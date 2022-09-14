الرياض : وقعت شركة كنتكست الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة بوسطن دايناميكس الرائدة عالمياً في توريد الروبوتات المتنقلة لتوسيع نطاق اعتمادها في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

حيث سيتم استخدام الروبوتات في عمليات الفحص والتحقق وجمع البيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي في المواقع الصناعية في المملكة من أجل تحقيق مستويات أعلى من الأمان والكفاءة والاستدامة، وهذه الشراكة ستجمع بين حلول المعدات والبرمجيات والحوسبة السحابية الرائدة لتخلق فرص لإحداث نقلة في الصناعات الكبرى بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة كنتكست هي موزع وبائع لحلول ومنتجات قوقل كلاود بالمملكة بالإضافة لكونها البائع الحصري لمنصة كوغنايت لمعالجة البيانات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال شراكتها مع شركة بوسطن دايناميكس ستكون البائع المفضل للروبوتات فيما يخص التطبيقات بمختلف القطاعات الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لكنتكست عبدالله جروان: إن التكامل بين برمجيات منصة كوغنايت لمعالجة البيانات والروبوتات المتقدمة من بوسطن دايناميكس يمكننا من جمع البيانات الخام ومعالجتها حتى تصبح معلومات ذات معنى وتوفيرها للعملاء، وفور تصفية البيانات لتصبح ذات سياق ومعنى بحيث يمكن للشركات بعد ذلك توسعة حلول الذكاء الاصطناعي حسب الحاجة للقيام بعمليات الفحص والتحقق باستخدام الروبوتات الأمر الذي ينفي الحاجة إلى المجازفة لإرسال الكوادر البشرية إلى بيئات خطرة وتعريض سلامتهم للخطر.

وقال الرئيس التنفيذي لبوسطن دايناميكس روبرت بلايتر: لقد تعاونت أرامكو و كوغنايت لتاسيس كنتكست وبناءً على نجاح شراكتنا مع كوغنايت، يسر بوسطن دايناميكس أن تدخل في مذكرة التفاهم هذه والتي ستساعد على أتمتة الكثير من العمليات٬ فعلى سبيل المثال تحتوي المواقع الصناعية المعقدة على سلالم وأسطح غير مستوية وعوائق لا يمكن التعامل معها إلا بالأرجل وهنا يأتي دور الروبوت باعتباره أكثر روبوت مشي تقدمًا في العالم ، يمكنه التنقل بشكل مستقل في المواقع الصناعية لمراقبة معدات الإنتاج ، وتقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز إنتاجية وسلامة موظفي الصيانة.

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