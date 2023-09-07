شاركت الشركة الرائدة لسوق القهوة المفتوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 500 شركة أخرى عرضت تقنياتها، ومن ضمنها كبرى شركات السعودية، في واحدة من أكبر المؤتمرات التقنية في المنطقة. ويعد هذا المؤتمر أكبر مؤتمر سيلمس على الإطلاق.

الرياض: عرض تطبيق كوفي، منصة السوق المفتوحة الرائدة في المنطقة للقهوة، أحدث تقنياته والتي أسماها مقاربة 360-tech لتوفر الحلول التقنية لسوق التقنية والقهوة في مؤتمر سيملس السعودية 2023. أثناء هذا الحَدَث، شارك متحدثون رسموين لتطبيق كوفي في المنصة لمناقشة آخر ما يدور في عالم الأعمال الناشئة، وتقنيات حلول البلوك تشين للسوق، ونقاش أهمية الابتكار في عالم التجارة الإلكترونية.

هدف مؤتمر سيملس الآخر المعقود في يومي 4 و 5 سبتمبر إلى إعادة تعريف أدوار التجارة الإلكترونية، والمدفوعات، والتكنولوجيا المالية في مستقبل يتجه نحو التقنية أكثر وأكثر. تم تأسيس المؤتمر ليكون ساحة نقاشات مهمة في مدى تأثير الابتكار والتقنية على مستقبل الازدهار الرقمي. شارك في هذا الحَدَث المؤسس والرئيس التنفيذي علي الابراهيم، ورئيس المكتب السعودي تركي الغامدي، ورئيس سلسلة التوريد في تطبيق كوفي محمد أحمد.

وقد كان جليًا خلال النقاش مدى التزام كوفي بخلق حلول كاملة للقهوة لتمكين مقدمي خدمات القهوة في كل خطوة من خطوات العملية لجلب أفضل تجربة عميل ممكنة للمستهلك.

شارك علي الابراهيم على المنصة الرئيس العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لشركة ويجو مأمون حميدان، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جست كلين عذبي العنزي، والمؤسسة والرئيسة العامة لشركة درينك دراي إيريكا دويل، والرئيس التنفيذي لشركة رنيم حازم حسني، والرئيس التنفيذي لمجموعة Ollkom خالد العضاض لنقاش فنون البناء والتطوير لمنصة سوق مفتوحة في السعودية. وتعمق النقاش أكثر ليتضمن الطرق اللازمة التي لا تهدف إلى تحقيق نمو الأعمال فقط، ولكن لتطوير رضا العميل أيضًا.

وفي تعليق له، قال المؤسس والرئيس التنفيذي على الابراهيم بأن:"البنية التحتية التقنية في المملكة قد نضجت بشكل كبير من ناحية الابتكار، لتوفر بيئة خصبة للأعمال لتطوير حضور قوي، والاستجابة لتفضيلات العميل المتغيرة، وبناء علاقات قوية طويلة المدى مع شركاء آخرين ومستخدمين؛ مما يغير من شكل سوق التجزئة والتجارة بشكل جذري". وأثناء النقاش، أشار علي الابراهيم إلى ضرورة الدور التقني في خلق مستقبل تجاري مُفعم في المملكة. واحتوى النقاش على أفكار هامة للشركات التي تهدف إلى الازدهار في سوق سريع الوتيرة كهذا السوق.

وتم التأكيد على أهمية تواجد تطبيق كوفي في نقاش آخر على المسرح عنوانه "من الإنتاج حتى التوصيل: أهمية احتضان التقنية والاستدامة لتحقيق النمو في عصر جديد من حداثة سلسلة التوريد". حيث تحدث الخبيرون عن الاعتماد على مبدأي التطور والاستدامة وكيفية تغييرهما لشكل سلاسل التوريد حول العالم، لتحقيق النمو، والتشجيع على الممارسات الأخلاقية في ديناميكية الحداثة. قال تركي الغامدي: "يتضمن الفهم العميق لتطور سلاسل التوريد في عصرنا الحالي على تركيز كبير على حدٍ سواء للتقنية والاستدامة معًا. بطبيعة الحال، قام هذا السوق باحتضان أحدث التقنيات والحلول التي تساعد الأعمال على تقنين عمليات سلاسل التوريد الخاصة بها، وتطوير الإنتاجية، والاستجابة بسرعة لحاجة السوق".

وركزت مشاركة كوفي الأخرى على أهمية كوْن العميل في قلب الاهتمام عند التحدث عن خدمات التجزئة كالتوصيل في السعودية، والتفصيل أكثر لاتباع مقاربات لتطوير هذه الخدمة حتى آخر ميل؛ مما يعكس اهتمام الشركة في توفير حلول مريحة وقابلة للتخصيص لعملائها. قال محمد أحمد، والذي شارك على المنصة،:"أصبحت تولية مقاربة تحسين خدمات التوصيل حتى آخر ميل في السعودية مهمة جدًا في قطاع التجزئة. واتباع استراتيجيات تضع العميل في مركز الاهتمام تضمن خلق تجربة توصيل أكثر كفاءة.. يركز موفروا خدمات التجزئة على التقنيات وخدمات التكامل التقني وعمليات لوجستية موثوقة لتطوير تجربة سلسة حتى آخر ميل للتوصيل، مما يعكس في النهاية على تحسين رضا العميل وكسب ثقته".

مع مشاركة أكثر من 500 شركة من حول العالم، و300 من الشركات الناشئة في السعودية، وأكثر من 450 متحدث رسمي، فقد جمع مؤتمر سيملس أكثر من 30,000 زائر مسجل، مما جعله أكبر مؤتمر سيملس على الإطلاق. يحتفي المؤتمر برؤية المملكة التطويرية والإبداعية لتحقيق رؤية 2030، الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في 2016 لتنويع الاقتصاد، والتحسينات الاجتماعية، وتحقيق النمو في قطاع السياحة.

ويؤدي تطبيق كوفي دورًا مهمًا في الاقتصاد السعودي. حيث نشرت المنصة العالمية للقهوة بيانات تفيد بأن متاجر القهوة السعودية قد نمت بمقدار 18.5% مقارنة بالسنة الماضية لتتجاوز الـ 3,550 محل تجاري، مما يجعلها الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط. رغبة المملكة في توفير تجارب مميزة هي شيء أساسي في جميع أسواقها. يريد مُلاك الأعمال في السعودية أن يوفروا تجربة ضيافة سلسة، باتباع أحدث التقنيات في قطاع خدمات الأغذية والمشروبات.

تسمح المنصة المفتوحة لسوق القهوة، سوق كوفي، الذي تم إطلاقها في أواخر 2022، لمستخدميها بشراء حبوب البُن، آلات القهوة، والأدوات الأخرى المستخدمة لتحضير القهوة، مما يترك انطباعًا إيجابيًا مستمرًا على مستوى سلسلة الإمداد لسوق القهوة للأعمال. كوفي كلاود، الحل السحابي الشامل SaaS، هو أحدث ابتكار للشركة، والذي تم إطلاقه للتجربة في النصف الثاني من 2023. وقد حقق شيوعًا كبيرًا في أوساط الأعمال في الأسواق التي تعمل فيها كوفي. ستُحدث المنصة ثورة كبيرة في عالم الحلول السحابية لسوق إدارة القهوة بتوفير تقنيات متنوعة مثل، برامج ولاء استهدافية، وبرنامج هدايا فعّال، وإدارة إبداعية لخدمات الاشتراكات، وتفاعل سلس مع أدوات التسويق.

في صُلب استراتيجية كوفي، يعكس سوق كوفي وحلوله السحابية التزامًا مستمرًا لتخصيص الحلول الرقمية لسوق القهوة العالمي، مما يسمح بتطوير الفرص، وتعظيم التفاعل مع العميل، ورفع الكفاءة الربحية، وبناء بيئة عمل صحية لتطوير دائمٍ للعمليات للاقتراب من حد الكمال.

تطبيق كوفي:

التطبيق الأول في المنطقة لكل احتياجات القهوة! يجعل التطبيق طلب القهوة بمرونة وسرعة عالية، ويوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية كذلك من خلال خدمات متميزة متعددة. يتيح متجر كوفي، وهي منصة عرض إلكترونية لاحتياجات القهوة، للمستخدمين أيضًا شراء البن والآلات وغيرها من ملحقات تحضير القهوة في المنزل، مما يخلق سلسلة التوريد مستدامة لصناعة القهوة بأكملها.

أسس التطبيق علي الإبراهيم في نوفمبر 2018، يعمل تطبيق كوفي حاليًا في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، مع خطط توسع عالمية قريبًا. تم إدراجه من قبل CITC KSA ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في عام 2020، وكان أيضًا الشريك الرئيسي الرسمي لموسم الرياض 2022. ومؤخراً أعلن عن شراكته الاستراتيجية مع شركة القهوة السعودية لدعم تطوير ورقمنة القهوة السعودية.

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