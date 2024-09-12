الدوحة: أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا، نسخة العام الأكاديمي 2024-2025 من برنامجيْن تنفيذييْن في سياسات التنمية وممارساتها، يركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويختص الآخر بإدارة النزاعات وضعف الدولة.

وحضرت سعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة سويسرا لدى دولة قطر، وعددٌ من الشخصيات البارزة، حفلَ إطلاق النسخة الجديدة من كلا البرنامجين، وشهد الحفل، الذي عُقد في مركز ذو المنارتين، كلماتٍ ترحيبيةٍ ألقاها الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة، والدكتور ألكسندر دورمير فريري، مدير البرامج في قسم التعليم التنفيذي بمعهد جنيف للدراسات العليا، لاستقبال المشاركين في البرامج، وهم نخبةٌ من المتخصصين في التنمية الذين يسعون لتولي أدوار قيادية في هذا المجال.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال الدكتور ليزلي بال: "تستند شراكتنا الناجحة مع معهد جنيف للدراسات العليا إلى التزامٍ مشتركٍ بالنهوض بمجال التنمية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، فمن خلال الاستفادة من خبراتنا المتضافرة، قمنا بتصميم مناهج شاملة تتيح للمشاركين فرصة التعلم من كبار الخبراء وتطوير مهاراتهم والمساهمة في رفع مستوى معيشة المجتمعات المهمشة".

ويتألف البرنامجان الممتدان عبر ستة أشهر من ثلاث مراحل، فبعد استكمال المرحلة الأولى في مركز ذو المنارتين في الدوحة، سيتعيّن على المشاركين متابعة المرحلة الثانية من المحاضرات عبر الإنترنت. أما المرحلة الثالثة فستُعقد في جنيف بسويسرا، حيث سيلتقي المشاركون من كلا البرنامجين مع زملائهم من المراكز الدولية الخمسة الأخرى، وهي بانكوك وبيشكك وأكرا وواغادوغو وليما، مما يتيح لهم إمكانية تبادل الأفكار والخبرات أثناء استكمال الدراسة.

يُذكر أن المناهج الدراسية في برنامجي سياسات التنمية وممارساتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإدارة النزاعات وضعف الدولة تعتمد على دراسات الحالة التي تستكشف التحديات التنموية الإقليمية والعالمية المعاصِرة، كما يتم تكليف المشاركين بكتابة أطروحاتٍ ترتبط بمجالهم المهني وتعالج احتياجات المؤسسات التي يعملون بها، مما يساهم في تعزيز قدراتهم ذات العلاقة بالتحليل الاستراتيجي ومهارات القيادة.

وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة إلى تبوُّء مكانتها كواحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، وكمركزٍ للعلم والبحث يُقدّم حلولًا غير تقليدية ومبتكرة لدعم السياسات المحلية والعالمية، كما تعمل الكلية أيضًا بنشاط للاستفادة من أوجه التعاون محليًا وعالميًا مع الشركاء الدوليين المتميزين، لتبادل الخبرات وبناء القدرات في دولة قطر وخارجها.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ابتكارٌ يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة www.hbku.edu.qa.

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