»

تُعد كولندي، التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التمويل المدمج، حيث تقدم حلولًا مالية مبتكرة لأكثر من 18 مليون مستخدم حول العالم. ونجحت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2018، في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل التقييم الائتماني البديل، والأدوات المالية المخصصة، والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من مكانتها كقوة محركة للتكنولوجيا المالية.

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