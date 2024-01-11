العلا، المملكة العربية السعودية: بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا رئيس مجلس إدارة شركة العلا للتطوير، وقعت شركة كن للاستثمار القابضة وشركة العلا للتطوير – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استراتيجية لإطلاق وتطوير مشروع مشروع "أمان الحجر". حيث يعد هذا المشروع تعاوناً فريداً لتقديم مبادرة ضيافة وسكن مميزة في العلا بالمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة شركة كن للاستثمار القابضة، والسيد نايف صالح الحمدان، العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير. وتم توقيع الاتفاقية خلال الحفل بمشاركة المهندس محمد نبيل حفني، الرئيس التنفيذي لشركة كن للاستثمار القابضة، والسيد فابيان توسكانو، الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير.

وتُعد "أمان" إحدى علامات الضيافة المرموقة التي تأسست في عام 1988م، والتي تشتهر بمواقعها الفريدة، والعديد منها مطل على مواقع غنية بالتراث والتاريخ الثقافي، إذ تؤسس منتجعاتها بتصاميم استثنائية لتوفر لعملائها تجارب غنية لا تنسى، وتعمل "أمان" وفق رؤية طموحة لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة الزاخرة بالرفاهية والدفء. وسيتضمن منتجع "أمان الحجر" 42 مفتاح فندق/فيلا و30 وحدة سكنية فاخرة متاحة للشراء. ويمتد المشروع على موقع رئيسي تبلغ مساحته ثمانية ملايين متر مربع في مدينة الحِجر، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة كن للاستثمار القابضة م. محمد نبيل حفني "يسعدنا الاعلان عن التعاون المشترك مع شركة العلا للتطوير في مشروع أمان الحجر. يمثل هذا التطور الرائد نقطة محورية في صناعة السياحة والضيافة في المملكة العربية السعودية بما يتواكب مع رؤية 2030". وأكد أن "خبرة شركة كن في صياغة تجربة عقارية استثنائية ستلعب دوراً محورياً في ضمان النجاح الأساسي للمشروع, في حين أن الاستعانة بالخبرات العالميه للاستشاريين والمكاتب المعمارية الدولية ستضع مشروع أمان الحِجر كوجهة سياحة رائدة". واختتم كلمته "بالإشادة بمجهودات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لدعمها الدائم والتزامها بنجاح المشروع".

وقال العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير الأستاذ نايف صالح الحمدان: “بينما نبدأ هذه الرحلة التحولية مع شركة كن للاستثمار القابضة لمشروع "أمان الحجر"، فإننا ملتزمون بصياغة ما هو أبعد من أسلوب حياة وتجربة ضيافة، نحن نلتزم بتطوير وجهات أصيلة لا تنسى في العلا. ونتطلع إلى العمل معاً لتمكيننا من تحويل العلا إلى وُجهة جاذبة للزيارة والاستقرار والاستثمار."

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير السيد فابيان توسكانو: "يُمثل إنشاء منتجع "أمان الحجر" بدايةً للتعاون مع شركة كن القابضة للاستثمار، ويعزز هذا التعاون توجهنا في تطوير محفظة من الأصول المرموقة عالمية المستوى، والتي تتبنى بدورها معايير البيئات المستدامة، وتحتفي بإرث المنطقة العريق وتطل على كنوزه التاريخية".

جدير بالذكر أن شركة كن للاستثمار القابضة ستمتلك نسبة 80%، بينما ستمتلك شركة العلا للتطوير 20% من المشروع المشترك. وستتولى شركة كن للاستثمار القابضة الدور القيادي في تطوير المشروع، وضمان تسليمه، بدعم استراتيجي من شركة العلا للتطوير.

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