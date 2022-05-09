الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت كلاود بوكس تكنولوجيز، الشركة المختصة بخدمات تقنية المعلومات في دولة الإمارات، عن تحقيق إنجاز بارز بحصولها على اعتماد مزود الحلول من فئة تيتانيوم ضمن برنامج شركاء "ديل تكنولوجيز". وتعدّ كلاود بوكس تكنولوجيز واحدة من أبرز الشركات العاملة في المجال والتي تتمتع بفهم دقيق ومعرفة واسعة بمشهد التقنية وأفضل الممارسات المتبعة في المنطقة والعالم. وللوصول إلى هذا المستوى المرموق، حققت الشركة مستوى رفيعًا من القدرات في مجال المبيعات وما قبل البيع والتنفيذ.

وتعتبر شراكة كلاود بوكس تكنولوجيز وديل تكنولوجيز شهادة على توافق الشركة وتركيزها على أهداف أعمال ديل تكنولوجيز واستراتيجياتها المستقبلية للعلامة التجارية، حيث تركّز بشكل كبير على شريحة الأعمال المؤسسية بهدف الحصول على مكانة متقدمة كمزود لخدمات وحلول ديل.

في تعليقه على الأمر قال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: "نؤمن إيمانًا تامًا بأن تعزيز شراكاتنا هو ما يمكّننا من مواصلة تعزيز إمكاناتنا ونقاط قوتنا، كما أن التحسين المستمر ومواكبة المستجدات تسمح لنا بالتفوق على كافة المنافسين في المجال. سنواصل العمل على تحسين القيمة التي نقدمها لعملائنا لنحرص على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء والتعاون معهم في المبادرات التقنية، فيما نقوم بدعم قدراتنا التقنية والاستشارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيّرة للأسواق في المنطقة. كما إن هذا الإنجاز شهادة اكيدة على التزام ديل تكنولوجيز تجاه بناء تجربة استثنائية للشركاء."

تجدر الإشارة إلى أن كلاود بوكس تكنولوجيز خصصت استثمارات داخلية إضافية ضمن مجالات أعمالها الرئيسية بهدف تعزيز الشراكة مع العملاء الحاليين وإضافة عملاء جدد لدعمهم في مسيرة التحول الرقمي. كما وسّعت الشركة نطاق تحالفاتها لترفد محفظتها بالمزيد من الشراكات وتعزز تركيزها على القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم والتجزئة والمشاريع المتوسطة وحسابات الطاقة.

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