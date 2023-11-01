الرياض: أعلنت كمنز العربية (Cummins Arabia) عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الرشيد لاستكشاف فرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة في قطاع الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وبفضل سجلها الحافل وخبرتها الطويلة في خدمة قطاع الدفاع، ستقدم كمنز العربية حلول طاقة مبتكرة وموثوقة تلبي المتطلبات الفريدة للقطاع. وتتمثل أهمية هذه الشراكة بزيادة القدرة على تقديم حلول وخدمات متميزة في المملكة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال أحمد الغامدي، مدير خدمات ما بعد البيع فى كمنز العربية السعودية: "إن شراكتنا مع شركة الرشيد تفتح آفاقًا جديدة لنا في "كمنز العربية"، وهذا بدوره يقود إلى توسيع بشكل كبير داخل المملكة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الثابت بالاستثمار محليًا والتقنيات الرائدة التي تقود مستقبلًا مستدامًا. بالتالي، فإن الإطلاق المرتقب لوحدة الدينوموميتر لاختبار المحركات التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي في الدمام يجسد هذا الالتزام."

وأضاف الغامدي: "تنسجم كل مبادرة وكل استثمار نقوم به مع أهداف رؤية 2030، لتكون بذلك مساهماتنا محورية في دعم البلاد نحو خطتها الطموحة والموجهة نحو المستقبل."

وتؤكد كمنز العربية، الرائدة في تطوير التقنيات لتوفير الطاقة للأجيال القادمة على نحو مستدام، على التزامها الراسخ بخدمة العملاء في المملكة العربية السعودية، وهو ما تترجمه عملياً الاستثمارات الكبيرة والتركيز على التوطين.

من جانبه، قال هادي الرشيد، مدير عام شركة الرشيد: "لا شك بأن اتفاقية التعاون بيننا وبين شركة كمنز العربية تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الدفاع في المملكة العربية السعودية. وتجمع هذه الشراكة الخبرة والرؤية والجهوزية لمستقبل مشرق يتوافق مع أهداف الابتكار والتحول ضمن رؤية المملكة 2030."

وأضاف الرشيد: "سنعمل معاً على لعب دور محوري هام في الجهود الرامية في مساعدة المملكة على تحقيق طموحاتها العالية، وتعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع، وإرساء أساس متين لقطاع الدفاع تعزز قدرته على التكيف مع مختلف الظروف."

بدوره، قال أولافو فرنانديز، مدير خدمات ما بعد البيع ومبيعات المحركات في شركة "كمنز العربية": "يؤكد توقيع هذه الاتفاقية على تفاني الشركتين وعملهما الجاد. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستحقق فوائد كبيرة لكلا الطرفين والمملكة ككل."

الجدير بذكره أن هذه الشراكة المهمة تأتي قبل أشهر قليلة من معرض الدفاع العالمي المقرر انعقاده في الرياض في فبراير 2024، حيث ستسلط "كمنز العربية" الضوء على حلولها المبتكرة في مجال المحركات وتوليد الطاقة والمصممة خصيصًا للتطبيقات الدفاعية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كمنز العربية:

تعتبر كمنز العربية مشروعًا مشتركًا بين شركة كمنز العربية ومجموعة العليان، وهي تعمل على توحيد أعمال التوزيع الخاصة بشركة كمنز في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت. تشمل منتجات كمنز العربية محركات ومولدات الديزل والغاز الطبيعي، إلى جانب قطع الغيار والترشيح وحلول الخدمة، ومحفظة منتجات الطاقة الجديدة (المعروفة الآن باسم أكسليرا) بما في ذلك إنتاج الهيدروجين وخلايا الوقود.

نبذة عن شركه الرشيد

شركة محمد هادي الرشيد هي شركة مساهمة مقفلة مقرها المملكة العربية السعودية ولها تاريخ يمتد إلى 23 عامًا في تقديم الخدمات والمنتجات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك السيليكا وخدمات الدفاع والجرانيت والرخام والأسفلت وحصى الرصف والحجر الجيري والمقاولات والخدمات اللوجستية. وبفضل فريق متخصص يضم أكثر من 700 موظف وحضور قوي في المملكة العربية السعودية، اكتسبت الشركة سمعة طيبة من حيث التميز والموثوقية.