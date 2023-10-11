دبي: أكد كوستي بيريكوس، الشريك ومسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في شركة الاستشارات العالمية "ديلويت" أن سوق الذكاء الاصطناعي ينمو بشكل متسارع، حيث يشمل العديد من التقنيات والميزات، ويقدم حلولاً مبتكرة لتحويل المجتمع والأعمال بما فيها الأتمتة الذكية، والتعرف على الكلام، والتحليل والتنبؤ، والمساعدة الافتراضية، والتعلم الآلي، ورؤية الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق والشامل، ومحاكاة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والكمية، والذكاء الاصطناعي العام.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأبرز القطاعات المتأثرة" ضمن فعاليات اليوم الأول من “ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي” الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل بحضور أكثر من 1,800 مشاركاً من كبار المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأوضح مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في شركة الاستشارات العالمية، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد واحداً من التقنيات العديدة التي يمكن أن تحدث تغييراً جذرياً وكبيراً في مسارات تفاعل المجتمع وإدارة الأعمال، حيث يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي قدرات كبيرة في إنتاج مجموعة واسعة من المخرجات بالاستناد إلى التطبيق المحدد ونوع البيانات المطلوبة، بما فيها النصوص والصور، والبرمجيات، والصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وركزت الكلمة في التجمّع العالمي لاستشراف مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي على التغيير الذي تسجله التقنيات الناشئة في هيكلية الشركات ونماذج عملها والطرق التي يتفاعل بها عملاؤها معها، مشددة على أهمية تبني مزيج من نماذج الأعمال والتكنولوجيا المتطورة الذكية للحفاظ على الميزة التنافسية للشركات وقطاعات الأعمال مستقبلاً.

واستعرضت الكلمة القطاعات التي تشهد تحولات بسبب اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل المستخدمين أو مزودي الخدمات أو منتجي المنتجات على حد سواء.

وأكد بيريكوس على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحدث التغييرات ويعزز الابتكار، ويجب على الشركات الاستفادة من التكنولوجيا لتبقى قادرة على المنافسة في السوق، فحجم التحول الاقتصادي العالمي على المدى القريب هائل بسبب الابتكار المتسارع، داعياً إلى وضع الحلول الشاملة للصناعات لتمكين العمليات المستقلة، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة.

وتناول بيريكوس خلال كلمته، المخاطر والقيود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث هناك مجموعة متنوعة من اعتبارات وقيود الأداء والتشغيل التي يجب على المؤسسات وضعها في الاعتبار عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتحدث عن حضور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال عمل الأسواق والاقتصاد، من حيث تقييم المخاطر وتعزيز الثقة وضمان عدم التحيز، من خلال تخصيص المحتوى وتوليده، والتفاعل مع العملاء، والبحث على الانترنت، والاتصال الاستراتيجي والتواصل مع الجمهور.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

وضمن الملتقى، عرضت "ديلويت" كذلك في أبراج الإمارات بدبي عدداً من التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي من معهد "ديلويت" للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الزوار والمشاركون في الملتقى على الآفاق المستقبلية لهذه التطبيقات في قطاعات العمل الحكومي والقطاع الخاص.

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