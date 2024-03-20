دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20، مارس، 2024 – أعلنت "كوبا" – " Coupa"، منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة والتي تعمل على مساعدة الشركات على العمل بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق النمو بشكل أسرع، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 عن تدشين أول مركز بيانات لها في منطقة الشرق الأوسط في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة كوبا بالاستثمار الأمثل ودفع عجلة النمو في المنطقة، ويعكس تفانيها في تقديم خدمات معززة وتوفير حفظ وتخزين البيانات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل تأسيس وجود فعلي لشركة "كوبا" في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بارزاً لها، حيث ستتمكن الشركة من تقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها المتزايدة في المنطقة، وخاصة المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات العامة والمالية.

وقال شهاب شكري، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كوبا: "يسعدنا أن نكون شهوداً على افتتاح أول مركز بيانات لنا في الشرق الأوسط، حيث يعكس هذا الاستثمار التزامنا تجاه المنطقة، ويعزز من جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. إننا نهدف من خلال الاستفادة من خدمات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى توفير الوصول الفوري إلى البيانات بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية للبيانات محلياً، مما يعزز من تقديم تجربة شاملة للعملاء في نهاية المطاف."

يتضمن مركز البيانات الجديد على العديد من المزايا الرئيسية للشركات:

تعزيز موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها : سيعزز مركز البيانات موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها، مما يضمن الوصول غير المنقطع إلى منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة "كوبا".

: سيعزز مركز البيانات موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها، مما يضمن الوصول غير المنقطع إلى منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة "كوبا". الامتثال للوائح التنظيمية للبيانات محلياً : من خلال استضافة البيانات محلياً، تضمن "كوبا" الامتثال والتوافق مع اللوائح التنظيمية للبيانات محلياً، مما يمنح العملاء شعوراً بالأمان والثقة في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والحكومية.

: من خلال استضافة البيانات محلياً، تضمن "كوبا" الامتثال والتوافق مع اللوائح التنظيمية للبيانات محلياً، مما يمنح العملاء شعوراً بالأمان والثقة في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والحكومية. تعزيز أمن البيانات : سيعزز مركز البيانات الجديد تدابير أمن البيانات، وسيقوم بحماية المعلومات الحساسة ويحد من المخاطر السيبرانية.

: سيعزز مركز البيانات الجديد تدابير أمن البيانات، وسيقوم بحماية المعلومات الحساسة ويحد من المخاطر السيبرانية. الدعم والاستجابة محلياً: سيستفيد العملاء من الدعم والاستجابة محلياً بشكل أسرع، مما يؤكد قدرة "كوبا" على التكيف وفهم احتياجات السوق المتنوعة.

وأضاف شكري: " سنواصل من خلال إنشاء مركز البيانات الجديد دفع عجلة الابتكار عبر منصتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في سبيل مساعدة المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل بشكل أكثر ذكاءً ولتحقيق النمو بشكل أسرع. يقوم الذكاء الاصطناعي المبتكر في "كوبا" بتوجيه الموظفين على اتخاذ قرارات صحيحة وتسريع الحصول على النتائج المربحة وزيادة فرص النمو".

نبذة عن شركة كوبا - Coupa:

تعمل كوبا على مساعدة الشركات على العمل بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق النمو بشكل أسرع. وتعمل المنصة الرائدة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي على ربط المصادر والمشتريات، وسلاسل التوريد والإدارة المالية وتطويرها. يثق أكثر من 3000 مؤسسة عالمية كبيرة وصغيرة في شركة كوبا لتحويل هوامش التشغيل وزيادة الكفاءة والنمو وتحسين النقد وتقليل المخاطر. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني cupa.com ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لينكد إن ومنصة X.

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