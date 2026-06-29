من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري لأول معالج من الجيل الأول كوالكوم دراجون فلاي Qualcomm Dragonfly™ C1000 في النصف الثاني من عام 2028.

أعلنت كوالكوم تكنولوجيز (بورصة ناسداك: QCOM) و"ميتا" إبرام تعاون استراتيجي متعدد المراحل، تصبح بموجبه كوالكوم مورداً لوحدات المعالجة المركزية الخاصة بمراكز البيانات لدى ميتا. ومن المخطط أن يشغّل معالج مراكز البيانات كوالكوم دراجون فلاي Qualcomm Dragonfly™ C1000 الجيل القادم من خوادم ميتا، بما يعكس الأهمية المتزايدة للحوسبة عالية الأداء والموفرة للطاقة في بيئات الحوسبة واسعة النطاق.

ومن المقرر أن تدخل حلول كوالكوم مرحلة الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2028، لدعم التوسعات المستقبلية في قدرات مراكز البيانات. ويعتمد نهج الشركة على منصة متكاملة تشمل قدرات الحوسبة المتقدمة، والاتصال عالي الأداء، والتحسين المستمر على مستوى النظام، بما يتيح تحقيق أداء متميز مقابل كل واط من الطاقة المستهلكة، والمساهمة في خفض الكلفة الإجمالية لامتلاك المنصة على نطاق واسع.

وقال كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم: "صممنا معالجات مراكز البيانات بشكل يضمن تقديم أداء رائد لكل نواة، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في كفاءة استهلاك الطاقة لعمليات تنفيذ مراكز البيانات على نطاق واسع. وتمثل هذه الاتفاقية متعددة المراحل مع ميتا تأكيداً مهماً على صحة هذا التوجه. ويسعدنا البناء على شراكتنا مع ميتا، وتوسيعها من الأجهزة إلى مراكز البيانات، وهذه ليست سوى البداية".

من جانبه، قال مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع كوالكوم في تصميم الجيل القادم من وحدات المعالجة المركزية الخاصة بميتا. ونعمل بسرعة، إلى جانب استثماراتنا الأخرى في البُنى الحاسوبية، على بناء البنية التحتية اللازمة لتقديم الذكاء الفائق الشخصي إلى الجميع في مختلف أنحاء العالم".

للمزيد من المعلومات حول حلول كوالكوم دراجون فلاي Qualcomm Dragonfly، يرجى الاطلاع على إعلان الشركة الخاص بمراكز البيانات.

نبذة حول كوالكوم:

كوالكوم شركة رائدة عالمياً في مجال الحوسبة وتعمل في صميم عصر الذكاء الاصطناعي، إذ تُمكّن الذكاء من التوسّع من أكثر الأجهزة شخصيةً إلى البنية التحتية واسعة النطاق. وبناءً على أكثر من أربعة عقود من الابتكار، تطور الشركة منصاتٍ وحلولاً تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة والاتصالات الرائدة للقطاع، ما يدعم منتجات وخدمات تُستخدم عبر مختلف أنحاء العالم. نحن نصمم تقدّم البشرية.

تضمّ شركة كوالكوم أعمال الترخيص لدينا، والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع لدينا. وأما شركة كوالكوم تكنولوجيز، التابعة لشركة كوالكوم، فتتولّى مع شركاتها التابعة تشغيل الجزء الأكبر من وظائف الهندسة والبحث والتطوير لدينا، والجانب الأعظم من أعمال منتجاتنا وخدماتنا، بما يشمل أعمال أشباه الموصلات. وتدير شركة كوالكوم تكنولوجيز و/أو شركاتها التابعة منتجات سناب دراجون والمنتجات التي تحمل علامة كوالكوم. وتتولّى كوالكوم ترخيص براءات اختراع كوالكوم. وتُعدّ كوالكوم وسناب دراجون وكوالكوم دراجون وينغ وكوالكوم دراجون فلاي علامات تجارية أو علامات مسجّلة لشركة كوالكوم.

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