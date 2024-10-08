الإمارات العربية المتحدة، دبي : تشارك كلاود بوكس تكنولوجيز، الشركة المتخصصة في تكامل نظم تقنية المعلومات، في الدورة الرابعة والأربعين من فعاليات جيتكس جلوبال من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وتركز الشركة بشكل أساسي على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية، وعلى الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء وحوسبة الحافة والبلوك تشين.

وبفضل شراكة كلاود بوكس تكنولوجيز مع ديل، سيكون بوسع المؤسسات تحقيق كامل إمكاناتها والاستفادة من الحوسبة عالية الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي. وتسلّط الشركة الضوء خلال جيتكس 2024 على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة – وهما تقنيتان أصبحتا جزءًا أساسيًا من عدة وظائف لتقنية المعلومات، ما يؤدي إلى تعزيز العائد على الاستثمار نظرًا لتحسين الكفاءة وتخفيض التكلفة وتعزيز تجربة العملاء.

في هذا السياق قال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: "نعمل باستمرار لتطوير أحدث التوجهات التقنية، حيث نعرض هذا العام دور التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات وآثارها المباشرة وغير المباشرة عليها. وفي ظل استمرار التهديدات السيبرانية للمؤسسات بكافة الأحجام، فإننا سنركز كذلك على الصمود في وجه تهديدات الأمن السيبراني، وكيفية مجابهة الهجمات المتزايدة التي من شأنها تحقيق خسائر فادحة في الثقة والسمعة إلى جانب الخسائر المالية. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء الحاليين والجدد والتواصل مع قادة القطاع والشركاء المحتملين خلال فعاليات جيتكس 2024."

من الجدير بالذكر أن كلاود بوكس تكنولوجيز تعمل في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عامًا، وحققت نموًا سريعًا وملفتًا بفضل تقديم الحلول المبتكرة والمتطورة وخدمة العملاء في قطاعات عديدة كالبنوك والتمويل، والضيافة، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتعليم وغيرها.

يتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة خلال الفعالية للتواصل مع الزوار في المنصة A1 بالقاعة 6 بالشراكة مع ديل تكنولوجيز.

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