



«كريم زين» الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص الاستثمار في السوق العقاري



«يوسف العميري» نستهدف تسهيل حياة 3.7 مليون طــالب خليجي في مصر



كشفت شركة «كولدويل بانكر مصر»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن توقيع بروتوكول تعاون وإطلاق توأمة استراتيجية مع «جمعية خليجيون في حب مصر»، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الخليجية وتشجيع فرص الاستثمار الخليجي في السوق العقاري المصري.



وقال كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة «كولدويل بانكر مصر»، نحن سعداء بإطلاق هذه التوأمة الاستراتيجية مع جمعية خليجيون في حب مصر. إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز العلاقات المصرية الخليجية وتوفير فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الخليجيين.



وأضاف زين، أن الشراكة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، حيث ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى مصر. من خلال هذه الشراكة، ستقدم "كولدويل بانكر مصر" خدمات متكاملة للمستثمرين الخليجيين.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «كولدويل بانكر مصر»، انه سيتم تقديم عده خدمات للمستثمرين الخليجيين وفقاً لبروتوكول التعاون منها:« إدارة محفظة الاستثمار العقاري، البيع والشراء والتأجير ، توفير خدمات خاصة للطلاب الخليجيين في مصر، مثل تسهيل الإقامة والتنقل ، وغيرها من الخدمات .. » .



وتابع زين ، ان شركة كولدويل بانكر مصر تتطلع إلى مواصلة التزامها بتقديم خدمات عقارية متميزة للعملاء المصرييين والخليجيين وتعزيز مشاركتها في المجتمع المصري ، وتتطلع إلى توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية في المستقبل .



وقال الدكتور يوسف العميري، رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر ، نحن فخورون بالتعاون مع كولدويل بانكر مصر الرائدة في المجال العقاري ، حيث ان هذه الشراكة ستسهم في توفير فرص استثمارية كثيرة لكل الأعضاء وتسهيل حياة الطلاب الخليجيين في مصر وضمان فرص مميزة لهم .



وأضاف العميري، انه وفقا للتوأمة الاستراتيجية مع شركة كولدويل بانكر مصر فانها توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين والطلاب الخليجيين في مصر منها « تقديم خدمات البحث والتقييم العقاري لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ، وإدارة محفظة الاستثمار العقاري، بما في ذلك شراء وبيع العقارات وإدارة الإيجارات ، والتعاون مع خبراء قانونيين وضريبيين لتقديم الاستشارات اللازمة في هذا المجال، وخدمات ما بعد البيع مثل إدارة العقارات وإيجاد مستأجرين» .



وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر، ان شركة كولدويل بانكر مصر ستقدم خدمات لنحو 3.7 مليون طــالب خليجي في مصر منها « تسهيل الإقامة من خلال مساعدتهم في العثور على سكن مناسب خلال فترة دراستهم في مصر» .



ومن جانبه اكيد المهندس محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعيه خليجون في حب مصر، ان الشراكة مع شركة «كولدويل بانكر مصر» خطوة مهمة لتصدير العقار، خاصة في ظل جاذبية العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، إذ تتسم العقارات بأنها أكثر الأصول استقرارًا، وقد استطاع قطاع العقارات المصرية أن يكون ضمن أبرز القطاعات التي حققت مكاسب في ظل الأزمات.



واوضح يحيى، ان السوق الخليجى من اهم الاسواق التى يتم التعامل معها منذ زمن، ولكن جاء الوقت ليكون التعامل اشمل واكبر خاصة وان عدد الطلاب الذين يدرسون فى مصر من دول الخليج تجاوز 3.7 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى 2022 /2023 مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7٪ طبقا لتقرير جهاز الاحصاء المصرى .



واكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعيه خليجون في حب مصر، ان الشراكة مع شركة «كولدويل بانكر مصر» ستعزز الخدمات المقدمة للطلاب وتطرح فرص استثمارية حقيقية للمستثمريين بدول مجلس التعاون الخليجى.



تعتبر شركة «كولدويل بانكر مصر» رائدة في مجال الاستشارات العقارية في مصر، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات العقارية للمستثمرين المحليين والدوليين ، حيث ان الشركة تأسست في عام 2001 وتعمل منذ ذلك الحين على تلبية احتياجات عملائها من خلال فريق من الخبراء العقاريين.

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