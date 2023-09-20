مع تسجيله زيادة بعدد المرضى الدوليين بنسبة 20%

قسم خدمات المرضى من خارج الدولة يسجل زيادة في عدد المرضى الدوليين بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2022

المستشفى يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 1057 مريض دولي بين يناير ويونيو 2023

الخدمات التخصصية لمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية ومعهد الأعصاب ومعهد العيون الأكثر طلباً بين المرضى الدوليين

كليفلاند كلينك أبوظبي يلتزم بتقديم الرعاية الطبية عالمية المستوى على أرض دولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية دائرة الصحة – أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة كمركز للابتكار وعلوم الحياة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، مساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية، إذ سجل قسم خدمات المرضى من خارج الدولة زيادة في عدد المرضى الدوليين بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2022. وقدم المستشفى خدماته العلاجية لإجمالي 1057 مريض دولي في النصف الأول من عام 2023، وجاء معظم المرضى من خمسة أسواق رئيسية وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وباكستان وسلطنة عمان والبحرين.

واكتسب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي سمعة واسعة على مستوى العالم نظير خدماته الطبية العالمية التي جعلته وجهة علاجية مفضلة للمرضى من مختلف دول العالم. ويُعزى تميّزه هذا لمقوّمات رئيسية تتمثل في تقنياته المتطورة، وبرامجه الفريدة، بما يشمل مركز زراعة الأعضاء المتعددة. كما يحتضن المستشفى تخصصات عدة تشتمل على خدمات معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية التي تتضمن جراحة القلب وأمراض القلب التداخلية.

وأعرب الدكتور مبارك الدرمكي الرئيس الإداري بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عن ثقته العالية بقدرة المستشفى على مواصلة تقديم أفضل المخرجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى من شتى أرجاء العالم، وأضاف: "عبر قسم خدمات المرضى من خارج الدولة، نقدم مرافق متطورة وخبرات رفيعة لمنح المرضى رعاية استثنائية لأكثر احتياجاتهم الطبية تعقيداً، ونتعامل معهم كأسرة واحدة. ولاشك أن حلولنا الشاملة والمبتكرة ترسخ مكانتنا كمركز طبي متقدم يوفر خدماته للمرضى من مختلف دول العالم، وهي سمعة نسعى لتعزيزها دائماً من خلال تأسيس شراكات استراتيجية وثيقة على المستويين الإقليمي والدولي. ويمثل نمونا المستمر دلالة على كفاءة خططنا الاستراتيجية المدروسة ويؤكد على التزامنا باستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع رؤية دائرة الصحة – أبوظبي ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة للسياحة العلاجية وكمركز للابتكار وعلوم الحياة".

تجدر الإشارة إلى أن قسم خدمات المرضى من خارج الدولة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يقدم تجربة سلسة ومريحة للمرضى الباحثين عن رعاية طبية عالمية المستوى ضمن تخصصات عدة، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات. ويوفر أيضاً خدماته بأسلوب منسق وشامل ويدعم المرضى في كل محطة من رحلتهم العلاجية بوجود كوادر تنسيق خاصة تكون دائماً حاضرة للإجابة على أي تساؤل يراود المريض وتلبية احتياجاته. ومن الخدمات التي يقدمها القسم تنسيق المواعيد للمرضى الدوليين، والمساعدة في اجراءات السفر، والدعم فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتقدير التكلفة، وخدمات المدفوعات، والدعم أثناء الدخول للمستشفى، والنقل للحالات الحرجة، وخدمات الاستقبال والمساعدة، وتتوفر جميع هذه الخدمات وفق أقصى درجات الراحة والسهولة.

لمعرفة المزيد حول خدمات المرضى من خارج الدولة ولحجز موعد في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/en/international-patients/international-patient-services أو الاتصال على الرقم 8002223 (800 CCAD) أو تحميل تطبيق بوابة المراجع لكليفلاند كلينك أبوظبي.

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نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هو جزء من شبكة M42، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة والمعقدة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد العيون؛ ومعهد الجهاز التنفسي؛ ومعهد الرعاية الحرجة؛ ومعهد الأورام؛ ومعهد زراعة الأعضاء؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد طب الطوارئ؛ ومعهد التخدير؛ ومعهد علم الأمراض وطب المختبر؛ ومعهد التصوير الشعاعي؛ ومعهد الجودة وسلامة المرضى؛ ومعهد الرعاية الطبية والتمريض؛ وأقسام البحوث والتعليم. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 50 تخصصاً طبياً وجراحياً.

يحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك المخصص لعلاج الأورام. وتقدم هذه المنشأة المتطورة للمرضى وصولاً يسيراً إلى خيارات تشخيصية وعلاجية عبر مرافق عالمية المستوى ضمن 24 قسماً سريرياً يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض ذات العلاقة التي تشمل الدم، والثدي، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، والنساء، والرأس والعنق، والأعصاب، والصدر، والعيون والأنسجة الرخوة وغيرها.

يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة وصولاً مباشراً إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية، ونموذج كليفلاند كلينك الفريد من نوعه للرعاية والذي يشمل مرافق عالمية المستوى وأرقى معايير الرعاية، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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