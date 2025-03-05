دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت منصة "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، اليوم دليل "سد الفجوة بين الجنسين في مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وهو مورد جديد يهدف إلى معالجة الفجوة بين الجنسين في مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويستكشف الدليل استراتيجيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتمكين المزيد من النساء من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى مواصلة الجهود لبناء مشهد أكثر شمولاً وإنصافاً للذكاء الاصطناعي.

تمثل النساء حالياً 32% من المسجلين في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم على منصة "كورسيرا". وفي دولة الإمارات، يشكل النساء 23.8% من المتعلمين في هذه الدورات - وهو رقم رغم أنه يعكس الجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلا أنه يؤكد أيضاً على أن الفجوة بين الجنسين ما زالت قائمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبينما يواصل التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات التوسع بسرعة، تظل الحاجة قائمة إلى وجود استراتيجيات مستهدفة لضمان الوصول العادل إلى فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي ظل هذا التفاوت، يستمر الاهتمام بمهارات الذكاء الاصطناعي في الارتفاع. ففي عام 2024، شهدت دولة الإمارات زيادة بنسبة تزيد عن 900% في معدلات الالتحاق بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تمثل النساء 56% من خريجي الجامعات الحكومية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التطورات، ما زال تمثيل المرأة في المناصب القيادية محدوداً، حيث تشغل النساء ما يقرب من 11% من المناصب في مجالس الإدارة. ويسلط ذلك الضوء على التحدي المتمثل في ترجمة التقدم التعليمي إلى تقدم مهني أكبر، ويعزز الحاجة إلى مزيد من العمل لدفع الشمولية بين الجنسين في القيادة التكنولوجية وغيرها من المجالات.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ألكسندرا أوربان، رئيسة أبحاث علوم التعلم في "كورسيرا": "يُعد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بسد الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا أمراً جديراً بالثناء والتقدير. لقد باتت القوى العاملة المتنوعة والشاملة في مجال التكنولوجيا أمراً ضرورياً لحفز الابتكار، لا سيما في المجالات التي يهيمن عليها الرجال بصورة تقليدية مثل الذكاء الاصطناعي. ورغم التقدم الواضح، إلا أن إتاحة المزيد من الفرص أمام النساء في مجال الذكاء الاصطناعي، وتزويدهن بالمهارات الأساسية، وتمكينهن من القيادة في الاقتصاد الرقمي ما زال يمثل أولوية ملحة".

ويوضح الدليل الجديد الذي أصدرته "كورسيرا" المعوقات الشاملة التي تحول دون مشاركة المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويحدد التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها، بما في ذلك:

فجوات الثقة تقلل من المثابرة: تلعب الكفاءة الذاتية والثقة بالنفس دوراً حاسماً في نتائج التعلم. غالباً ما تتردد النساء في المشاركة في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسبب الافتقار إلى الثقة، حتى عندما يمتلكن المهارات اللازمة. وعلى منصة "كورسيرا"، تكون احتمالية التحاق النساء بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المبتدئين أعلى بستة أضعاف مقارنة بالدورات المتوسطة، مما يشير إلى تفضيلهن للفرص التعليمية المنظمة والمتاحة كنقاط دخول سهلة .

محدودية الوقت وعدم وضوح المبادئ التوجيهية تعيق تبني المهارات: تشير العديد من النساء إلى "نقص الوقت" باعتباره السبب الرئيسي لإيقاف دورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يعكس واقع موازنة مسؤوليات الرعاية والعمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في المهن يمكن أن يؤدي إلى التردد. كما أن غياب مسارات التعلم الواضحة وسياسات الذكاء الاصطناعي لأصحاب العمل يساهم في تفاقم المشكلة.

الاعتقاد بعدم وجود أهمية: تعتقد 36% فقط من النساء أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يعزز حياتهن المهنية، مقارنة بـ 45% من الرجال. تعمل هذه الفجوة في التصور على تثبيط عزيمة تطوير المهارات. ومن المرجح أن تشارك النساء عندما يتم وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل أطر محددة من خلال التطبيقات العملية في الرعاية الصحية أو التعليم أو القطاعات الإبداعية. وأثبتت دراسات الحالة الواقعية ودورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بتخصصاتها المتعددة فعاليتها في زيادة معدلات المشاركة والإتمام .

تهدف رؤى "كورسيرا" إلى تزويد النساء بالاستراتيجيات التي تساعدهن على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع التطور، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تؤكد على أهمية قيام المرأة بدور نشط في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي. ونظراً لأن دولة الإمارات تحتل مرتبة ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، فإن زيادة مشاركة المرأة في الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون عاملاً رئيسياً لتحقيق طموحات الدولة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "كورسيرا"

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 168 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2024). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 350 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل الدورات والتخصصات والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير. تتيح ابتكارات منصة "كورسيرا" للمدرسين تقديم تجارب تعليمية قابلة للتطوير ومخصصة وموثوقة للمتعلمين. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلاب وتزويدهم بمهارات جديدة في المجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. تعد "كورسيرا" مؤسسة ذات منفعة عامة في ولاية ديلاوير الأمريكية وحاصلة على شهادة مؤسسة "بي" (B Corp).

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