القاهرة، استضافت كليڤر (Klivvr)، المنظومة المالية المبتكرة التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر وتحكمًا أذكى في حياتهم المالية، مؤتمرها الصحفي الأول في مصر، والذي جمع قيادات الشركة وممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، إلى جانب استعراض رؤية الشركة لمستقبل الابتكار المالي في السوق المصرية.

وخلال اللقاء، استعرضت كليڤر تطور منظومتها الرقمية المتكاملة المبتكرة، التي تخدم اليوم أكثر من 700 ألف مستخدم، والمدعومة باستثمارات كبيرة في تطوير البنية التكنولوجية والابتكار الرقمي. كما سلطت الشركة الضوء على توسع خدماتها مؤخرًا، وعلى رأسها K.ai، أول مساعد مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الشركة لتقديم تجربة مالية أكثر ذكاءً وتخصيصًا، من خلال تزويد المستخدمين برؤى وإرشادات مالية فورية تساعدهم على فهم أنماط إنفاقهم، وتعزيز قدرتهم على التحكم في شؤونهم المالية، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

وفي هذا السياق، قال نيلز باختلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليڤر: «يعكس توسع شبكة شركائنا لتضم أكثر من 1000 تاجر وشريك في مختلف أنحاء مصر نجاح رؤيتنا الهادفة إلى بناء منظومة مالية رقمية متكاملة ومبتكرة توفر للمستخدمين التحكم والمرونة، وتربط بسلاسة بين الخدمات المالية واحتياجاتهم اليومية. وخلال السنوات الماضية، ركزنا على تطوير حلول مبتكرة تجمع بين المدفوعات والتمويل والمكافآت والتجارة الرقمية ضمن تجربة موحدة، بما يخلق قيمة أكبر للمستخدمين والشركاء على حد سواء. ومع استمرار تطور السوق المصرية، نرى فرصًا واعدة لمواصلة توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز مساهمتنا في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.»

ومن جانبه، قال عمر شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة كليڤر: «يمثل الاستثمار المستمر في التكنولوجيا ركيزة أساسية في استراتيجية كليڤر للنمو والابتكار، حيث استثمرنا أكثر من 10 ملايين دولار منذ تأسيس الشركة في بناء وتطوير قدراتنا التكنولوجية. وقد مكّننا هذا الاستثمار من إنشاء منظومة رقمية متطورة تدعم التوسع المستمر في خدماتنا، وتوفر للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، مع مستوى أعلى من التحكم في إدارة شؤونهم المالية. ويأتي K.ai كأحدث إضافة إلى هذه المنظومة، ويعكس التزام كليڤر بتعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التجربة المالية اليومية للمستخدمين. ونؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية سيعتمد بشكل متزايد على تقنيات قادرة على تقديم تفاعلات أكثر ذكاءً، وأكثر فهمًا للسياق واحتياجات المستخدمين، بما يسهم في تبسيط الإدارة المالية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات أفضل بمرونة أكبر.»

وتقدم كليڤر اليوم منظومة متكاملة من الحلول المالية الرقمية تشمل المدفوعات، وإدارة الإنفاق، والتمويل الاستهلاكي، والمكافآت، والتجارة الرقمية، بما يتيح للمستخدمين إدارة مختلف جوانب حياتهم المالية بمرونة من خلال منظومة مالية متكاملة وتشمل هذه المنظومة خدمة "كليڤر فاميلي" (Klivvr Family)، أول حل للخدمات المصرفية العائلية في مصر، والذي يتيح إدارة الإنفاق الأسري من خلال حساب واحد، مع إمكانية إصدار ما يصل إلى خمس بطاقات مستقلة لأفراد الأسرة، إلى جانب متابعة الإنفاق بشكل لحظي وتخصيص حدود استخدام لكل بطاقة.

كما توفر الشركة خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) بتمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه مصري وفترات سداد تمتد حتى 60 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمة "تمويل المرة الواحدة" (One-Time Ticket Financing) بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه مصري، والمخصصة لتمويل المشتريات أو الالتزامات الكبيرة لمرة واحدة، مع خطط سداد مرنة تلبي احتياجات المستخدمين في النفقات ذات القيمة المرتفعة. كما توفر الشركة تمويل السيارات (Auto Loans)، الذي يتيح حلولًا مخصصة لشراء السيارات من خلال برامج سداد منظمة تساعد العملاء على امتلاك مركباتهم مع الحفاظ على استقرارهم المالي.

وفي إطار استراتيجيتها لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة توفر للمستخدمين التحكم والمرونة، تقدم كليڤر برنامجًا للمكافآت يتيح للمستخدمين كسب نقاط K-Points مع كل معاملة تتم عبر التطبيق أو البطاقة، والتي يمكن استبدالها باسترداد نقدي (Cashback) أو خصومات لدى شبكة واسعة من التجار الشركاء. كما تضم المنظومة منصة K.Shop للتجارة الرقمية داخل التطبيق، والتي توفر تجربة تسوق سلسة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ضمن بيئة رقمية موحدة.

وتؤكد كليڤر، من خلال هذه المبادرات، التزامها بمواصلة دفع حدود الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، عبر تطوير حلول رقمية تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمستخدمين، وتمكنهم من التحكم بشكل أفضل في حياتهم المالية، وتوفر تجربة مالية أكثر بساطة وذكاءً وشمولًا، بما يسهم في دعم النمو المستمر للاقتصاد الرقمي في مصر.

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