دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "كليك – Qlik"، الرائدة عالمياً في مجال تكامل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، اليوم عن شراكة عقد جديدة مع "ريدنغتون"، الشركة الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية وتعزيز الابتكار في الأسواق الناشئة. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة في مخطط "كليك" لتحقيق النمو الإقليمي، حيث ستعمل على تبسيط عمليات الشراكة الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال "ريدنغتون".

وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال ديفيد زيمبر، نائب الرئيس الأول لشؤون القنوات والتحالفات العالمية لدى "كليك": "تتيح لنا شراكتنا مع ’ريدنغتون‘ فرصة التوسع في واحد من أكثر الأسواق حيويةً ونمواً في العالم، إذ تساهم خبرة ’ريدنغتون‘ الإقليمية وعلاقاتها القوية مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مساعدة الشركات على الاستفادة من إمكانيات بياناتها بشكل كامل وتحقيق نتائج ملموسة من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات التحليلات والذكاء الاصطناعي".

وستتيح هذه الشراكة لكل من "كليك" و"ريدنغتون" تحقيق الفوائد التالية:

تبسيط الوصول إلى الشركاء: ستتولى "ريدنغتون"، بصفتها موزعاً رئيسياً لشركة "كليك" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إدارة علاقات الموزعين، مما يوفر للشركاء عمليات سلسة وموحدة على امتداد 74 دولة.

الاستفادة من الخبرات المحلية: ستستفيد "كليك" من الفهم العميق لدى "ريدنغتون" لاحتياجات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح تكييف حلولها لتلبية متطلبات الأعمال المحلية وتعزيز اعتمادها بشكل أكبر.

التمكين واسع النطاق: توفير تدريب شامل للشركاء الإقليميين، وطرح مبادرات تسويق مشتركة وحملات لتعزيز الطلب، بهدف تسريع عملية الانضمام وزيادة التفاعل.

مجموعة حلول شاملة: توزيع حلول "كليك" الموثوقة، بما في ذلك "كليك تاليند كلاود - Qlik Talend Cloud "® لتكامل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي و"كليك أنسرز - Qlik Answers " ™ لاستخراج الرؤى من البيانات غير المهيكلة.

ومن جهته قال دارشانا كوسجالاجي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة حلول التكنولوجيا لدى "ريدنغتون الشرق الأوسط وأفريقيا": "نحن سعداء بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’ كليك‘ لتقديم حلول متقدمة في مجال البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي للشركات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخصوصاً في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين العمليات وفتح المجال لفرص جديدة لتحقيق النمو. يتيح لنا حضورنا الإقليمي القوي بالإضافة إلى شبكة شركائنا المتينة من إدخال حلول ’كليك‘ إلى أسواق جديدة، مما يساعد المؤسسات على الاستفادة من البيانات وتحقيق نجاح أكبر في الاقتصاد الرقمي".

كما قال تيجاس ميهتا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى "كليك" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حافلة بالفرص، حيث تتطلع الشركات إلى الاستفادة من إمكانيات البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النمو. وتضمن شراكتنا مع ’ريدنغتون‘ تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من الوصول إلى حلول متقدمة وقابلة للتوسع، مصممة لتلبية احتياجاتها الفريدة".

وسيوفر نموذج التوزيع الخاص بـ "ريدنغتون" للشركات في المنطقة الفوائد التالية:

تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي: استخدام حل "كليك أنسرز - Qlik Answers " لتحويل البيانات غير المهيكلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ مع الحفاظ على الشفافية والثقة.

" لتحويل البيانات غير المهيكلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ مع الحفاظ على الشفافية والثقة. ضمان الجاهزية للذكاء الاصطناعي: الاستفادة من حل "كليك تاليند كلاود - Qlik Talend Cloud " لإنشاء مجموعات بيانات معدة للاستخدام من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع أدوات مدمجة لضمان جودة البيانات وحوكمتها.

" لإنشاء مجموعات بيانات معدة للاستخدام من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع أدوات مدمجة لضمان جودة البيانات وحوكمتها. قياس جودة البيانات وتحسينها: استخدام حل "كليك تاليند تراست سكور - Qlik Talend Trust Score " ™ لتقييم جودة البيانات وموثوقيتها، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات الكاملة لعمليات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتضمن "كليك"، من خلال تبسيط شراكاتها عن طريق التعاون مع "ريدنغتون"، تحقيق التوسع بسلاسة وتقديم دعم إقليمي قوي وتنفيذ برامج تمكين مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

للاطلاع على كيفية تعزيز "كليك" و"ريدنغتون" لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.qlik.com.

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