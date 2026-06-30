المنصة تُمكّن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل على منصات كوالكوم تكنولوجيز عبر سلسلة الحوسبة المتصلة (من الأجهزة إلى مركز البيانات).

تطوير وكيل هاجينج فيس للتنسيق الهجين لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي بين الأجهزة العاملة بمنصات كوالكوم تكنولوجيز وحلول مراكز البيانات.

أعلنت "كوالكوم تكنولوجيز" (ناسداك: QCOM) توسيع نطاق علاقتها الاستراتيجية مع "هاجينج فيس"، للارتقاء بالذكاء الاصطناعي المفتوح من الأجهزة إلى البنية التحتية السحابية ضمن مسار يقوده المطوّرون. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين منصات كوالكوم الرائدة في القطاع والممتدة من الأجهزة إلى مركز البيانات، ومجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي لدى هاجينج فيس ومنظومة نماذجه وأدوات برمجياته الموجّهة للمطوّرين، ما يُتيح حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي الوكيل والتحليل الهجين واسع النطاق.

ويطلق هذا التعاون تجربة ذكاء اصطناعي موحَّدة عبر الربط السلس بين الأجهزة الطرفية والأنظمة السحابية العاملة بمنتجات كوالكوم. وعبر ذلك المسعى، تستطيع التطبيقات الموازنة بذكاء بين الأداء والكلفة وزمن الاستجابة، ما يقدّم حلول ذكاء اصطناعي أقوى وأسهل وصولاً للمطوّرين والمؤسسات حول العالم.

وقال كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم: "يُمثّل هذا التعاون خطوة نوعية نحو جعل الذكاء الاصطناعي المتقدم أكثر انفتاحاً وقابلية للتوسّع وأسهل وصولاً. وعبر الجمع بين ريادة كوالكوم في الحوسبة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة ومنظومة هاجينج فيس الغنية بالمطوّرين، نُمكّن جيلاً جديداً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمتدّ بسلاسةٍ بين الأجهزة والسحابة".

بدوره، قال كليمان ديلانغ، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة هاجينج فيس: "يعتمد العالم بصورة متزايدة على النماذج المفتوحة والمحلية، لأنها أقلّ كلفة من واجهات البرمجة الكبرى ومصمَّمة لحفظ الخصوصية. وبالتعاون مع كوالكوم تكنولوجيز، وباستخدام برمجيات وأدوات "موديولار"، نسهّل على مطوّرينا، البالغ عددهم 16 مليوناً، تشغيل النماذج المفتوحة في كل مكان، من الجهاز بين اليدين إلى رفّ كامل في مركز البيانات، بوكلاء يعملون عبر سلسلة الحوسبة المتصلة".

ومن المتوقع أن يقوم التعاون على ثلاث ركائز رئيسية ضمن مجموعة منتجات كوالكوم وسناب دراجون ودراجون وينغ ودراجون فلاي، وهو ما يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لدى 16 مليون من مطوّري هاجينج فيس عبر البنية التحتية لمراكز البيانات، ويُسرّع اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي من الأجهزة الطرفية إلى السحابة، ويُمكّن تنسيق الذكاء الاصطناعي الوكيل في بيئات الذكاء الاصطناعي الهجينة.

ويتمثل العنصر الأول في تعزيز استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة عبر ربط البنية التحتية لمراكز البيانات من كوالكوم تكنولوجيز بالبنية التحتية لتخزين الذكاء الاصطناعي لدى هاجينج فيس. وعبر هذا التعاون، ستُحال خدمات التخزين والتحليل الخاصة بهاجينج فيس إلى حلول مراكز بيانات عالية الأداء وموفِّرة للطاقة، مدعومة بمنتجات كوالكوم دراجون فلاي™. كما يُتوقَّع أن تتمكّن منظومة هاجينج فيس العالمية للمطوّرين من تطوير أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بالاعتماد على حلول مراكز البيانات العاملة بمنتجات كوالكوم دراجون فلاي، بهدف إيجاد مسارٍ مباشر من تجريب النماذج إلى التنفيذ الإنتاجي للتطبيقات والوكلاء.

وسيُسرّع العنصر الثاني من التعاون تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة ورفوف مراكز البيانات العاملة بمنتجات كوالكوم تكنولوجيز. ومع أكثر من 3 ملايين نموذج مفتوح لكل مهمة ومجال ونمط، تقدّم هاجينج فيس نماذج جاهزةً للاستخدام لكل حالة استخدام وقطاع. وتم التخطيط لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي من منظومة هاجينج فيس على منصات كوالكوم تكنولوجيز باستخدام وكيل يتولّى الإعداد والتحسين والاعتماد، دون أي عمل دمج يدوي. ويهدف ذلك إلى تيسير الربط بين المطوّرين وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوظيفها في الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية والأجهزة القابلة للارتداء والأنظمة الصناعية ومنصات السيارات والأجهزة الطرفية الأحدث وحلول مراكز البيانات العاملة بمنتجات كوالكوم، عبر مسار عمل واحد من الوحدة الطرفية إلى السحابة. وذلك لتبسيط رحلة المطوّر، وتقليص زمن اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه. وضمن إطار هذا التعاون، ستوفّر هاجينج فيس إمكانية الوصول إلى خدمة هاجينج فيس برو للعملاء الذين يستخدمون أجهزة أو أنظمة سحابية بمنصات كوالكوم تكنولوجيز، ما يُتيح تخزيناً وحوسبة وتعاوناً متميزاً للبناء بالنماذج المفتوحة.

بينما يُمكّن العنصر الثالث من التعاون الثنائي من تنسيق استخدامات الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر بيئات الأجهزة والسحابة العاملة بمنتجات كوالكوم تكنولوجيز. وتعتزم كوالكوم تكنولوجيز وهاجينج فيس دعم إطار عملٍ موزَّع للذكاء الاصطناعي، يمكن فيه لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بالأنظمة المتاحة على الجهاز والأنظمة السحابية، مع تنسيق النماذج وسير العمل بشكل حيوي وبحسب متطلبات الأداء والكلفة والخصوصية وزمن الاستجابة. وتهدف هذه الجهود مجتمعةً إلى مساعدة المطوّرين على تصميم تجربة ذكاء اصطناعي هجينة أكثر سلاسة، ينتقل فيها الذكاء بانسياب عبر سلسلة الحوسبة المتصلة من الأجهزة الطرفية إلى البنية التحتية لمراكز البيانات. كما سيتمكّن المطوّرون من الوصول إلى مكوّنات برمجيات "موديولار" للذكاء الاصطناعي وأدواتها عبر منظومة هاجينج فيس.

نبذة حول كوالكوم:

كوالكوم شركة رائدة عالمياً في مجالات الحوسبة، تقوم بدور محوري في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث توسّع نطاق استخداماته؛ من الأجهزة الشخصية إلى البنى التحتية الكبرى واسعة النطاق. وتنطلق كوالكوم من خبرة أكثر من أربعة عقود من الابتكار، لتطوّر المنصات والحلول التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة عالية الأداء منخفضة الطاقة والاتصالات الرائدة، وهي تدعم منتجات وخدمات تُستخدم في مختلف أنحاء العالم. نسهم في تقدّم البشرية.

تضمّ شركة كوالكوم قطاع التراخيص والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع لدينا. وأما شركة كوالكوم تكنولوجيز، التابعة لشركة كوالكوم، فتتولّى مع شركاتها التابعة تشغيل الجزء الأكبر من المهام الهندسية والبحث والتطوير لدينا، والجانب الأعمّ من أعمال الخدمات والمنتجات، بما يشمل قطاع أشباه الموصلات. وتدير شركة كوالكوم تكنولوجيز و/أو شركاتها التابعة منتجات سناب دراجون والمنتجات التي تحمل علامة كوالكوم. وتتولّى كوالكوم ترخيص براءات اختراع كوالكوم. وتُعدّ كوالكوم وسناب دراجون وكوالكوم دراجون وينغ وكوالكوم دراجون فلاي علامات تجارية أو علامات مسجّلة لشركة كوالكوم.

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