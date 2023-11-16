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برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال من جامعة جورجتاون يواصل إعادة تعريف مفاهيم التعليم التنفيذي في الشرق الأوسط مستفيداً من زخم الدفعة الأولى والنجاح الذي حققته

يمكن للراغبين بالتقدّم الانضمام إلى اللقاء المفتوح والدورة التعريفية التي تستضيفها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يوم 18 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورجتاون عن بدئها بقبول طلبات الالتحاق بالنسخة الثانية من برنامجها التنفيذي للماجستير في إدارة الأعمال؛ حيث من المقرر أن ينطلق البرنامج، الذي تستضيفه أكاديمية مركز دبي المالي العالمي والمعروف بنهجه الفريد في التعليم التنفيذي،​​​​ اعتباراً من 3 سبتمبر 2024، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته نسخته الافتتاحية التي حظيت باهتمام أكثر من 100 متقدّم، إذ يعكس حجم الطلب على النسخة الأولى، التي قبلت 53 طالباً، تميّز البرنامج وأهميته بالنسبة لمجتمع الأعمال المزدهر الذي تحتضنه المنطقة.

وسيكون الراغبون بالتقدّم مدعوين للانضمام إلى لقاء دبي المفتوح والدورة التعريفية لماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، وذلك يوم السبت 18 نوفمبر من الساعة 2:00 بعد الظهر إلى 4:00 عصراً في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي؛ حيث تتيح هذه الفعالية الحصرية، التي يستضيفها بول ألميدا عميد كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورجتاون، تجربة شاملة مع لمحات موسّعة عن كلية ماكدونو إلى جانب تعريف الحاضرين بالحيثيات الكامنة وراء القرار الاستراتيجي لاستحضار برنامجها إلى دبي بعد أن نال أعلى التصنيفات عالمياً. كما سيحظى المشاركون بتعريف شامل بالبرنامج وآلية القبول، إلى جانب الفرص القيّمة للتواصل مع الطلاب الحاليين والخريجين الكرام.

وأشاد خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والذي كان الطالب الإماراتي في الدفعة الأولى، بما يمتاز به البرنامج من تركيز على الجوانب التنظيمية من مستوى الإدارة العليا، ما يميّزه عن برامج ماجستير إدارة الأعمال التقليدية التي تتمحور حول جوانب العمل اليومي والعمليات التجارية اليومية.

وقال الشحي: "إنّ التحاقي ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة جورجتاون كان بمثابة خطوة هامّة في رحلتي الأكاديمية، فبعد أن أتممتُ العديد من برامج الماجستير سابقاً، أرى بأن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة جورجتاون يعتبر استثنائياً بكل المعايير نظراً لما يتيحه من معرفة معمّقة ومناهج مدروسة وإدارة استثنائية. كما يتميّز البرنامج بالتكامل الفريد بين الرؤى التنظيمية الإستراتيجية من جهة ومهارات القيادة العملية من جهة أخرى، وذلك في تجربة تم تصميمها خصيصاً من منظور الإدارة العليا بما يتجاوز أساليب التعليم التقليدي كي تتيح نقلة نوعية في كيفية النظر إلى مشهد الأعمال الحديث بكافة جوانبه".

ومن شأن تواجد كلية ماكدونو في مركز دبي المالي العالمي أن يعزّز دورها كمؤسسة عالمية رائدة في تعليم إدارة الأعمال، حيث تقدم مزيجاً فريداً يجمع بين الخبرات الإقليمية والمنظور العالمي، وسيتيح برنامجها شهادة جديدة نسبياً في المنطقة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031"، ما يساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي هام على الساحة العالمية.

​​​وعلّق بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو لإدارة الأعمال وأستاذ كرسي ويليام آر. بيركلي بجامعة جورجتاون، قائلاً: "إن الإقبال المذهل على النسخة الأولى من برنامجنا التنفيذي للماجستير في دبي يعكس الطلب الكبير على تعليم إدارة الأعمال عالي الجودة في المنطقة. وتأتي هذه النسخة الثانية كشهادة على التزامنا الراسخ برعاية القيادة والريادة في مجال الأعمال في الشرق الأوسط، ونحن في غاية الحماسة لما يستقبله برنامجنا من طلاب ينتمون لخلفيات متنوّعة من شأنها إثراء تجربة التعلم وتطوير منظور فريد لدى طلابنا في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية".

ويشار إلى أن تميّز برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة جورجتاون في دبي لا يقتصر على كونه محوراً هاماً في تطوير التميّز الأكاديمي فحسب، بل يعدّ كذلك مساهماً رئيسياً في مهمة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي المتمثلة في الارتقاء بالابتكار في كافة جوانب قطاع الخدمات المالية. كما أن البرنامج، وبهدف تزويد الطلاب بما يحتاجونه وإرساء ثقافة الابتكار والرؤية الاستشرافية لديهم، يقدّم دورات اختيارية تشمل مجموعة من المواضيع التي تضعها دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس أولويات نموها الاقتصادي، بما في ذلك الاستدامة وتطوير الذكاء الاصطناعي.

قم بالتسجيل اليوم لتضمن حصولك على مكان في اللقاء المفتوح والدورة التعريفية ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال يوم السبت 18 نوفمبر من الساعة 2:00 بعد الظهر إلى 4:00 عصراً في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي. عدد الأماكن محدود.

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