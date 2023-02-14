الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة "كلاريتي إيه آي"، وهي منصة عالمية رائدة لتكنولوجيا الاستدامة، مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، وهي أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ قيمتها السوقية نحو 3 تريليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تسهيل توعية الشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مواضيع ذات صلة مرتبطة بالاستدامة.

وقالت ريبيكا مينجويلا، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "كلاريتي إيه آي": "نهدف إلى إحداث تأثير مجتمعي في الأسواق، ويسرنا التوافق على ذلك بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية التي تُشكّل مركزاً للتواصل بين الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليونات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمنحنا هذه المكانة فرصة قوية للمساعدة على توفير إمكانيات إضافية للاستدامة المدعومة بالتكنولوجيا لهذه الشركات العالمية".

ومن جهته، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "بينما يستخدم المستثمرون حول العالم مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لإثراء قراراتهم، تضطلع مجموعة تداول السعودية بدور مهم في دفع عجلة اعتماد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الشفافة والهادفة. وستساعدنا مذكرة التفاهم هذه على دمج الابتكار في بنيتنا التحتية البيئية والاجتماعية والمؤسسية وطرح منصات ديناميكية جديدة توفر للمستثمرين ولجهات الإصدار وصولاً أكثر دقة إلى البيانات والمعايير في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيدعم هذا بدوره طموحاتنا بأن يصبح سوق رأس المال السعودي وجهة عالمية بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030".

وستوفر "كلاريتي إيه آي" أدواتها وخدماتها لمساعدة الشركات والمستثمرين على فهم أدائهم في مجال الاستدامة وتتبعه وإدراكه بشكل أفضل عبر الأطر الدولية والوطنية، وقياس بياناتهم بين الأقران. وستخدم منصة "كلاريتي إيه آي" الشركات الكبيرة وستدعم الشركات التي تمر في رحلة الاستدامة بمرحلة مبكرة، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وبموجب هذا التعاون بين شركة "كلاريتي إيه آي" ومجموعة تداول السعودية، التي تضم أكثر من 300 من الأوراق المالية المدرجة برأسمال سوقي تزيد قيمته عن 2.7 تريليون دولار أمريكي (10.2 تريليون ريال سعودي)، سيتمكن المستثمرون الدوليون من الفحص وإعداد التقارير بناءً على المتطلبات الوطنية الحالية والمقبلة. وستساعد أدوات وخدمات "كلاريتي إيه آي" الشركات على تعزيز الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة وفهمها، ودعم الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة للمنطقة والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم ستُسخّر علاقة الطرفين مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين من قبيل وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، التي وقعت معها شركة "كلاريتي إيه آي" مذكرة تفاهم في مطلع شهر يناير من هذا العام.

لمحة عن "كلاريتي إيه آي" تُعدّ "كلاريتي إيه آي" منصة تقنية مستدامة تُسخّر تقنيات التعلم الآلي والبيانات الضخمة لتزويد المستثمرين والشركات والمستهلكين برؤى بيئية واجتماعية. واعتباراً من فبراير من عام 2023، تُحلّل منصة "كلاريتي إيه آي" أكثر من 70 ألف شركة، و360 ألف صندوق استثماري، و198 دولة، و199 حكومة محلية – والتي تمثل أوسع تغطية للبيانات في السوق تصل إلى 13 مرة أكثر من أي جهة أخرى فاعلة في السوق - وتوفر بيانات وتحليلات للاستثمار وأبحاث المستهلكين والأبحاث المؤسسية وإعداد التقارير للوائح الاستدامة في أنحاء العالم كافة. وتملك "كلاريتي" مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وتدير شبكة عملائها عشرات التريليونات من الأصول المُدارة. وبالإضافة إلى ذلك، توفّر "كلاريتي إيه آي" قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى تدفقات عمل العملاء من خلال عمليات الاندماج مع شركاء من قبيل "بلاك روك- ألادين"، و"ريفينيتيف" الشركة التابعة لـ"إل إس إي جي"، و"بي إن بيه ماناوس"، و"أول فاندس"، و"سيم كورب". وتتيح لها شراكاتها مع المستهلكين وشبكة العملاء بأن تكون جزءاً من ملايين تعاملات التجارة الإلكترونية اليومية ولتصل إلى مئات الملايين من العملاء لدى أكثر من 400 ألف تاجر.

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لمحة عن مجموعة تداول السعودية تعتبر مجموعة تداول السعودية، التي تأسست في مارس 2021، الشركة الأم لتداول السعودية، سوق الأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.

ملتقى السوق المالية السعودية: www.scmf.events

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20230212005014/en/

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