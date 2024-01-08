● الشركة الناشئة تنجح بإتمام جولة تمويل من السلسلة (أ) بقيادة شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز وبالتعاون مع جيت كابيتال ومجموعة كفو وفديد للاستثمار

● كلينيكي تسعى إلى تعزيز مسيرة تحوّلها الرقمي وتوسعها الاستراتيجي على مستوى المنطقة



الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كلينيكي، الشركة السعودية الناشئة والمتخصصة بالحلول التقنية في قطاع الرعاية الصحية، عن نجاحها بجمع تمويلٍ ضخم يُقدر بملايين الدولارات الأمريكية بعد إتمام جولة تمويل من السلسلة (أ)، والتي قادتها شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز (MEVP)، بالتعاون مع جيت كابيتال والمساهمين الحاليين في الشركة، بما في ذلك مجموعة كفو وفديد للاستثمار.



وتمثّل جولة كلينيكي إحدى أضخم جولات التمويل في تاريخ قطاع التكنولوجيا الصحية السعودي، الذي وصلت قيمته إلى 7.2 مليار ريال سعودي. وتعتزم الشركة استخدام هذا التمويل لتعزيز حضورها في القطاع، من خلال إثراء محفظتها من الحلول التقنية، وتطوير منظومة متكاملة وتابعة لها من حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية لتسريع نمو القطاع في السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بكفاءة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى خدماتها.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سمو الأمير محمد بن عبد الرحمن عبدالله الفيصل آل سعود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلينيكي: "نجحت كلينيكي في إحداث تأثيرٍ ملموس نحو الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في السعودية، مما أثمر عن تقديم خدمات الرعاية الرقمية لمليون مريض على امتداد المملكة. ويسهم التمويل الجديد في توسيع حضور الشركة وتعزيز رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ التعاون مع المؤسسات الطبية والمرضى، بما يضمن توفير خدمات الرعاية الصحية بصورة أكثر فعالية وسهولة من ناحية الوصول والاستخدام. وتفخر كلينيكي بجهودها المستمرة الرامية إلى تكريس الابتكار والاستقرار المالي لدفع النمو الرقمي في السعودية ودعم رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. ويسرّنا الحصول على دعم شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز وجيت كابيتال ومجموعة كفو وفديد للاستثمار، الذين يتشاركون معنا الطموحات ذاتها الهادفة نحو تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية على مستوى السعودية والمنطقة بأكملها".



وبدوره قال وليد منصور، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز: "يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة تسارعاً ملحوظاً في اعتماد التكنولوجيا، مدفوعاً بالتبني السريع للحلول الرقمية من قبل السكان، والجهود الحكومية المستمرة لتحسين المعايير المعتمدة، وتزايد المنافسة بين مزودي خدمات الرعاية الصحية. وتتميز كلينيكي بتوفير منصة مريحة وقائمة على السحابة تتيح للعيادات والمراكز الطبية تقديم الخدمات الرقمية وتوفير التكاليف، مع العمل باستمرار على الارتقاء بمعاييرها الصحية".



ومن جانبه قال منذر هلال، الرئيس التنفيذي لشركة جيت كابيتال: "تتمتع كلينيكي بإمكاناتٍ واعدة لتسريع التحول الرقمي لقطاع التكنولوجيا الصحية في المملكة. وتسرنا المشاركة في هذا الاستثمار باعتباره أول خطوةٍ لنا في السوق السعودية بعد افتتاح مكاتبنا في الرياض. ونرى في المملكة العديد من الفرص والمشاريع المميزة التي نعتزم دعمها واحتضانها خلال السنوات القادمة".



تأسست كلينيكي على يد الأمير محمد بن عبد الرحمن عبدالله الفيصل آل سعود وعبد الله بن سليمان العبيد وسعود بن سليمان العبيد، لتكون أول شركة في المملكة تقدم البرمجيات كخدمة على شكل حلول مبتكرة قائمة على السحابة لإدارة المؤسسات الطبية. وتتيح حلول الشركة توفير تجارب رعاية مخصصة للمرضى وأتمتة العمليات الحساسة مثل تسجيل المرضى والاحتفاظ بهم. كما تساعد على معالجة أبرز مشكلات القطاع مثل ارتفاع معدلات عدم حضور المرضى والافتقار إلى كفاءة العمل الإداري، اللذين يكبّدان قطاع الرعاية الصحية السعودي أكثر من 3 مليارات ريال سعودي سنوياً. ونجحت المؤسسات الطبية التي اعتمدت على منصة كلينيكي في خفض معدل المواعيد الفائتة بنسبة 75% وسطياً. وتساعد المنصة أيضاً على تحقيق التكامل بين العيادات الطبية والهيئات التنظيمية ومنظومة الرعاية الصحية بأكملها، مما يجعلها أداةً شاملة ومتعددة الاستخدامات تضمن تقديم خدمات الرعاية للمرضى وفق أعلى مستويات الجودة.

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لمحة حول كلينيكي

كلينيكي هي شركة ناشئة تتخصص بتوفير الحلول التقنية في قطاع الرعاية الصحية وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. وتسعى كلينيكي إلى معالجة أبرز تحديات قطاع الرعاية الصحية السعودي، الذي تُقدر قيمته بنحو 7.2 مليار ريال سعودي، بالاعتماد على نموذجها لتقديم البرمجيات كخدمة المخصصة للشركات والموجه للعيادات، إضافة إلى نموذج آخر موجه للمستهلكين يساعد السكان على حجز المواعيد وغيرها من الخدمات الإضافية. وتعتمد كلينيكي استراتيجيةً فعّالة أسهمت في خفض معدلات عدم حضور المرضى بنسبة 75% والحد من التكاليف الإدارية، كما تساعد المؤسسات الطبية على الامتثال لأحدث المعايير التنظيمية من خلال تقديم برمجيات عديدة لإدارة نُظم معلومات الرعاية الصحية ودورات العائدات، إضافة إلى الفوترة الإلكترونية وإدارة السجلات الطبية الإلكترونية وحلول التأمين المتكاملة. ونجحت كلينيكي بفضل هذه الجهود في تقديم خدماتها لأكثر من مليون مريض، إضافة إلى إدارة أكثر من 700 ألف موعد وتحقيق إنجازات ملموسة في مساعيها لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.



وتواصل كلينيكي التزامها بتوفير أحدث تجارب الرعاية الصحية للمتخصصين والمرضى على حدٍ سواء، والعمل على دعم قطاع الرعاية الصحية وتسريع نموه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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