في إطار جهودها المستمرة للارتقاء ببرامجها الأكاديمية

برامج معاصرة تركز على الذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال والتكنولوجيا الرقمية والرياضيات التجارية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، في إطار حرصها على التطوير الدائم لبرامجها الدراسية وتقديم تجربة أكاديمية شاملة للطلبة، طرحها خمس تخصصات بكالوريوس جامعية جديدة معتمدة من قبل "مفوضية الاعتماد الأكاديمي"، التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنوط بها ضمان جودة التعليم العالي في البلاد. ويأتي إطلاق هذه البرامج الدراسية لتتماشى مع التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي، ولتمكين الطلبة من إطلاق العنان لإمكاناتهم وتحقيق النجاح عبر الاستعداد التام لمتطلبات مِهن المستقبل.

تشمل البرامج المعتمدة "بكالوريوس إدارة الأعمال في المالية والتكنولوجيا المالية" و"بكالوريوس في إدارة الأعمال" و"بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة" و"بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية" و"بكالوريوس إدارة الأعمال في اتصالات التسويق الإلكتروني". وتولي هذه البرامج اهتماماً بالغاً بالتكنولوجيا وإدارة البيانات والاستدامة، إضافةً إلى إثراء التفكير النقدي وحل المشكلات والذكاء العاطفي وريادة الأعمال. وسيغطي كل برنامج موضوعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال والتكنولوجيا الرقمية ورياضيات الأعمال، في خطوة تهدف إلى ضمان تزويد الخريجين بمناهج معاصرة عالية الجودة، طُورت وفق أفضل المعايير الفنية والمهنية الدولية.

وفي هذا السياق، قال د. باري أوماني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: "عمدت كلية إدارة الأعمال إلى تصميم تخصصات جامعية تنسجم ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتلبي متطلبات سوق العمل سريع التطور. ونهدف، من خلال طرح هذه البرامج، إلى تخريج طلبة يمتلكون المهارات التي تبحث عنها شركات الأعمال المعاصرة، وتوسيع أفق التعلم لديهم. ونحن في جامعة أبوظبي نؤكد التزامنا الراسخ بتقديم تعليم عالمي المستوى لطلبتنا، ودعمهم خلال مسيرتهم الأكاديمية ورفدهم ببرامج حديثة ومتطورة، قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين."

تجدر الإشارة إلى أن كلية الأعمال بجامعة أبوظبي حصلت على المرتبة الأولى في دولة الإمارات والثانية مشترك في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، وذلك وفق «تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق. وتحظى الكلية باعتماد اثنتين من أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية للأعمال والإدارة، وهما «جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال» (AACSB) و«النظام الأوروبي لتطوير الجودة» (EQUIS)، وانضمت بذلك كلية الأعمال بجامعة أبوظبي إلى مصاف أفضل 1% من كليات الأعمال في العالم التي تحظى بهذا الاعتماد المزدوج.

لمزيد من المعلومات عن برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://www.adu.ac.ae/study/programs/program-finder

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).