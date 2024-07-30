دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كلية إدنبره للأعمال بجامعة هيريوت وات دبي اليوم عن إطلاق برنامج الزمالة الافتتاحي لدعم تطوير الأكاديميين في التعلم والتدريس والبحث في بداية حياتهم المهنية وذلك على مدار عامين. يُطلق على هذا البرنامج اسم "برنامج زمالة العميد"، وهو مصمم لجذب الأفراد الطموحين والموهوبين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيلعب دوراً رئيسياً في إنشاء مجموعة من الكوادر الإستثنائية التى سوف تساهم في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة بين أفضل الدول في المؤشرات التنافسية للمواهب العالمية.

وتعليقًا على برنامج زمالة العميد، قالت بروفيسور فيونا روبسون، رئيس كلية إدنبره لإدارة الأعمال وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي: “كجامعة، كنا دائمًا ملتزمين برعاية الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية. من خلال هذه المبادرة، يسعدنا أن نرحب بخريجي الدكتوراه الجدد المتحمسين والطموحين، الذين ليس لديهم خبرة تدريسية كبيرة ويطمحون إلى مهنة أكاديمية. سينضم الزملاء إلى أحد أقسام كلية إدارة الأعمال الثلاثة لدينا، وهي الإدارة والمحاسبة والاقتصاد والمالية والتسويق والعمليات، وسيعملون بشكل تعاوني كجزء من الفرق الأكاديمية بالإضافة إلى بدء حياتهم المهنية الأكاديمية بدعم وتوجيه قوي.

وسيقوم الزملاء بتدريس طلاب المرحلة الجامعية، وتطوير خطط البحث الفردية، والمساهمة في محتوى الدورات وتصميمها، والمشاركة في أنشطة التطوير المهني. وفي المقابل، سيحصلون على الدعم لمهارات التدريس، وإشراك الطلاب وتقييمهم، والإرشاد البحثي، فضلاً عن القدرة على إمكانية التقدم بطلب للحصول على تمويل بحثي.

لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة أهمية المواهب الأجنبية في دفع النمو الاقتصادي والابتكار. وعلى هذا النحو، يمكن لبرنامج الزمالة المنظم لمدة عامين أن يساعد في ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها الوجهة الأولى للمواهب العالمية لدفع اقتصاد المعرفة.

ومن خلال دمج هذا البرنامج في مبادراتها الإستراتيجية، لا تساهم جامعة هيريوت وات دبي في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تضع أيضًا معيارًا للتميز الأكاديمي والنمو المهني في المنطقة.

نبذة عن جامعة هيريوت وات دبي :

بفضل كونها أول جامعة بريطانية تنشئ حرمًا جامعيًا في دبي خلال عام 2005، رسخت جامعة هيريوت وات دبي مكانتها لتكون رائدة التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة. تشتهر الجامعة بأنها منارة للعلم بمستوى عالمي، فضلًا عن بحوثها العملية المتطورة وروابطها القوية مع قطاع الأعمال والصناعة، لذا فإنها تجتذب عددًا متزايدًا من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا. وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، في مرحلتي الدراسات العليا والدراسة الجامعية. تتوفر لخريجي جامعة هيريوت وات فرص توظيف هائلة، وتبحث أفضل المؤسسات في جميع أنحاء العالم عنهم لاستقطابهم، حيث يحصل أكثر من 90% منهم على وظائف تناسب مستوى خريجي الجامعات أو يلتحقون بمرحلة الدراسات العليا خلال ستة أشهر من التخرج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hw.ac.uk/dubai.htm.

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