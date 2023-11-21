في إنجاز عالمي جديد لجامعة حمدان بن محمد الذكية يُضاف إلى رصيد إنجازاتها الأكاديمية، حصلت كلية إدارة الأعمال والجودة في الجامعة على اعتماد جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، أكبر جمعية معترف بها في العالم لمتخصصي الموارد البشرية. وتَمثّل هذا الإنجاز في اعتماد جمعية الموارد البشرية للبرنامجين اللذين تقدّمهما كلية إدارة الأعمال والجودة، وهما "بكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية" و"ماجستير في إدارة الموارد البشرية" ليستفيد منهما أكثر من 325 ألف عضو من 165 دولة.

وتعدّ جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) من أهم المؤسسات في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم، إذ تشكل اسماً رائداً في تقديم الشهادات العالمية المعتمدة والبرامج التدريبية والخدمات الاستشارية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية. كما تنظّم الجمعية العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية في مجال الموارد البشرية، وتملك 575 فرعاً في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المكتب الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "يأتي هذا الإنجاز بحصولنا على الاعتماد من أكبر جمعية للموارد البشرية في العالم ليعزز مكانتنا الرائدة في التعليم العالي، والذي يعكس حرصنا على تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في برامجنا الأكاديمية، وتأكيداً على قوة منظومتنا التعليمية الذكية القائمة على الجودة والتميز، وهذا ما يؤكد التزامنا الراسخ بتقديم تجربة تعليمية استثنائية، وتعزيز التعلم القائم على المهارات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة، التي تسعى إلى دمج التعلم العملي والتطبيقي في برامجها الأكاديمية، وتهدف إلى تمكين الدارسين وتعزيز مهاراتهم ليصبحوا رواداً في مجالاتهم إلى جانب تحفيزهم على الابتكار والتميز".

ويتيح اعتماد جمعية إدارة الموارد البشرية للدارسين في الجامعة فرصة استثنائية للحصول على شهادات مهنية معتمدة عالمياً في إدارة الموارد البشرية، مثل شهادة محترف معتمد (SHRM-CP)، وشهادة محترف معتمد متقدم (SHRM-SCP)، وتمكين الجامعة من تلبية متطلبات المحترفين المعتمدين عبر تقديم دورات التدريب المهني الإلزامية كل سنتين أو ثلاث سنوات، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من جمعية إدارة الموارد البشرية، من خلال التسجيل في دورات إدارة الموارد البشرية ضمن برنامجي الجامعة المعتمدين.

وقال البروفيسور روك أنطوان مهنا، عميد كلية إدارة الأعمال والجودة في الجامعة: "يشرفنا حصولنا على اعتماد جمعية إدارة الموارد البشرية، الذي يمثل نقلة نوعية لكلية إدارة الأعمال والجودة في الجامعة. ونفخر بنيل ثقة هذه المؤسسة الدولية المرموقة في إنجازٍ يجسد التزامنا بتوفير برامج أكاديمية متطورة ومصممة خصيصاً لمواكبة التغيرات المتسارعة ضمن هذا المجال. كما تعكس هذه الخطوة حرصنا على رفد الدارسين بالأدوات المعرفية والقدرات اللازمة لبناء مسيرة مهنية متميزة في مجال إدارة الموارد البشرية".

ويتماشى الاعتماد مع التوجه الاستراتيجي للجامعة والذي يركز على دمج التعلم القائم على المهارات العملية والتطبيقية في برامجها الأكاديمية، وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذا التوجه في العام الحالي إعادة تصميم البرامج الأكاديمية لتشمل تطوير واكتساب المهارات في مختلف التخصصات، واستخدام التقييم الذي يعتمد على الأداء في عملية تزويد الدارسين بالمهارات وتطوير كفاءتهم، وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية لتتضمن مهارات البحث التطبيقي في كافة التخصصات.

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