دبي، أعلنت كلية سكيما لإدارة الأعمال (SKEMA) عن تعيين مجموعة من أبرز الشخصيات في القطاع في المجلس الاستشاري برنامج ماجستير إدارة الفخامة العالمية، في خطوة تنسجم مع خططها لتعزيز منظومة الحوكمة الخاصة بالبرنامج، الذي يُركّز على إدارة الأعمال في قطاع السلع والخدمات الفاخرة.

وتضم قائمة الأعضاء الجُدد في المجلس كلاً من ميرال يوسف، رئيسة كيرينغ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة شلهوب، وروبن لانغلي، خريج كلية سكيما لإدارة الأعمال والذي يشغل حالياً منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة تيفاني آند كو.

وقالت ميرال يوسف: "يُمثل الجيل المقبل حجر الأساس الذي يقوم عليه مستقبل القطاع. وتقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز إمكاناتهم ودعم نموهم وتزويدهم بالمهارات والرؤى الضرورية للتعامل مع المشهد دائم التطور لعالم الفخامة. وتحرص كلية سكيما لإدارة الأعمال على توطيد علاقاتها مع قادة القطاع بما يضمن تكريس دورها في بناء الجيل المقبل من القادة القادرين على رسم الملامح المستقبلية لقطاعنا".

وبدوره قال باتريك شلهوب: "حظينا خلال رحلتنا بشرف المساهمة في تكريس ثقافة الإتقان والتفرّد في الشرق الأوسط من خلال استلهام جوهر براعة الحرفة العالمية في قطاع الفخامة وكل ما تنطوي عليه من تميّز. وسأبذل كل ما بوسعي اليوم لنقل هذه التجربة الاستثنائية إلى الجيل المقبل انطلاقاً من شعوري الحقيقي بالمسؤولية والامتنان، وكُلي حرص على مشاركة هذا الإرث من الدروس التي تعلّمناها على مدى أكثر من 17 عاماً. يتمثل الدعم الذي أعتزم تقديمه لبرنامج ماجستير إدارة الفخامة العالمية الخاص بكلية سكيما لإدارة الأعمال في نقل المعارف وفتح الآفاق وتوفير المساحات التي تسمح بتلاقي وتشابك الأفكار والثقافات والتصورات بما يضمن إثراءها لبعضها الآخر. يُعد التعليم في صميمه نوعاً من أنواع الرعاية، ويتمحور حول دعم المواهب وتشجيع حب الاطلاع والمساهمة في تشكيل قادة متمكنين وأكثر تأنياً وقدرة على التواصل من أجل المستقبل".

وقال روبن لانغلي: "يُشرفني بصفتي أحد خريجي كلية سكيما لإدارة الأعمال أن أساهم في هذا البرنامج الذي يجمع بين التميّز الأكاديمي والظروف الواقعية لقطاع الفخامة. يعكس تطوير مسار دبي الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة للعلامات الفاخرة في جميع أنحاء العالم".

وتواصل كلية سكيما لإدارة الأعمال دعم المسار الأكاديمي لبرنامج ماجستير إدارة الفخامة العالمية، بفضل جهود إيمانويل ريغو، الذي يتولى مهمة الإشراف على الفرق الأكاديمية لمختلف مسارات البرنامج في نيويورك وباريس ودبي، بالتعاون مع ليا كيوان، مديرة البرامج في مقر كلية سكيما لإدارة الأعمال في دبي.

,تُجسد هذه التعيينات طموح كلية سكيما لإدارة الأعمال في توطيد الروابط بين البرنامج وصُناع القرار في القطاع، بما يضمن الاندماج في البيئة المهنية وتوقع التحولات الجارية على مستوى القطاع.

مجلس استشاري عالمي رفيع المستوى

ينضم الأعضاء الثلاثة الجُدد إلى مجلس استشاري مكون بالفعل من نخبة القادة التنفيذيين والخبراء البارزين من جميع مفاصل قطاع الفخامة، بمن فيهم خريجوا كلية سكيما لإدارة الأعمال.

وتشمل القائمة كُلّاً من فيتالي تايتينجر، الرئيس التنفيذي لشركة تايتينجر للشمبانيا؛ وفلور سييس، مديرة الموارد البشرية لشؤون المهام الإبداعية في قسم العطور ومستحضرات التجميل بشركة شانيل؛ وأنطوني ليدرو، الرئيس التنفيذي لشركة تيفاني آند كو وخريج كلية سكيما لإدارة الأعمال؛ وغاري بيناغوت، مدير التسويق في بالنسياغا؛ وجان-مارك لابورد، نائب الرئيس السابق للمبيعات في شركة جيه. إم. ويستون.

ويضم المجلس أيضاً أسماءً مثل مارغريت هنريكيز، عضو مجلس إدارة مجموعة كامباري؛ وإليسا نيمتزو، نائبة الرئيس لشؤون أوروبا في منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية؛ وكيلي إيمانويلي، مسؤولة قسم المنتجات الفاخرة في موقع بينتيريست؛ وصوفي دجورجيفيتش، مديرة أولى في موقع JD.com وخريجة كلية سكيما لإدارة الأعمال؛ ونيكولاس إيفرارد، مستشار في مجال التسويق والتجزئة وخريج كلية سكيما لإدارة الأعمال؛ وكاترينا بانشوت، الأستاذة في كلية سكيما لإدارة الأعمال.

برنامج مصمم بالتعاون مع قطاع الفخامة

تم إطلاق برنامج ماجستير إدارة الفخامة العالمية في عام 2019، وهو مبني على نموذج دولي يجمع بين التدريس الأكاديمي والمشاريع العملية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات في قطاع الفخامة.

ويُقدم البرنامج شهادتين تخصصيتين، بما فيها التسويق الرقمي واستراتيجية الفخامة، بالتعاون مع كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، والتميّز في البيع بالتجزئة وإدارة علاقات العملاء والتي تدرس في دبي بالكامل بالتعاون مع إل في إم إتش.

ويتعاون الطلاب بانتظام مع الأطراف المعنية عبر جميع مفاصل قطاع الفخامة، بما فيها الشركات العالمية الكبرى والعلامات التجارية الأصغر، أياً كان مجال نشاطها. كما يشتركون في التحديات والورش المهنية والمسابقات مع العلامات التجارية الكبرى.

دبي: حاضنة عالمية لابتكارات قطاع الفخامة

يعكس افتتاح مسار البرنامج في دبي عام 2025 حرص كلية سكيما لإدارة الأعمال على تعزيز مكانتها ضمن هذه المنظومة الاستراتيجية متزايدة الأهمية بالنسبة لأبرز العلامات في عالم الفخامة.

ويُعد حرم كلية سكيما لإدارة الأعمال في دبي، الذي افتتح في فبراير لعام 2025، الوجهة الدولية العاشرة للكلية، ويُمثل بوابة استراتيجية نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويحتضن الحرم بالفعل ستة من أبرز برامج الكلية، بما فيها برنامج ماجستير إدارة الفخامة العالمية وتخصص التميّز في البيع بالتجزئة وإدارة علاقات العملاء بالتعاون مع إل في إم إتش، ما يعكس طموحات الكلية لترسيخ مكانة دبي في صميم استراتيجيتها للنمو العالمي.

وقد أصبحت منطقة الخليج واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في قطاع الفخامة، مدفوعةً بعوامل النمو السريع في قطاع التجزئة الفاخرة، وإقبال العملاء الدوليين، وتزايد حضور العلامات التجارية العالمية الفاخرة.

يُعد توجه كلية سكيما لإدارة الأعمال نحو تعزيز مجلسها الاستشاري بمجموعة من نخبة القادة التنفيذيين ممن يساهمون في هذه التحولات بشكل مباشر، خير دليل على سعيها لتكريس البُعدين الدولي والمهني لبرنامجها بالتوازي مع إعدادها للجيل المقبل من المديرين للتعامل مع أحدث التطورات في قطاع الفخامة.

لمحة حول كلية سكيما لإدارة الأعمال:

تُعد كلية سكيما لإدارة الأعمال من أبرز المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم، حيث تهدف إلى إعداد الكفاءات الملتزمة والمسؤولية بما يضمن تغيير شكل العالم بالطرق المستدامة. تضم محفظة الكلية 11 ألف طالباً من أكثر من 130 جنسية، مع 190 أستاذاً و63 ألف خريجاً في 145 دولة. يقوم نموذجها بشكل رئيسي على الدمج بين العلوم الاجتماعية وعلوم البيانات، بينما تعتمد مفهوم الانفتاح العالمي أسلوباً للعمل.

حصلت الكلية على اعتمادات جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الجامعية (AACSB)، والنظام الأوروبي لتحسين الجودة (EQUIS)، وبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال المعتمد من المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة (EFMD)؛ كما تشتهر عالمياً بقدراتها البحثية ومحفظتها التي تضم ما يزيد عن 70 برنامجاً متميّزاً، ومقارها المتعددة في سبع دول، بما فيها البرازيل وكندا والصين وفرنسا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

www.skema.edu/en

للتواصل الصحفي

كلية سكيما لإدارة الأعمال

كريستين كاسابوا

christine.cassabois@skema.edu

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