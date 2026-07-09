أعلنت شركة كوفي بلانيت، العلامة الإماراتية المنشأ والمتخصصة في حلول القهوة المتكاملة، عن إبرام سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من كبرى المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها إيكيا التابعة لمجموعة الفطيم، وجمعيات الإتحاد والإمارات التعاونية، في خطوة تعزز حضورها في قطاعي التجزئة والضيافة، وترسخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الإقليمية في قطاع القهوة المتخصصة.

وتشكل هذه الشراكات محطة مهمة في مسيرة نمو كوفي بلانيت، إذ تسهم في توسيع نطاق انتشارها عبر أبرز وجهات التجزئة والضيافة، وتعكس ثقة كبرى المؤسسات بقدرتها على تقديم حلول قهوة متكاملة تلبي أعلى معايير الجودة والخدمة في دولة الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذا السياق، قال آلان جونز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كوفي بلانيت :"تمثل هذه الشراكات الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة نمو كوفي بلانيت، وتعكس في الوقت ذاته التطور المتسارع في تطلعات المستهلكين في المنطقة.

فالعملاء في هذه الأيام لا يبحثون فقط عن فنجان قهوة عالي الجودة، بل يتوقعون تجربة متكاملة أينما كانوا، سواء في وجهات التجزئة، أو متاجر الخدمات السريعة، أو قطاع الضيافة، وهذا هو جوهر رؤيتنا في كوفي بلانيت."

وأضاف أيضاً: "تكمن أهمية هذه الشراكات في أنها تعزز حضور كوفي بلانيت عبر عدد من أبرز القنوات الاستهلاكية في المنطقة. فمن خلال تعاوننا مع إيكيا التابعة لمجموعة الفطيم، وجمعيات الاتحاد والإمارات التعاونية، نوسع نطاق وصول علامتنا التجارية إلى شرائح جديدة من المستهلكين، ونرسخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في قطاع القهوة المتخصصة على مستوى المنطقة."

واختتم جونز قائلاً : "نفخر بكون كوفي بلانيت علامة تجارية إماراتية المنشأ استطاعت أن تبني حضوراً إقليمياً قوياً، وأن تنافس بثقة أبرز العلامات العالمية. ولا يقتصر طموحنا على توسيع انتشارنا الجغرافي، بل يمتد إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستهلك، وترسيخ مكانة كوفي بلانيت كجزء من تجربة القهوة اليومية في مختلف أنحاء المنطقة، مع مواصلة الإستثمار في الابتكار، وتعزيز شراكاتنا، ودعم نمو قطاع القهوة المتخصصة في المنطقة."

وأسهمت شراكة كوفي بلانيت مع إيكيا، التابعة لمجموعة الفطيم، في توسيع حضور العلامة التجارية ليشمل سبعة مواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مواقع في سلطنة عُمان ودولة قطر.

وتمتد الشراكة عبر عدة محطات مع العملاء، تشمل حلول القهوة ذاتية الخدمة في ساحات الطعام، وتقديم المشروبات في أكشاك الوجبات الخفيفة والمطاعم، فضلاً عن توفير منتجات كوفي بلانيت من القهوة الكاملة والمطحونة والمعبأة في منافذ البيع بالتجزئة.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الشراكات مزيداً من التوسع خلال الأشهر المقبلة، مع خطط لإطلاق كبسولات القهوة ومنتجات القهوة الفورية من كوفي بلانيت على رفوف البيع بالتجزئة في إيكيا، إلى جانب التوسع المرتقب في إيكيا مصر, كما عززت العلامة حضورها في دولة الإمارات عبر 80 موقعاً في محطات وقود إمارات.

ويشمل هذا التوسع تقديم مشروبات القهوة والشاي والماتشا المعدّة باستخدام الإسبريسو من خلال حلول الخدمة الذاتية، والمدعومة بآلات كوفي بلانيت المتكاملة والمواد الاستهلاكية وخدمات التوريد. كما تعتزم الشركة إطلاق مجموعة جديدة من المشروبات المثلجة، تشمل القهوة المثلجة والماتشا المثلجة، في عدد من المواقع خلال وقت لاحق من هذا العام.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى كوفي بلانيت تركيب وحدات مشروبات ذاتية الخدمة تحمل علامتها التجارية في 13 موقع تابع لجمعية الاتحاد التعاونية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية فصل الصيف، لتقديم تشكيلة من مشروبات القهوة والشاي الساخنة، بما يعزز تجربة المتسوقين عبر واحدة من أبرز شبكات التعاونيات التجارية في الدولة.

ويؤكد هذا التوسع تنامي الطلب على تجارب القهوة المتميزة خارج بيئات المقاهي التقليدية، في وقت تواصل فيه حلول المشروبات ذاتية الخدمة والمفاهيم القائمة على الراحة وسهولة الوصول إعادة تشكيل مشهد قطاع المشروبات في المنطقة.

ومنذ انطلاقها في دولة الإمارات عام 2005، نجحت كوفي بلانيت في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في قطاع القهوة، من خلال منظومة متكاملة تشمل التحميص والتوزيع وحلول المشروبات لقطاع التجزئة والخدمة الذاتية، إلى جانب تقديم حلول متخصصة لعملائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق العالمية.

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