بعد تحقيقها لزيادة في المبيعات تبلغ 45% خلال 2021

واستمراراً لنجاح برنامجها "حق الامتياز التجاري"

كريم زين: نعمل على الاستمرار في تطوير سوق العقارات المصري ونستهدف مبيعات بأكثر من 10 مليارات جنيه في عام 2022

شريف محمود: نعمل على مبادلة خبراتنا المكتسبة على المستويين المحلي والعالمي والطلب فاق التوقعات و نعمل على سرعة دراسة جميع الطلبات

حسين يونس: خطوة مهمة لتطوير التسويق العقاري بمحافظة الإسكندرية لدفع عجلة الاستثمار وجذب العديد من المشروعات التنموية

مصعب ماضي: يضمن برنامج الفرنشايز عائدًا مرتفعاً على الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الجدد في السوق العقاري

القاهرة: أعلنت شركة كولدوير بانكر - مصر، للاستثمار والتسويق العقاري عن انضمام شركتي نيو أليكس، وبلاتينيوم، ومقرهما محافظة الإسكندرية في برنامج كولدويل بانكر الرائد "حق الامتياز التجاري" (الفرنشايز). جاء هذا الإعلان بعد النجاح الذي حققه البرنامج الذي تم اطلاقه عام 2021 لدعم المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التسويق العقاري، ومساعدتهم على إقامة مشروعات ناجحة أو التوسع في المشروعات القائمة، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للسوق العقاري المصري، فضلاً عن تحقيق عائد جذاب على الاستثمار.

عُقد المؤتمر بحضور كل من كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر – مصر، وشريف محمود، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر –مصر لحقوق امتياز العلامة التجارية (الفرنشايز)، وحسين يونس، صاحب حق الامتياز لشركة كولدويل بانكر – مصر – نيو اليكس، ومصعب ماضي، صاحب حق الامتياز لشركة كولدويل بانكر – مصر –بلاتنيوم

أعرب كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل – مصر، خلال المؤتمر، عن سعادته بانضمام شركتي نيو أليكس، وبلاتينيوم، إلى برنامج حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وهو برنامج تنموي رائد أطلقته كولدويل بانكر لدعم وتطوير التسويق العقاري، بما يتماشى مع ما تشهده مصر من نهضة عمرانية على كافة المستويات. وأوضح أن النهضة العمرانية أدت إلى وضع أسس ومعايير جديدة للعمل بالقطاع العقاري خاصة في ظل الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدن الذكية بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ويتيح البرنامج التوسع في تقديم خدمة استشارات عقارية متميزة لأهالي الأسكندرية.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن زين عن استمرار الاحتفال بمرور أكثر من 20 عاماً على عمل شركة كولدويل بانكر في مصر وتحقيقها للعديد من النجاحات من خلال التعاون مع أكثر من 100 مطور عقاري، فضلاً عن تنمية مهارات وتطوير قدرات أكثر من 200 خبير عقاري، وقال " على مدار عقدين، نجحت شركة كولدويل بانكر ان تكون مصدر ثقة والاختيار الأول للعملاء لمساعدتهم على اتخاذ القرارات وتحديد البدائل من خلال محفظة خدمات الشركة المتنوعة."

وأضاف زين "نخطط خلال الفترة القادمة لاطلاق العديد من المفاجآت القوية لعملائنا في نادي سي بي ستار، ونعمل بقوة جنباً الى جنب مع شركاء النجاح لتحقيق أكثر من 10 مليارات جنيه مبيعات الطرف الثالث خلال 2022."

من جانبه أكد شريف محمود، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر –مصر لحقوق امتياز العلامة التجارية (الفرنشايز)، أن كولدويل بانكر تسعى الى التوسع في برنامج "حق الامتياز التجاري" لدعم وتمكين أكبر عدد من المستمرين بما يتناسب مع ضوابط وآليات تطوير وتنظيم القطاع العقاري.

وأضاف " من خلال البرنامج نعمل على مبادلة خبراتنا المكتسبة على المستويين المحلي والعالمي عبر توفير برامج تدريب عالية المستوى لبناء القدرات، وتعزيز المهارات الاستشارية والبيعية والتسويقية." وأشار إلى أن طلبات الاشتراك فاقت التوقعات وندرس أكثر من 500 طلب جاد مع العلم أنه وقع بالفعل أكثر من 8 مكاتب في خلال شهرين فقط من أطلاق البرنامج.

وقال حسين يونس، صاحب حق الامتياز لشركة كولدويل بانكر – مصر – نيو اليكس: "إن برنامج "الفرنشايز" يمثل خطوة مهمة لتطوير التسويق العقاري بمحافظة الإسكندرية لدفع عجلة الاستثمار وجذب العديد من المشروعات التنموية للمحافظة، ونحن نؤمن ان لكل مستثمر عقاري دور حيوي في تطوير القطاع والعاملين فيه من خلال مشاركة الخبرات مع شركة كولدويل بانكر بخبراتهم المتراكمة على مستوى العالم لأكثر من 115 عام."

وأعرب مصعب ماضي، صاحب حق الامتياز لشركة كولدويل بانكر – مصر –بلاتنيوم عن فخره بالانضمام لبرنامج حق الامتياز التجاري "الفرنشايز"، خاصة وانه يضمن تقديم عائدًا مرتفعاً على الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الجدد في السوق العقاري. كما يساهم ذلك في إثراء سوق العقارات من خلال المسوقين العقاريين المحترفين لتعزيز الثقة بين العملاء، وتوسيع نطاق الوصول في جميع أنحاء مصر، عبر التواجد في جميع المحافظات الداعمة للمطورين العقاريين من أجل تعزيز الكفاءة المهنية للمسوقين العقاريين واستفادة جميع الوسطاء من معرفة كولدويل بانكر – مصر لضمان تلبية كافة تطلعات واحتياجات العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة أعمال شركة كولدويل بانكر – مصر تشمل مجموعة من الخدمات المتميزة في سوق التطوير العقاري، على رأسها الدراسات التسويقية، وتقييم الأصول، وإدارة التطوير، وخدمات رأس المال، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتسويق العقاري للمطور والعميل. كما تقوم الشركة من خلال الأكاديمية التدريبية "Coldwell Banker Training Academy" بنقل خبرتها في مجال العقارات والتسويق العقاري، بالإضافة إلى تمكين المتدربين لاكتساب المهارات الأساسية في مجال التسويق العقاري.

#بياناتشركات

- انتهى -